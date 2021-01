Mike McMahan: "Una serie como 'Star Trek: Lower Decks' no existiría sin las plataformas de streaming"

El próximo viernes aterriza en Amazon Prime Video la primera temporada de Star Trek: Lower Decks, la primera serie animada de la franquicia desde que se emitió Star Trek: The Animated Series en 1973. En SERIES & MÁS hablamos con su creador, Mike McMahan, que nos contó cómo encaja esta producción en el universo Star Trek y qué le puede aportar su propuesta al espectador trekkie más tradicional.

McMahan no es nuevo en el mundo de la animación, es productor y guionista en Rick y Morty, y cocreador, junto a Justin Roiland, de Solar Opposites, la serie animada para adultos que estrenó Hulu en 2020. Pero no fue solo su experiencia en el medio lo que lo hacía de él la persona indicada para encargarse del proyecto, también su devoción por el universo creado por Gene Roddenberry, del que es fanático reconocido, y en el que ya había hecho una incursión oficial con el guion de Escape Artist, uno de los cortos de Star Trek: Short Treks. "Nunca habrá demasiadas series de Star Trek", nos dice entre tajante y risueño, cuando le preguntamos si hay posibilidades de saturar al espectador con tres series en emisión y otras tantas en desarrollo.

Y no le falta razón. Discovery, Picard y Lower Decks tienen tonos, ambiciones y propuestas muy distintas entre sí, y eso es lo que les permite coexistir sin problema: "Cada serie es diferente de la otra, todas forman parte del mismo mundo, pero ofrecen experiencias muy distintas". Algo que el creador agradece a los tiempos en los que vivimos, "Lower Decks no existiría sin las plataformas de streaming, en un mundo en el que solo hay espacio para una serie de Star Trek a la vez, programada en un canal y una noche a la semana, porque no es una serie para complacer a todos los públicos".

Lo que más le gusta a McMahan de la animación es que les da mucha libertad, porque no tienen las limitaciones presupuestarias de la acción real y los efectos especiales, "las series de Star Trek siempre me han parecido preciosas. Quién no ha soñado con estar a bordo de una de sus míticas naves. Siempre tenemos eso en mente cuando estamos diseñando, nos preguntamos cómo podemos hacer que ese planeta se vea más espectacular, o que la nave sea más bonita, y aprovechamos el talento de nuestros animadores, y que todo puede crearse desde cero, para integrarlo a la narración".

A diferencia de las otras dos series que hay en emisión, Lower Decks no se sirve de la ciencia ficción para plantear metáforas del mundo en el que vivimos, pero McMahan no piensa que ese tono ligero sea motivo para alienar al espectador trekkie, "Cuenta historias sobre cómo encontrarnos a nosotros mismos. Los personajes tienen que descubrir quiénes son porque aún no han llegado adonde quieren estar. Así que podríamos decir que la serie no habla sobre dilemas éticos y morales, pero sí de verdades muy personales".

inspirada por un episodio de La nueva generación que mostraba a los oficiales que trabajaban lejos de la cubierta principal de una nave de la Flota Estelar, esos a los que nunca veíamos en pantalla, los protagonistas de Lower Decks son los tripulantes de la USS Cerritos, una nave de apoyo; un trabajo por el que no van a pasar a los libros de historia, pero que alguien tiene que hacer para que todo funcione. Esa sensación de irrelevancia es uno de los temas de la serie, nos explica McMahan: "en la primera temporada hay momentos que reflejan la situación política actual, porque no se puede hacer una serie de Star Trek sin detalles como ese, pero como es una comedia animada, lo llevamos a un terreno más personal. Que te puedas identificar con los personajes porque son como tú, en lugar de ser testigo de algo que le está sucediendo a unos héroes".

McMahan añade que en realidad sus protagonistas también son héroes, pero todavía no lo saben, "están tratando de definir quiénes son, eso es lo que buscamos y eso es algo muy profundo. Pero también hacemos bromas en las que a los personajes les vomita encima un extraterrestre. En Lower Decks tienes lo mejor de ambos mundos".

