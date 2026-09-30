Juan Andrés 'el Flako', el novio de Miss España que blanqueaba 10.000 € al mes para el narco: escondía hachís en la nevera

El día que la UDYCO entró a la cocina de la que fue miss España 2005, Verónica Hidalgo, y encontraron hachís escondido en el congelador, confirmaron sus sospechas sobre la pareja de la modelo: Juan Andrés González, un empresario que –supuestamente- ejercía un rol importante en la banda de narcos liderada por ‘Moreno’.

“Domicilio de Juan Andrés González. Este investigado forma parte de la organización de Juan Carlos T. V. [alias ‘Moreno’] y en conversaciones de la aplicación de mensajería encriptada Sky ECC, se constata que el investigado participaba activamente en la comisión del delito de tráfico de drogas”.

“En la actualidad, Juan Andrés González ejerce un papel muy relevante en el blanqueo de capitales del tráfico de drogas, mediante la empresa de la que es administrador, Artecar Solución Gráfica SL, con la cual llevaba pagando nóminas fraudulentas a Juan Carlos T. V. [alias ‘Moreno’] desde antes de 2020”.

Así lo recoge la documentación que obra en poder de la Audiencia Nacional, bajo secreto de sumario, y que ha desatado un terremoto en el mundo de la prensa rosa porque Juan Andrés, alias ‘Flako’, fue arrestado por la UDYCO en el domicilio que compartía en Madrid con la mediática influencer y modelo Verónica Hidalgo.

La detención se produjo el 24 de marzo de este año y durante el registro del domicilio familiar del empresario y la modelo se intervino más de 1 kilo de costo.

Parte del hachís intervenido por la UDYCO en el domicilio familiar del empresario Juan Andrés González y la modelo Verónica Hidalgo. CNP

“En la cocina, repartidos en los distintos cajones de los que dispone el congelador, se encuentra la sustancia estupefaciente reseñada”. “El total de las tabletas con la sustancia resinosa de color marrón, al parecer hachís, arroja un peso total de 1.390 gramos”.

Los agentes de la Unidad Central de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) también encontraron varios teléfonos móviles y una llamativa colección de 10 relojes suizos y franceses de alto standing: Rolex, TAG Heuer, Chaumet...

Además, al empresario la intervinieron 10.920 euros en metálico y supuestas nóminas y facturas falsas. De forma que quedaba arrestado Juan Andrés González, como uno de los supuestos hombres clave en la ingeniería de lavado de dinero de Juan Carlos T. V., conocido como ‘Moreno’ en el chat encriptado de los narcos -Sky ECC-.

“Juan Andrés González, alias ‘Flako’, es considerado uno de los socios principales de Juan Carlos T. V. [alias ‘Moreno’], por el peso que tiene en la estructura de blanqueo de capitales de la organización investigada. No solo eso, sino que también participa plenamente en el tráfico de drogas, recibiendo pequeñas partidas de hachís y vendiéndolas a sus clientes”.

“Se ha constatado que parte de los pagos recibidos tanto por Javier como por el resto de componentes del núcleo duro de la organización, por sus actividades en el marco de la misma, le eran suministrados a través de la empresa Artecar Solución Gráfica SL, justificando dichos pagos mediante facturas falsas”.

El arresto de 22 supuestos miembros de la ‘banda de Moreno’ es uno de los últimos grandes éxitos de la UDYCO porque la consideran “una de las mayores distribuidoras de hachís en España, capaz de mover miles de kilos por semana de esta sustancia”: desde Marruecos a Andalucía y Madrid.

Fardos de hachís intervenidos por la UDYCO de la Policía Nacional en otra operación, bautizada como Bucos. CNP

Este golpe al narco también supone atajar el continuo blanqueo de dinero que aparentemente realizaban. Valga como botón de muestra que solo al presunto líder de la trama, Juan Carlos, alias 'Moreno', le atribuyen el lavado de 8.000 a 10.000 euros al mes.

