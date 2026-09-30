El rey Felipe y Emmanuel Macron se saludan al encontrarse en el Palacio Real, acompañados de la reina Letizia y la primera dama de Francia. Juanjo Martín EFE

Noche de gala en el Palacio Real: España y Francia defienden una amistad basada en "el arte de vivir" y "las horas de sobremesa"

Cuando Napoleón visitó Madrid en diciembre de 1808, se detuvo al pie de la escalera diseñada por Giovanni Battista Sacchetti y, mirando a su alrededor, le dijo a José Bonaparte, nombrado rey de España aquella primavera: “Hermano, vas a tener una casa mejor que la mía”.

No se equivocaba. La frase, que todavía acoge al visitante en el zaguán del Palacio Real, podría haber servido este martes como tarjeta de presentación.

El Palacio, qué duda cabe, se ha vestido para la ocasión. Flores naturales que conquistaban todas las estancias, tapices, alfombras de la Real Fábrica y una sucesión de salones que hacen que España no deba tener complejos ante ningún país del mundo.

Felipe VI, Letizia, Emmanuel y Brigitte Macron accediendo al Salón del Trono. Juanjo Martín EFE

Los reyes Felipe VI y Letizia han recibido a Emmanuel Macron y a su esposa, Brigitte Macron, en su residencia oficial —a la postre, el Palacio Real más grande de Europa Occidental— convertido por unas horas en escenario de una "amistad franco-española”.

Así lo ha subrayado el jefe del Estado galo al final de su discurso, que también se ha referido al “arte de vivir y horas de sobremesa” tanto españolas como francesas.

Los Macron, a su llegada al Palacio Real, saludan a los reyes Felipe y Letizia. Juanjo Martín EFE

La visita de Estado —la primera de un presidente francés a España desde la de Nicolas Sarkozy en 2009— ha tenido esta noche su capítulo más solemne: una cena de gala con más de un centenar de invitados.

Todo estaba pensado para recordar que aquí la historia no es un decorado de pan de oro, sino parte de la idiosincrasia de nuestra nación, que en estos días recibe a otra.

España y Francia se han sentado a la mesa. En concreto, en la principal del Comedor de Gala que encargó Alfonso XII al arquitecto José Segundo de Lema para su boda con la reina María Cristina de Austria.

A las 20:25 horas, unos minutos después de lo esperado, Emmanuel Macron ha accedido al Salón del Trono luciendo el Collar de la Orden de Isabel la Católica, la máxima distinción que España concede a extranjeros.

La primera dama lo ha acompañado sin bandas ni condecoraciones físicas. Felipe VI ha lucido el Toisón de Oro y la insignia de la Legión de Honor francesa, que recibió cuando todavía era príncipe de Asturias.

Su Majestad la reina Letizia, por su parte, ha llevado también la misma insignia de la Legión de Honor que Francia le concedió en 2015.

La primera dama de Francia junto a la reina Letizia. Daniel González EFE

La banda se posaba sobre un vestido, cesión de la firma Carolina Herrera, perteneciente al grupo catalán Puig. Sobre su cabeza, la histórica diadema Floral, la que más veces ha lucido desde su incorporación a la Familia Real en 2004 por su boda con el entonces príncipe de Asturias.

Pedro Sánchez también ha asistido. A su alrededor, conversaciones largas y grupos que se iban formando según las afinidades. El presidente del Gobierno ha hablado durante buena parte de la espera con Francina Armengol, situada a su izquierda en la fila del besamanos.

La representación institucional española ha sido amplia, aunque la oposición no ha asistido. Sí han acudido varios miembros del Gobierno —los ministros Carlos Cuerpo, José Manuel Albares, Fernando Grande-Marlaska y Ernest Urtasun—.

También la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida y representantes de las instituciones del Estado.

Francia ha traído también una delegación política, con miembros de su Gobierno, parlamentarios y representantes de las instituciones francesas. Pero lo de esta noche no era un banquete político.

