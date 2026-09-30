Alicia, desahuciada en Mataró con 3 hijos y un hermano con discapacidad: "El alcalde del PSC nos da 3 noches de hostal"

Fue el hijo de Alicia, de 10 años, quien contó en su colegio del barrio de Cerdanyola, en Mataró lo que le estaba pasando.

-Nos van a echar de casa.

A él, a sus dos hermanos -una hermana y un hermano, éste con autismo-, a su tío Jordi, con un 87% de discapacidad y a su madre, Alicia.

Según Pilar Sánchez, portavoz de el Sindicat d'Habitatge de Mataró, fue la escuela del niño la que se puso en contacto con ellos para que los ayudaran.

El desahucio se ejecutó ayer por la mañana: el mismo día en el que se aprobaron los dos decretos de vivienda por parte del Gobierno y Mari Carmen, la octogenaria madrileña, podrá volver a su casa tras la mediación del alcalde de Madrid con la empresa propietaria del piso de la anciana y el Sindicato de Inquilinas.

Alicia, su hermano Jordi, y sus tres hijos llevaban 11 años viviendo de alquiler en el número 30 de la Ronda O'Donnell. "No me puedo quedar en la calle con un menor y dos discapacitados", reflexiona Alicia.

La situación económica de la familia empeoró progresivamente hasta el punto de no poder hacer frente al pago íntegro de la renta.

Tuvieron que empezar a realizar pagos parciales porque con los ingresos del hogar, actualmente en torno a los mil euros, no le alcanzaba para comprar comida o pagar las facturas y los gastos escolares de los hijos.

"Por su situación, cumplen con la vulnerabilidad. Y nunca dejaron de pagar el alquiler: podían pagar 700 euros, y lo pagaban. Hace un año ya que no llegaban a los 1.200 del pago de la renta", explica Pilar a EL ESPAÑOL.

El inmueble pertenece a una empresa del sector inmobiliario local, Investmar SL.

⚠️ ALERTA DESNONAMENT



Demà @pscmataro enviarà un exèrcit policial per fer fora de casa en Jordi amb un 87% de discapacitat i la seva germana, mare soltera.



Exigim una alternativa estable❗️



Si @DBotePaz no l'atura ho farem nosaltres💥



🫵 7h - Ronda Cerdanya, 30 (Cerdanyola) pic.twitter.com/tHnSPUdBJd — Sindicat d’Habitatge de Mataró (@Mataro_SHSC) September 28, 2026

A través del Sindicat d'Habitatge y con la mediación del Ayuntamiento propusieron distintas alternativas, como la firma de un alquiler social o hacer frente a la deuda de alquiler pagando poco a poco.

La empresa no ha accedido a negociar, aseveran.

El alcalde del Ayuntamiento de Mataró es David Bote, del PSC, quien gobierna en coalición con dos ediles de En Comú Podem, había enviado un informe al juzgado pidiendo unos días de margen antes de ejecutar el desahucio.

El objetivo era ganar tiempo para que esta opción se pudiera concretar y evitar que la familia tuviera que abandonar la vivienda sin una solución inmediata.

Los hechos de este martes, sin embargo, han dejado en papel mojado tanto el informe como la petición municipal, ya que la orden judicial se ha ejecutado sin conceder este margen.

🤬 VERGONYA



7:30h Cerdanyola es torna a militaritzar per deixar al carrer un home amb 87% de discapacitat i la seva família.



11 anys pagant lloguer i ara un fons d'inversió els vol fer fora per especular.



Això ens pot passar a qualsevol.



Tothom a Ronda Cerdanya, 30🫵 pic.twitter.com/8U3NqTPSCE — Sindicat d’Habitatge de Mataró (@Mataro_SHSC) September 29, 2026

El lanzamiento estaba previsto que comenzara a las 8 de la mañana, sin que la familia tuviera una alternativa habitacional. La hija menor no se encontraba en el domicilio para evitarle que presenciara la escena.

"El Ayuntamiento de Mataró no ha ido ni a dar la cara al desahucio. Ahora dicen que pensaban que tenían alternativa habitacional, cuando la alternativa la deben dar ellos.

Ultima además que "lo que les ofrecen, a través de los servicios sociales municipales, son tres noches de hostal", explica Pilar Sánchez.

Cabe reseñar que la concejalía de asuntos sociales de Mataró, llamada como Ciudad Inclusiva y Saludable. Atención a los barrios y la comunidad, está en manos del PSC.

La de vivienda se llama Políticas de vivienda: Promoción y rehabilitación y es gestionada por En Comú Podem, la coalición entre Podemos y En Comú, el partido fundado por Ada Colau.

"Que esto lo haga un Ayuntamiento del PSC, cuando el PSOE se está llenando la boca con el caso de Mari Carmen y los decretos, es muy grave", valora.

También reprocha que en otras localidades de la geografía española "los ayuntamientos llegan a asumir parte del alquiler al que no llegan las familias. Pero eso hace mucho tiempo que no lo hace el Ayuntamiento de Mataró", indica.

"Lo máximo son tres noches de hostal, y en servicios sociales te dicen además que vayas cuando ya te han echado. Eso es una barbaridad".

El Sindicat d'Habitatge de Mataró y colectivos vecinales habían convocado una concentración a primera hora de la mañana de ayer para intentar frenar el lanzamiento en la puerta del inmueble. Apenas acudieron un centenar de personas.

Sin embargo, agentes del Área Brigada Móbil (BRIMO) de los Mossos d'Esquadra se desplegaron en la zona a las 6:30 horas, hora y media antes de la llegada de la comitiva judicial, acordonando el portal para evitar que los manifestantes impidieran el acceso.

Hacia las 8:40 horas, la comitiva dio por ejecutado el desalojo sin margen para entablar negociaciones de última hora.

Los colectivos por el derecho a la vivienda y el propio sindicato local critican la falta de una alternativa residencial pública y permanente adaptada a las necesidades de la familia de Alicia.

Según la portavoz del Sindicat d'Habitatge de Mataró, ayer en la localidad estaba previsto otro desahucio "en una vivienda pública de la Generalitat", gobernada por Salvador Illa (PSC).

"Este sí se ha parado por vía judicial. Esto está ocurriendo en Mataró, sobre todo en los barrios periféricos: hay al menos un desahucio al día como mínimo".

En Mataró y en toda Cataluña, pues es la comunidad que mayor número de lanzamientos por impagos de alquiler tiene de toda España, por encima de Valencia, Andalucía y Madrid, según los datos de 2025 difundidos por el Consejo General del Poder Judicial.