Para ello empleaban supuestas sociedades pantalla, como Artecar Solución Gráfica o ATK2 PLV Sociedad Limitada, propiedad de la pareja de la miss España, bien para comprar pisos o para falsear nóminas con pasta del narco:

"A día de hoy, Juan Carlos T. V. [alias ‘Moreno’], se encuentra dado de alta como trabajador en una reciente empresa de Juan Andrés González, denominada ATK2 PLV SL".

El objetivo de esas nóminas era mostrar -de cara a la galería- que 'Moreno' tenía una vida laboral.

De hecho, también figuraba en sociedades con un nombre irónico: Nunca dejes de soñar SL o Seguimos Soñando SL, con la que adquiere un chalet de 800.000 euros en La Moraleja, una zona exclusiva de Madrid, o una vivienda de 500.000 euros en Ibiza.

Una vista aérea de casa en la exclusiva zona de La Moraleja en Madrid. Google Maps

La supuesta operativa de lavado de billetes de la venta de fardos de hachís, procedentes de Marruecos, quedó inmortalizada en diversos pinchazos telefónicos:

“Se tiene constancia de que una de las viviendas que fueron compradas por la organización y en la que actualmente reside uno de sus miembros, David B. P. [alias "Titi"], se encuentra a nombre de la empresa de Juan Andrés González, Artecar Solución Gráfica, y la misma fue adquirida a través de créditos ICO".

"Aunque verdaderamente fue financiada con dinero que procede del tráfico de drogas, abonado en efectivo por David B. P. a Juan Andrés González, en casi su totalidad, tal como consta en las llamadas recogidas”.

“El día 16 de diciembre de 2025, en este sentido, se intercepta una llamada de especial trascendencia entre David B. P. [alias "Titi"] y su ex mujer y madre de sus dos hijos. Según la llamada, Juan Andrés González pagó el inmueble mediante la concesión de créditos ICO, pero la realidad es que David B. P. se la habría abonado en dinero en efectivo casi en su totalidad, salvo 9.200 euros”.

“Esta maniobra estuvo auspiciada por Juan Carlos T. V. [alias 'Moreno'], como una forma de pagar los servicios de David B. P. [alias "Titi"] en la organización investigada y a la vez blanquear el dinero generado por el tráfico de drogas”.

“David B. P., alias "Titi", habla por un lado con su ex mujer y con ella comenta que Juan Carlos T. V. [alias ‘Moreno’] solía blanquear unos 8.000 o 10.000 euros al mes, a través de ingresos bancarios, y que la vivienda donde reside, en Nanclares de Oca, fue en su día adquirida por la empresa Artecar Soluciones Gráficas SL, a la que ya se ha hecho referencia, cuyo administrador es Juan Andrés”.

Estaba en nómina

En esta conversación telefónica se desvela que el empresario propietario de Artecar Solución Gráficas, supuestamente, estaba en nómina en la 'banda de Moreno':

“Tal y como manifiesta el propio David en una conversación telefónica, los beneficios que generaba por su trabajo en la organización investigada, Juan Carlos T. V. [alias ‘Moreno’] le decía que se lo descontaba para pagar a Juan Andrés González, alias ‘Flako’, mediante la empresa Artecar Solución Gráfica, en concepto de la vivienda de Nanclares de Oca".

"A fin de cuentas, era un pago en especie a David por su trabajo y una forma de blanquear dinero”.

El sistema de mensajería encriptada entre narcos: Sky ECC. E. E.

El germen de esta investigación de la UDYCO está en el acceso por parte de autoridades francesas a conversaciones encriptadas entre narcos, en EncroChat y Sky ECC. Por esta vía hablaban los narcos, de forma clandestina, usando un nick, sobre operaciones para alijar fardos en playas, alertas sobre posibles filtraciones de sapos, negociaciones de compra de armas o droga, blanqueo de dinero, préstamos...

