La nueva superetiqueta de la DGT con la que podrás circular por todas las ciudades de España

La Agenda 2030 tiene ambiciosos objetivos en lo relativo a la reducción de emisiones, y esto ha hecho que gran parte del continente haya tenido que poner en marcha las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). Estamos ante una medida adoptada a nivel local que ha sido creada para llegar a conseguir objetivos globales, como la electrificación del automóvil y, de esta forma, alcanzar la descarbonización de la atmósfera.

En España, para adaptarse a la norma, el Gobierno obliga a que aquellas ciudades de más de 50.000 habitantes, que actualmente son 149, a que implementen limitaciones a la circulación. Para ello deben valerse de dos herramientas que ha creado la Dirección General de Tráfico, como son las etiquetas medioambientales y las sanciones de 200 euros que puede imponer en caso de que se incumpla la norma.

De esta manera, las etiquetas se han convertido en un elemento clave a la hora de desarrollar las mencionadas Zonas de Bajas Emisiones. Fueron presentadas en el año 2016, lo que hace que a día de hoy se encuentren desfasadas y haya muchas carencias de las cuales se han aprovechado los fabricantes de automóviles para colocar en el mercado coches ligeramente híbridos, con unos beneficios están muy alejados de la consideración de bajas emisiones, pero con tecnología que les permite ser considerados de esta forma.

La superetiqueta que prepara la DGT

Dada la situación actual de las etiquetas medioambientales, la primera revisión de emisiones debe llevarse a cabo antes del año 2027, año en el que la Unión Europea valorará la aplicación de las ZBE en todo el continente, y que podría llevar a que muchas ciudades y países se vean privadas de subvenciones.

Es por ello por lo que habrá una modificación de los distintivos medioambientales, en la que se incluirá una nueva supertiqueta de la DGT que permitirá circular por cualquier ciudad. La razón de ello es que será una única etiqueta que agrupe a todos los coches 100% eléctricos, que serán los únicos que puedan circular de forma totalmente libre, salvo en las zonas peatonales.

Con el nacimiento de esta nueva etiqueta, los coches híbridos enchufables que ofrezcan una autonomía de hasta 90 kilómetros pasarían a ser parte de la categoría Cero actual, mientras que el resto de híbridos pasarían a una categoría inferior en la que disfrutarían de una menor cantidad de beneficios, tanto en subvenciones para su compra como en matriculaciones, descuentos en aparcamientos o el uso del carril bus.

Cambios en los coches con etiqueta C en 2024

De los diferentes distintivos medioambientales de la Dirección General de Tráfico (DGT), la etiqueta C, de color verde, es la que llevan un 35% de los vehículos en España, lo que significa que estamos ante el distintivo que utilizan la mayor parte de los automóviles del país. Concretamente, esta etiqueta la llevan los vehículos con motor de gasolina matriculados a partir del año 2006 y que están regidas por las normativas Euro 4, Euro 5 o Euro 6, así como los diésel matriculados después de 2014, bajo la normativa de emisiones Euro 6.

En este caso nos encontramos con una distinción que se encuentra a caballo entre la B y la ecológica, por lo que tiene algunas limitaciones, siendo estas más restrictivas con la llegada del nuevo año 2024. No obstante, algunos de estos cambios no se aplicarán en todo el país, ya que, de hecho, solo Madrid planea realizar varios ajustes en la norma.

Hay que tener en cuenta que, de acuerdo al Real Decreto 1052/2022 que regula las Zonas de Bajas Emisiones, los coches con etiqueta C pueden circular por estas zonas, pero no estacionar en las mismas, salvo que haya un parking público gratuito. No obstante, estas limitaciones tan solo se aplican en aquellas vías que tienen la consideración de "especiales".

A partir del año 2024, en Madrid este tipo de vehículos podrá circular por las Zonas de Bajas Emisiones de Distrito Centro si estacionan en un parking y los residentes no ponen impedimento alguno. Asimismo, también podrán acceder a las ZBE de Zona Elíptica y en el interior de la M-30, teniendo la posibilidad de aparcar en la zona azul.

Por otro lado, hay que recordar que los vehículos sin etiqueta de la DGT no podrán circular por las vías públicas y urbanas de Madrid desde el 1 de enero, aunque hay algunas excepciones. Por norma general, los vehículos sin etiqueta de la Dirección General de Tráfico y que estén empadronados en la capital, estarán exentos de esta prohibición, pero para ello el padrón debe estar vigente desde antes del 31 de diciembre de 2021, inclusive. De esta manera, nos es posible registrar el vehículo sin etiqueta actualmente para saltarse la norma.

Otros vehículos sin etiqueta que sí podrán seguir moviéndose con libertad por la capital de España sin etiqueta son las motos, ciclomotores, furgonetas, camiones, autobuses, vehículos de movilidad reducida (incluyendo taxis o VTC adaptados), vehículos de extinción de incendios, fuerzas armadas y coches históricos. Sin embargo, a partir de 2025 las restricciones se ampliarán a prácticamente todos los vehículos sin etiqueta, incluidos los empadronados, y en ese caso con unas pocas excepciones a las mencionadas y que están activas en la actualidad.

Saltarse las restricciones supone tener que pagar una multa de 200 euros, un hecho que estará siendo vigilado muy de cerca por las 527 cámaras con lector óptico que el Ayuntamiento de Madrid ha instalado en estas vías para detectar y multar a los vehículos infractores.

