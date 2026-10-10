Nuria Roca: "A Maricarmen nadie le había hecho caso en siete años. Ahora nos llevamos las manos a la cabeza"

Nuria Roca (Valencia, 1972) cumple cinco años al frente de La Roca, el espacio de laSexta que conduce cada fin de semana en directo, y en el que conviven actualidad, política y entretenimiento.

"Tiene todo lo que me gusta y todo lo que deseo", asegura la presentadora a EL ESPAÑOL, después de que el programa firmara el pasado domingo su mejor dato del curso, con un 5,4% de share.

Al frente de un formato producido por Cuarzo que ha tenido que abrirse camino en una de las franjas más difíciles del canal de Atresmedia, Roca conoce bien los vaivenes de la audiencia.

"Muchas veces una mala audiencia no tiene que ver con lo bueno o lo malo que haya sido el programa", reflexiona.

Eso sí, Nuria aclara que "nunca he hecho un programa mirando a quién tengo enfrente o a un lado", dice en alusión a su competencia.

En un país completamente polarizado, La Roca se ha lanzado a hablar de política, sobre todo a raíz del debate sobre la vivienda, avivado por las protestas tras el desahucio de Maricarmen.

Roca considera que los partidos deberían "hacer un poco de examen de conciencia después de todo lo que ha pasado y escuchar más a la gente".

Sobre la convocatoria electoral en el horizonte, la presentadora reclama que la política deje de parecer "el patio de recreo". Pide votar en "conciencia" y, luego, exigir a los dirigentes que "sepan hacer política de verdad".

Nuria Roca tampoco comulga con las etiquetas ideológicas que se atribuyen a los programas de televisión ni comparte que se describa El Hormiguero como un espacio hostil a Sánchez.

"Pablo hace lo que tiene que hacer: invitar a todos los políticos durante la campaña electoral", asegura alto y claro.

PREGUNTA. La Roca cumple cinco años en antena. ¿Qué balance hace de estas seis temporadas?

RESPUESTA. Pues fíjate, no había caído en que este sábado hacemos cinco años. Seis temporadas.

La verdad es que estamos muy contentos y felices de poder contar cada fin de semana, desde hace dos temporadas también los sábados, todo lo que ocurre.

Siempre cuesta arrancar las temporadas porque en septiembre todavía hace sol y la gente está un poco desperdigada, pero ahora ya vamos muy bien.

El programa viene de marcar sus mejores datos de audiencia el fin de semana pasado.

Sí. Es verdad que, ahora mismo, la actualidad política lo requiere y la gente está muy atenta a todo lo que está pasando.

La presentadora Nuria Roca. Atresmedia

¿Siente presión cuando se levanta los domingos y los lunes y ve las cifras de audiencia?

Por supuesto. Te levantas por la mañana y lo primero que miras es la audiencia. No hay otra cosa. Después la digieres, tanto si es buena como si no lo es.

No pasa nada, porque muchas veces una mala audiencia no tiene que ver con lo bueno o lo malo que haya sido el programa.

El récord llega en un fin de semana en el que llegaba otra oferta televisiva. ¿Cómo lleva esa competencia tanto con Fiesta, con Emma García, y ahora también con Cosas nuestras, en TVE?

Con el de Televisión Española coincidimos menos de 40 minutos. Pero yo nunca he hecho un programa mirando a quién tengo enfrente o a un lado.

Creo que tienes que hacer el programa que te gusta, en el que confías y cuya fórmula consideras que encaja y puedes defender.

¿Qué transmite la cadena al equipo?

Imagínate. Estamos muy agradecidos porque han confiado en La Roca y han apostado por ella desde el principio.

Esa confianza se ha traducido en que la pasada temporada, la quinta, fue la mejor desde que arrancamos. Al final, cuando dejas que las cosas se asienten, los resultados acaban llegando.

"Nunca he hecho un programa mirando a quién tengo enfrente o a un lado"

La actualidad política parece haberse comido buena parte del espacio televisivo. ¿Cree que el entretenimiento ha perdido terreno?

Nosotros seguimos haciendo el mismo programa desde hace seis temporadas. Siempre tenemos entretenimiento. Ten en cuenta que son cuatro horas y media los sábados y otras cuatro horas y media los domingos.

Tenemos ganas de pasarlo bien, pero uno de los pilares fundamentales de La Roca siempre ha sido informar y contar lo que está pasando en directo.

Al final el programa es la ventana de actualidad en directo de la cadena los fines de semana.

Absolutamente. Cuando están pasando cosas en directo durante el fin de semana, eso se nota.

Estamos en un momento político y social en el que la actualidad manda, tanto por lo que hacen los diferentes partidos políticos como por lo que sucede en la calle, que muchas veces no va de la mano de lo que ocurre en política.

Nosotros estamos ahí para contarlo.