El empresario Juan Andrés, al que atribuyen un "papel muy relevante en el blanqueo de capitales" en la banda de narcos de 'Moreno' se encontraba en el radar policial -al menos- desde abril de 2020. De hecho, existen conversaciones intervenidas en el chat encriptado de los narcos: Sky ECC.

- Juan Carlos, alias ‘Moreno’: ¿Cuál te gusta más de los 2?

- Juan Carlos, alias ‘Moreno’: Te quiero dar el mejor.

Esa conversación continúa con la participación de ‘Flako’, el –presunto- alias que tiene el empresario en el chat de los narcos y que es pareja de miss España 2005. ‘Moreno’ le envía mensajes a 'Flako' sobre partidas de hachís de 15 y 20 kilos: "Apúntame 25.000 euros".

Todo ello, lleva a la UDYCO a sostener que el administrador único de Artecar Solución Gráfica SL era consciente de dónde procedían los miles de euros que en apariencia recibía cada mes: “Siempre con el conocimiento, por parte del Juan Andrés González, de que el dinero que blanqueaba procedía del narcotráfico porque él mismo participa de esta actividad. Véanse las siguientes conversaciones".

La UDYCO llega a tal conclusión, entre otras vías, tras haberle pinchado el teléfono móvil a este empresario que empezó a ocupar algunos titulares en la prensa del corazón cuando se asentó su relación con la bellísima modelo Verónica Hidalgo y tuvieron una hija.

“Juan Andrés González, alias 'Flako', es la persona que blanquea buena parte del dinero generado por el tráfico de drogas de la organización investigada, ya sea a través de nóminas falsas (a Juan Carlos T. V. lleva falseándole nóminas al menos desde 2019); la emisión de facturas falsas o también, como se verá a continuación, a través de la compra de propiedades”.

Tales indicios son los que el pasado 26 de marzo, dos días después del registro del domicilio familiar del dueño de Artecar, motivaron que el juez de la Audiencia Nacional ordenase que Juan Andrés ingresara en la prisión de Extremera junto a otros 13 detenidos por la Policía Nacional.

La prisión de Estremera donde permanece ingresado el empresario Juan Andrés. EFE

La UDYCO sostiene que ha podido acreditar operaciones de blanqueo de capitales "mediante empresas pantalla", con la "concesión de créditos bancarios fraudulentos", con "testaferros", con la "compraventa de vehículos de lujo", o la emisión de “nóminas falsas".

Todo ello, fruto de vigilancias, pinchazos telefónicos, análisis de chats encriptados y seguimientos realizados sobre varios miembros de esta banda, así como del análisis forense de un móvil intervenido a Juan Carlos, alias 'Moreno', detenido en 2022 en la Operación Caldo-Ramz y donde se desarticuló una organización criminal considerada como la mayor entidad financiera del narcotráfico en Europa.

¿Más detenciones?

La Audiencia Nacional ha prolongado un mes el secreto de sumario de esta macrocausa, debido a que podría producirse una segunda oleada de arrestos porque hay más empresas y sociedades investigadas, pero en la documentación a la que ha accedido este diario se le atribuye un papel clave en la maquinaria de blanquear dinero al 'Moreno' y al 'Flako'.

"Nóminas falsas emitidas por Juan Andrés González, alias 'Flako', al propio Juan Carlos T. V. [alias 'Moreno'] mediante la empresa Artecar Solución Gráfica, la concesión de créditos bancarios fraudulentos por parte de Juan Ángel C. M., y operaciones de compraventa de vehículos de lujo por parte de Rubén V. M., alias 'Yonki', utilizando siempre testaferros interpuestos por Juan Carlo T. V. para ocultar la adquisición de estos bienes”.