Han estado los empresarios, naturalmente. El presidente de Carrefour; representantes de Orange, Fnac y Veolia; nombres de grandes compañías españolas como Iberdrola, Grupo Antolin, Porcelanosa, Cantabria Labs o Navantia.

Por otro lado, estaba la cultura: la directora del Museo Picasso de París, la directora de la Casa de Velázquez, el arquitecto José Ignacio Linazasoro, el pintor segoviano Alberto Reguera y el escritor Javier Cercas.

Esta representación indica que la relación entre Francia y España no se explica únicamente en términos de comercio, defensa o diplomacia, aunque en los discursos de ambos jefes de Estado se han subrayado esos aspectos.

También han estado presentes la ciencia y el deporte. Entre los invitados, la atleta francesa Alice Finot, especialista en los 3.000 metros obstáculos; representantes del ámbito espacial y científico y la investigadora Yolanda Prezado.

Como es habitual en un acto de esta envergadura, los Reyes han querido tener un detalle con el matrimonio Macron. España ha entregado al presidente y su esposa una fotografía de Juan Millás de un paisaje de la Bretaña francesa, un libro bilingüe de poesía española del siglo XI y una selección de aceites de oliva virgen extra.

Francia ha correspondido con piezas de resonancias marítimas y cartográficas: un sextante histórico, un cofre marino fabricado en los años cuarenta y una reproducción facsimilar del Atlas Catalán de 1375, atribuido a Abraham Cresques.

Es difícil encontrar una metáfora más apropiada para una noche franco-española: un paisaje de la Bretaña, poesía medieval, aceite de oliva, un instrumento para orientarse en el mar y un mapa de hace más de seis siglos.

Entre tanta solemnidad también ha habido gestos pequeños. Durante la línea de saludos, la Reina ha dedicado un apretón de manos especialmente cariñoso a Luz Casal y Carmen Maura, con quienes ha tenido unas breves palabras.

Una sonrisa parecida se le ha visto al Rey al ver a ambas artistas: la marquesa de Luz y Paz y la musa de Almodóvar, que es una figura del cine también en Francia.

Doña Letizia, al concluir el besamanos, ha hablado en francés a Brigitte Macron. Fuera de los salones se cocía otro asunto que avanzaba en dirección contraria.

Precisamente hoy, mientras Macron llegaba a Madrid, el Senado ha rechazado de nuevo el Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Francia, firmado por Pedro Sánchez y el presidente francés en 2023. El acuerdo había recibido previamente el aval del Tribunal Constitucional.

La coincidencia ha dado a la cena un curioso telón de fondo: dentro del Palacio se brindaba por la amistad franco-española; fuera, las Cortes dejaban en suspenso uno de los instrumentos destinados a institucionalizar precisamente esa relación.

Y ahora, la música. La Marsellesa ha sonado, una vez más, como un homenaje a los invitados. Y durante unos minutos el Palacio Real ha sacado pecho ante la vecina republicana.

Finalmente, los discursos. Felipe VI ha hablado de Europa, de la relación entre España y Francia y de los desafíos que comparten ambos países. En un momento especialmente significativo, ha abordado también la situación de Ceuta y ha reclamado mayor solidaridad europea ante las responsabilidades que afrontan las fronteras exteriores de la Unión.

Macron ha respondido, en algunos momentos con destellos de perfecto español, reivindicando la relación entre los dos países y ha brindado por la amistad franco-española.

No se ha olvidado de la princesa de Asturias, Leonor de Borbón, ni de la infanta Sofía. Esta última, por cierto, está estudiando su segundo curso universitario de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en París tras un año en Lisboa.

Después, llegó la cena. Primero sirvieron brioche al vapor de trufa. Después, turrón de foie. Y como plato principal el parmentier de bogavante. Para terminar, postres lácticos. Una sucesión de platos concebida para que incluso la gastronomía participase del diálogo entre los dos países.

El emperador Napoleón Bonaparte se quedó impresionado al pie de la escalera. Más de dos siglos después, Macron las ha subido y ha llegado hasta el final junto a su esposa y a los reyes de España.