Nuria Roca junto a los colaboradores de 'La Roca': Cristina Plaza, Juan del Val, Nacho García y Berni Barrachina. Redes sociales

¿Qué sensación le ha dejado el caso de Maricarmen?

Desde hace dos semanas se ha encendido una mecha. La sociedad ha despertado, de alguna manera, frente a algo que venía sucediendo desde hace muchos años y ante lo que parecía que estábamos un poco dormidos.

Se ha visto en las manifestaciones en la calle, especialmente entre los jóvenes.

No es solo un caso, es un drama humano que ha removido conciencias. Y, en ese sentido, me parece necesario.

¿Cree que los partidos políticos la están utilizando electoralmente?

Los partidos políticos están en campaña y, en campaña, se utiliza todo. Cada uno lo utiliza de la mejor manera que puede, pero lo hacen todos.

Deberían hacer un poco de examen de conciencia después de todo lo que ha pasado y escuchar más a la gente de verdad, escuchar a la calle.

"Los partidos políticos están en campaña y, en campaña, se utiliza todo. Deberían hacer un examen de conciencia"

¿Le preocupa el ambiente de polarización y enfrentamiento político que vivimos?

Sí, pero esto no viene de hace quince días, sino de muchísimo tiempo atrás.

Aquí todo el mundo cuenta su relato y habla para su parroquia. Les importan tres pimientos las opiniones de los demás. No se escucha, no se habla, no se dialoga ni se debate: se lanzan proclamas unos contra otros y ya está.

¿Qué opina del problema de la vivienda y de los desahucios? ¿Cree que las medidas propuestas en los decretos pueden solucionarlo?

Que yo te diga si van a solucionarlo o no sería una enorme prepotencia por mi parte.

Quienes tienen que saber si esas medidas pueden funcionar son los que nos gobiernan, que para eso los votamos. Después, dependiendo de tu sensibilidad política, estarás de acuerdo con unas medidas o con otras.

Pero, desde luego, hacer juegos de cartas para que salgan las cosas no me parece la mejor opción.

El caso de Maricarmen llevaba siete años encima de la mesa y nadie le había hecho caso, absolutamente nadie: ni el Gobierno central, ni la comunidad autónoma ni el ayuntamiento. Y ahora nos llevamos las manos a la cabeza. Claro.

Y como ella, cada año hay 25.000 desahucios. Es una realidad que hay que afrontar y a la que hay que dar una solución.

¿Cree que Pedro Sánchez ha aprovechado el momento para convocar un adelanto electoral?

Es la decisión que ha tomado después de que en el ciclo político se le hayan tumbado los decretos de vivienda. Me parece que es un buen momento para convocar elecciones.

Para él quizá no sea el peor de los escenarios. Entiendo que quienes manejan las campañas habrán considerado que el 29 de noviembre es una buena fecha, pero no lo sé.

"Todos tenemos que ir a votar en conciencia y exigir a los políticos que dejen de jugar en el patio del recreo"

Las encuestas apuntan a una victoria de la derecha, aunque Sánchez parece tener un suelo electoral estable. ¿Qué vaticina?

No sé lo que va a pasar. Todos tenemos que ir a votar en conciencia y, después, exigir a los políticos que sepan hacer política de verdad y que dejen de jugar en el patio del recreo.

¿Cómo valora la gestión del Gobierno en Ceuta? La situación allí sigue siendo complicada y el caso de Maricarmen ha desplazado el foco de atención.

Evidentemente, si después de dos meses y medio la situación en Ceuta es la que es, algo no se ha hecho bien. Existe falta de comunicación, de acuerdos, de propósitos y de medidas para solucionar los problemas. Si yo fuera ceutí, estaría muy enfadada.

Nuria Roca en una imagen de archivo. Atresmedia

¿Pero con el Gobierno?

Con quien tenga que tomar las decisiones para solucionar lo que ocurre allí. Al fin y al cabo, muchas veces los ciudadanos nos olvidamos de los colores políticos: lo que queremos son soluciones, vengan de donde vengan.

A veces la política está muy alejada de la ciudadanía. La gente no está pensando en los colores, sino en encontrar soluciones que nadie le da.

¿Está polarizada la televisión o es simplemente un reflejo de la sociedad?

El otro día leí un titular que hablaba de 'programas de izquierdas' y 'programas de derechas'. Me sorprendió muchísimo, me alarmó y me hizo daño, como persona que ama profundamente la televisión.

Ya está todo absolutamente polarizado y dividido. Y, sobre todo, enfrentado, que me parece lo peor que puede pasar.

"El otro día leí un titular que hablaba de 'programas de izquierdas' y 'programas de derechas'. Me sorprendió, me alarmó y me hizo daño"

Por ejemplo, se ha llegado a decir que la tertulia política de El Hormiguero es de "fachas". ¿Dónde se sitúa ideológicamente Nuria Roca?

