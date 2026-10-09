Felipe VI y Letizia, los primeros reyes en democracia en dormir en Ceuta: en el viaje visitarán un cementerio musulmán

Los reyes Felipe VI y Letizia pasarán la noche del próximo día 13 de octubre en Ceuta, tras la histórica visita oficial que realizarán ese día y desde donde se dirigirán el día 14 a Melilla. Así lo han informado fuentes del Palacio de la Zarzuela.

Se trata de la primera ocasión en democracia en la que un jefe del Estado pernocta en esa ciudad autónoma. Antes de Felipe VI, fue su bisabuelo, el rey Alfonso XIII, quien alguna vez durmió allí.

El jefe del Estado y la Reina están "muy ilusionados" con el viaje de los próximos martes y miércoles: será el primero que hagan oficialmente a ambas ciudades.

DL_u619797_042.jpg Jesús Briones Gtres

Se producirá casi 19 años después de que lo hicieran Juan Carlos I y la reina Sofía, quienes entonces pernoctaron en Málaga, un viaje que provocó una crisis diplomática con Marruecos.

Todos los detalles de los actos concretos que desarrollarán Felipe VI y doña Letizia en las dos ciudades autónomas se han dado a conocer este viernes, 9 de octubre, tras haberse hecho pública la agenda semanal de la Casa Real.

La reina Letizia, a su llegada este viernes al Hotel Ilunion Atrium para pronunciar unas palabras por el Día de la Salud Mental. Gtres

La jornada en la primera ciudad autónoma, en Ceuta, dará comienzo a las 12:30 horas con una visita formal al Ayuntamiento, ubicado en la Plaza de África.

Por la tarde, a las 16:45 horas, los monarcas se trasladarán al colegio de educación infantil y primaria Vicente Aleixandre.

Posteriormente, a las 18:00 horas, participarán en un acto ecuménico de recuerdo a las personas que fallecieron en el mar los días 30 y 31 de julio. El servicio tendrá lugar en el cementerio musulmán de Sidi Embarak.

Para finalizar el día a las 19:00 horas, habrá un encuentro con una representación de la sociedad ceutí, donde el Rey ofrecerá unas palabras.

Por su parte, la agenda en Melilla arrancará a las 11:45 horas con una visita a la Asamblea de Melilla.

La actividad se reanudará a las 16:15 horas con un recorrido por el colegio de educación infantil y primaria pintor Eduardo Morillas, y concluirá a las 17:45 horas en un encuentro con una representación de la sociedad melillense que contará también con la intervención del rey Felipe.

Además, el día antes, el lunes día 12, Felipe VI y la reina Letizia han invitado a una representación de la sociedad civil de Ceuta y Melilla a la recepción que ofrecerán con motivo de la Fiesta Nacional el 12 de octubre en el Palacio Real.

Un gesto que realizaron también el pasado año con alcaldes y afectados por la dana en 2024 a los que invitaron a la Fiesta Nacional.

En estas visitas a Ceuta y Melilla, que han sido consensuadas con el Gobierno, los Reyes no estarán acompañados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

EL ESPAÑOL adelantó en primicia que junto a los soberanos estarán Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, el martes 13 en Ceuta; y Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el miércoles 14 en Melilla.

Los reyes de España tenían previsto viajar a ambas ciudades autónomas antes de la entrada masiva de migrantes en Ceuta, y la Moncloa y la Zarzuela llevaban tiempo preparando esta visita.