“En el caso de las nóminas falsas, se ha demostrado que Juan Carlos T. V. [alias 'Moreno'] no trabaja para Juan Andrés González [alias 'Flako'] en ninguna actividad legal. Sin embargo, este último lleva pagando nóminas fraudulentas al primero desde al menos el año 2017".

"A raíz de vigilancias que se efectúan sobre el principal investigado, las posiciones de su terminal telefónico, así como por las conversaciones en las que le pregunta a su amigo Juan Andrés González por la localización de la empresa, se puede determinar que Juan Carlos T. V. no trabaja en realidad para esta, ni realiza actividad laboral alguna por cuenta ajena".

Juan de Pablos Izquierdo, letrado encargado del empresario Juan Andrés, sostiene que "vamos a acreditar que la empresa de mi cliente no era usada para blanquear porque toda la contabilidad está documentada, tenía empleados dados de alta y el dinero que le intervinieron era para gastos cotidianos de la actividad empresarial".

Verónica y Juan Andrés, posando para una fotografía. Redes Sociales

"Mi cliente es una víctima colateral por la relación de amistad que mantenía con dos investigados". "Estamos en una fase muy incipiente de la instrucción, confiamos en la profesionalidad y labor instructora del Tribunal Central y que pronto se aclarará su situación", según recuerda el prestigioso abogado Juan de Pablos Izquierdo.

"Nuestro cliente está en una situación que le ampara la presunción de inocencia y las actuaciones se encuentran todavía en fase de investigación".

Pero una y otra vez aparece el nombre del empresario en la macrocausa. Prueba de ello es el siguiente párrafo:

"David B. P. [alias 'Titi'] reside desde hace varios años en una vivienda, situada en la calle Nanclares de Oca de Madrid. Legalmente, este inmueble es propiedad de la empresa Artecar Soluciones Gráficas S.L., administrada por el también investigado Juan Andrés González, alias 'Flako', persona que blanquea buena parte del dinero generado por el tráfico de drogas de la organización investigada".

La pareja de la modelo Verónica Hidalgo es uno de los 14 investigados que ha tratado sin éxito de pedir su puesta en libertad, para salir de la prisión de Estremera, por pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales procedentes de la venta de droga.

EL ESPAÑOL ha accedido a un auto de denegación de libertad a uno de los miembros de la 'banda de Moreno' y su contenido es demoledor, por los datos que aporta sobre la relevancia de esta red que contaba con barcos pesqueros y narcolanchas para alijar los fardos en playas andaluzas. Después los subían hasta Madrid en camiones equipados con inhibidores para evitar su geolocalización y caletas para ocultar el hachís.

Actividad frenética

La droga se almacenaba en pisos guardería tras realizar portes a gogó. “Mantuvieron un ritmo frenético, movilizándose para realizar los transportes de droga desde los diferentes puntos de la Península con una gran asiduidad [...], en una continua dinámica de entrada y salida del estupefaciente que no paraban de almacenar en las guarderías de la organización”.

“Se ha constatado que parte de los pagos que recibía tanto él como el resto de componentes del núcleo duro de la organización, por sus actividades en el marco de la misma, le eran suministrados a través de la empresa Artecar Solución Gráfica, justificando dichos pagos mediante facturas falsas”.

El magistrado de la Audiencia Nacional recuerda que esto no son elucubraciones, sino datos recabados en el marco de "vigilancias y seguimientos" de la UDYCO a los miembros de la 'banda de Moreno'. Prueba de ello es que el 14 de agosto de 2025, la Policía Nacional arrestó a uno de los sospechosos "cuando transportaba 70 kilogramos de hachís".

El palo gordo llegó el16 de diciembre de 2025: "Se llevó a cabo la diligencia de entrada y registro del inmueble, interviniendo 2.104 kilos de hachís". Las más de dos toneladas de droga incautadas llevan al juez a recordar que no puede concederle la libertad a este miembro de la 'banda de Moreno', por el riesgo de fuga existente, debido a "sus conexiones con otros países, en especial Marruecos".