Yo siempre me encuentro en el mismo lugar. Opino lo mismo en un lado que en otro. Otra cosa es que quien quiera recibirlo lo interprete de una manera o de otra.

Estoy un poco cansada de una sociedad en la que lo único que se hace es poner etiquetas.

¿Cómo lleva esas críticas? En redes sociales hay comentarios muy duros y se acusa a la tertulia de posicionarse casi siempre en contra de Sánchez.

Es que eso que dices no es así. Muchas veces se dice una cosa y unos la interpretan de una manera y otros, de otra. ¡Hasta dónde llega el despropósito! ¿Te imaginas que yo me pusiera a mirar todo lo que se dice en las redes sociales?

Nuria Roca en la tertulia política de 'El Hormiguero' de Pablo Motos. Atresmedia

Quizá las críticas negativas se amplifican más que las positivas.

Puede ser, porque el drama vende mucho más que la felicidad. Y luego están los titulares. Si quieres que mucha gente lea una entrevista, buscarás un titular que llame la atención.

Y lo que más llama la atención suele ser algo negativo, que vaya contra alguien o que resulte incendiario. Eso es lo que vende ahora mismo.

Pablo Motos ha invitado a Pedro Sánchez. En las elecciones anteriores, Sánchez decidió a acudir a programas 'hostiles' como El Hormiguero o El programa de Ana Rosa. ¿Cree que aceptará?

No creo que sea un territorio hostil. Pablo hace lo que tiene que hacer: invitar a todos los políticos durante la campaña electoral. Después, está en manos de los políticos aceptar o no la invitación.

Pero tú mismo, en la pregunta, estás etiquetando y colocando a cada uno en un lugar.

No me parece lo correcto. No lo digo como una valoración personal, sino porque es una percepción que se ha extendido.

"No creo que 'El Hormiguero' sea un territorio hostil para Pedro Sánchez"

¿A qué político te gustaría recibir en La Roca?

Nosotros no hacemos entrevistas a políticos. Debatimos sobre lo que pasa, sobre la actualidad y sobre lo que sucede en la calle. La pretensión de La Roca es contar lo que ocurre, no hacer entrevistas a políticos o a personajes.

Creo que eso ha pasado a un segundo plano. Intentamos ofrecer la máxima pluralidad posible.

A mí me gusta que todo el mundo tenga voz y que esa voz se respete. Eso me lo dice todo el mundo que viene a La Roca. Quiero que se pueda hablar sin crispar el ambiente ni generar mal rollo. Ya hay demasiado de eso en televisión.

A nivel personal, ¿cómo gestiona el estrés de compaginar dos proyectos televisivos con su familia y el resto de tus compromisos?

Tengo mucho estrés porque llevo cien mil cosas a la vez: proyectos publicitarios y de todo tipo.

Por eso descanso los lunes, por prescripción médica y también por decisión propia. No cojo el teléfono ni estoy disponible para nadie. Si puedo descansar también el martes, lo hago. Ese sería mi fin de semana, pero rara vez ocurre.

Intento escaparme al campo siempre que puedo para olvidarme de todo.

"Descanso los lunes por prescripción médica y también por decisión propia"

Juan del Val ha desactivado los comentarios en sus redes sociales. ¿Entiende su decisión?

Sí. Los quitó y, además, lo explicó bien: entre los propios usuarios se enzarzaban y aquello era un despropósito. Pero a Juan los comentarios le dan exactamente igual. ¡Faltaría más, a estas alturas!

Usted no ha llegado a ese punto.

No, yo no los he quitado. Tampoco tengo ese nivel de crispación en mis publicaciones, porque me mantengo bastante al margen.

Él es el polémico.

[Risas] Sí, en ese sentido sí. Además, le gusta.

Lleva muchísimo tiempo vinculada a Atresmedia. ¿Ha recibido ofertas de la competencia para ficharla? Aunque imagino que no me lo va a contar...

¡Efectivamente! [Risas]. Tengo la suerte de llevar más de treinta años trabajando en televisión. He trabajado en Televisión Española, Telecinco, Antena 3, Cuatro, La Sexta, Canal Nou y TV3, entre otras cadenas.

He tenido la suerte de presentar un montón de proyectos y de trabajar en medios muy diferentes, y eso es maravilloso. Ahora mismo, mi etapa está en Atresmedia y estoy muy contenta, la verdad.

¿Hay algún proyecto que le quede por hacer y que le apetezca especialmente?

Sinceramente, después de La Roca es muy difícil encontrar un proyecto que encaje con tus expectativas. ¿Por qué? Porque tiene todo lo que me gusta y todo lo que deseo: actualidad, directo, entretenimiento, política... Lo tiene todo.