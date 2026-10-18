Cazado el motorista de Instagram: circulaba sin carné, sin ITV, "a gran velocidad" y "haciendo caballitos" por Jaén
El joven se enfrenta a dos supuestos delitos contra la seguridad vial y por conducción temeraria, poniendo en riesgo la vida de las personas.
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La carretera discurre por la provincia de Jaén y está limitada a 40 kilómetros por hora, pero eso no le impide al piloto rebasar el límite de velocidad ni ponerse a hacer un caballito con su moto de cross, a pesar de que por el carril contrario circula estupefacto el conductor de un coche.
Este piloto no tiene permiso de conducir y está tan orgulloso de su temeridad por la carretera nacional que conecta Villacarrillo con Cazorla que da publicidad a los vídeos de sus caballitos, a través de su perfil de Instagram, poniendo como banda sonora un tema del rapero Morad.
Por suerte, el Equipo de Investigación de Siniestros Viales de la Agrupación de Tráfico ha identificado a este piloto temerario que cambiaba de moto, para seguir protagonizando maniobras arriesgadas sobre dos ruedas tanto por carreteras nacionales como por vías que atravesaban poblaciones de Jaén.
De hecho, en otro de los vídeos aparece 'a lomos' de una scooter que tiene modificadas algunas de sus características técnicas, como el tubo de escape, circulando a gran velocidad por una travesía regulada por semáforos que atraviesa el casco urbano.
Todo ello, mientras realiza un caballito durante varios metros.
La Agrupación de Tráfico inició una investigación por la viralización de estas imágenes que evidenciaban la gravedad de las maniobras que realizaba este piloto.
Así lo ha explicado la Guardia Civil: "Se tuvo conocimiento de los hechos a través de la red social Instagram, en cuyas historias públicas se pudo observar diferentes vídeos subidos por el investigado, conduciendo varias motocicletas y un ciclomotor".
"Realizando maniobras peligrosas que ponían en riesgo tanto a los usuarios de la vía como a él mismo, efectuando aceleraciones bruscas y circulando a gran velocidad por la zona urbana de una travesía regulada por semáforos, así como realizando caballitos cerca de vehículos que se aproximaban en sentido contrario".
El Equipo de Investigación de Siniestros Viales analizó esos vídeos y determinó que el piloto sospechoso protagonizó una de sus hazañas por la carretera A-6204 que conecta Villacarrillo y Cazorla. En las imágenes se ponía de manifiesto que circulaba sin matrícula, sin espejos retrovisores, sin alumbrado y sin intermitentes.
Detenido en Villacarrillo
El sospechoso fue cazado en Villacarrillo sin carné de conducir, según ha informado en un comunicado la Comandancia de la Guardia Civil en Jaén.
Este piloto de motos deberá responder por dos supuestos delitos contra la seguridad vial, castigados con penas de prisión de 3 a 6 meses; por conducir un vehículo a motor con temeridad manifiesta y poniendo en riesgo la vida de las personas, penado con hasta 2 años de cárcel, así como por carecer del permiso de conducción.
Además, se enfrentará a multas por circular sin ITV ni seguro.
Campaña de la DGT
Este grave episodio evidencia lo acertado de las campañas específicas que ha desarrollado la Dirección General de Tráfico en 2025, centradas en conductores de moto, para controlar que en carreteras convencionales y tramos de riesgo no se realicen maniobras arriesgadas, como adelantamientos antirreglamentarios, ni se exceda la velocidad en zonas de riesgo, como curvas y tramos de montaña.
A raíz de la detención de este piloto, la Guardia Civil hace un llamamiento "a la colaboración ciudadana" para no callarse si presencian alguna temeridad de un conductor de un coche o de una moto: "Denuncien cualquier comportamiento delictivo o conducta que pueda poner en peligro la seguridad de las vías públicas".