Los reyes Felipe y Letizia han recibido a Emmanuel y Brigitte Macron este martes en la Plaza de la Armería del Palacio Real. Gtres

La única visita de Estado de Macron a España: Felipe VI le recibe con Ceuta y su salida del Elíseo como telón de fondo

Los reyes Felipe VI y Letizia han recibido este martes, 29 de septiembre, al presidente de Francia, Emmanuel Macron, y a su esposa, la primera dama Brigitte Macron.

Lo han hecho en el contexto de una histórica visita de Estado de dos días a España, la primera de este tipo que realiza el mandatario francés desde que llegó al Elíseo.

El viaje busca reforzar las relaciones bilaterales entre ambos países en un momento marcado por la cooperación económica, la coordinación europea y la situación migratoria en Ceuta.

El momento en el que la reina Letizia saludaba al presidente francés. Gtres

Macron asume sus últimos viajes como jefe del Estado galo, pues no podrá presentarse a las elecciones presidenciales de 2027 tras dos mandatos consecutivos.

Aunque en abril anunció que se alejaría de la política, ni los expertos ni miembros de su alianza descartan su regreso en 2032.

Esta visita, que se prolongará hasta el miércoles 30 de septiembre, se desarrolla oficialmente en el marco de las relaciones de amistad y cooperación entre España y Francia.

El Gobierno español ha señalado que el objetivo es seguir estrechando la colaboración entre ambos países en distintos ámbitos.

El matrimonio francés ha sido recibido, finalmente, a las 14:00 horas —estaba previsto que llegaran 45 minutos antes— en la Plaza de la Armería del Palacio Real.

Allí les esperaban Sus Majestades los Reyes, como corresponde a una visita de esta envergadura, con honores militares. También han sonado los himnos nacionales —primero La Marsellesa y después el de España— y ha tenido lugar el pase de revista a la Guardia Real.

Brigitte Macron y la reina Letizia se han saludado muy cariñosamente. Gtres

Posteriormente, los Reyes ofrecerán al presidente francés y a Brigitte Macron un almuerzo en el Palacio de la Zarzuela. En el mismo complejo se celebrará, a las 15:30 horas, una reunión entre Felipe VI y Macron.

Ambos líderes volverán a encontrarse a las 20:00 horas durante la tradicional cena de gala en honor de los visitantes franceses.

La cena de Estado reunirá a alrededor de un centenar de invitados en el Palacio Real y constituirá uno de los actos centrales de la primera jornada. El programa oficial de la Casa del Rey confirma tanto la recepción con honores como el almuerzo, el encuentro entre los dos jefes de Estado y la cena de gala.

Los Macron, condecorados

Los reyes de España y los Macron, escuchando los himnos de sus correspondientes países. Gtres

Este lunes, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó las condecoraciones que el matrimonio presidencial francés recibirá con motivo de su visita. Varios Reales Decretos han establecido la concesión del collar de la Orden de Isabel la Católica a Emmanuel y Brigitte Macron.

Se trata de la categoría más elevada de esta institución y de una distinción de gran importancia dentro del sistema español de honores, aunque no constituye la máxima condecoración del país —esa sería el Toisón de Oro—.

La entrega de este reconocimiento al presidente francés tiene un claro valor diplomático, ya que refleja el aprecio de España y pone de relieve los vínculos de amistad y colaboración entre ambas naciones.

El número de collares está limitado a 25 miembros, además de aquellas personas que pueden ostentarlo por derecho propio en determinadas circunstancias. El rey Felipe VI ejerce como gran maestre de la Orden.

En su segundo día

La visita de Estado incluirá una reunión el miércoles, 30 de septiembre, del presidente galo con Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa. El encuentro está previsto a las 12:00 horas e incluirá una reunión de trabajo y un almuerzo.

La agenda presidencial también contempla la participación de Macron, junto a Felipe VI, en el Foro de Comercio e Inversión España-Francia, en el que se reunirán empresarios de ambos países. El encuentro se celebrará en el Ministerio de Economía y pretende impulsar las relaciones comerciales y las inversiones bilaterales.

Francia es uno de los principales socios económicos de España y el primer socio comercial del país, por lo que la dimensión económica tendrá un peso destacado durante el viaje. La energía, la cooperación industrial, la tecnología, la defensa y las infraestructuras figuran entre los ámbitos en los que ambos gobiernos buscan profundizar.

Según la información difundida sobre la visita, está prevista además la firma de varias declaraciones conjuntas sobre asuntos como la energía, la lucha contra la desinformación y la cooperación frente al narcotráfico en los océanos.

Democracia, juventud y redes sociales

Macron participará también en un encuentro con estudiantes en la Universidad Complutense de Madrid dedicado a la democracia, la juventud y las redes sociales.

El presidente francés tiene previsto responder a las preguntas de los asistentes y abordar los retos que plantea la transformación digital, así como la responsabilidad de las plataformas y las empresas tecnológicas.

El mandatario visitará asimismo el Centro de Satélites de la Unión Europea, conocido como SatCen, para poner de relieve la cooperación entre Francia y España en el ámbito espacial y su importancia para la autonomía estratégica europea.

El programa incluye además una visita a una institución francesa de investigación especializada en ciencias humanas y sociales. La visita concluirá con una recepción ofrecida por Macron y Brigitte Macron a Felipe VI y Letizia en la residencia de la Embajada de Francia en España. La Casa del Rey ha confirmado esta recepción de devolución para la noche del miércoles.

Ceuta, uno de los asuntos políticos

La situación migratoria en Ceuta será otro de los asuntos que previsiblemente marcarán las conversaciones. Macron expresó su respaldo a España tras la llegada masiva de migrantes registrada a finales de julio y se desmarcó de la carta firmada por 22 dirigentes internacionales en la que se cuestionaba la política migratoria del Gobierno español.

La posición francesa es considerada especialmente relevante por Madrid, tanto por la dimensión europea de la gestión migratoria como por la necesidad de coordinación entre los países miembros de la Unión Europea.

La cooperación en materia de seguridad, control fronterizo y lucha contra las redes de tráfico de personas podría formar parte de las conversaciones entre ambos gobiernos.

Un viaje aplazado desde 2018

La visita de Estado de Macron se produce después de varios aplazamientos desde que Felipe VI le invitase a realizarla en 2018. Aunque el presidente francés ha mantenido varios encuentros con el Rey e incluso asistió a una cena en el Palacio Real durante una visita de trabajo en el citado año, este desplazamiento constituye su primera y única visita de Estado a España.

Los Reyes han viajado en tres ocasiones a Francia desde que Macron accedió a la presidencia en 2017 y, posteriormente, tras su reelección en 2022. El rey Felipe VI ha mantenido además varios encuentros bilaterales con el presidente francés.

El viaje llega también con el Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Francia todavía pendiente de completar su ratificación. El acuerdo pretende consolidar institucionalmente la relación bilateral y reforzar la coordinación entre ambos países en asuntos europeos, económicos, sociales y de seguridad.