Los reyes Felipe VI y Letizia, junto al presidente de la República de Francia, Emmanuel Macron, y la primera dama Brigitte Macron, a su llegada a la cena de gala en el Palacio Real. Juanjo Martín EFE

El rey Felipe VI, ante Macron: "Lo acontecido en Ceuta es inaceptable y plantea un desafío mayúsculo de seguridad"

El rey Felipe VI ha calificado de "inaceptable" la "intrusión masiva de decenas de miles de personas" ocurrida este verano en Ceuta, advirtiendo de que esta situación plantea "un desafío mayúsculo, desde el punto de vista de seguridad y orden público y humanitario".

El monarca ha exigido una mayor solidaridad europea, recordando que la frontera española en África es "también, una frontera europea".

Así se ha expresado el jefe del Estado este martes, 29 de septiembre, durante su discurso pronunciado en la cena de gala celebrada en el Palacio Real de Madrid en honor al presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, y a su esposa, Brigitte Macron, con motivo de su visita de Estado.

En su intervención, Felipe VI ha situado la protección de la frontera exterior de la Unión Europea como una prioridad absoluta, reclamando que la crisis ceutí tenga "como consecuencia un refuerzo de la colaboración entre los estados miembros, en recursos y cooperación".

En un mensaje directo a los socios comunitarios, ha sentenciado: "Los países que soportamos una mayor presión por encontrarnos en la frontera exterior de la Unión Europea no podemos afrontar solos una responsabilidad que es de todos".

Las palabras del monarca se enmarcan en un contexto global convulso y de realineamiento de las grandes potencias.

Al cumplirse cuatro décadas de la adhesión de España a las Comunidades Europeas, el Rey ha defendido la necesidad de mostrar "la mejor versión de Europa".

En este sentido, ha apelado a reforzar la autonomía del continente para defender sus infraestructuras, cadenas de suministros y su mercado interior, más allá de las coyunturas políticas.

Durante la velada, que sirve para reforzar la rica relación bilateral entre ambos países, el Rey ha elogiado la "extraordinaria cooperación" franco-española en materia de justicia e interior, especialmente en la lucha histórica contra el terrorismo y el narcotráfico.

Esta estrecha alianza se sustenta en una fuerte interdependencia económica, con intercambios comerciales anuales que superan los 130.000 millones de euros e inversiones cruzadas por encima de los 100.000 millones.

También ha instado a redoblar ambiciones en las interconexiones energéticas, viarias y ferroviarias.

Estrechos lazos humanos

A nivel social y cultural, Felipe VI ha destacado los estrechos lazos humanos, recordando a figuras que unen a ambas culturas como el exministro y escritor Jorge Semprún.

Actualmente, cerca de 330.000 españoles residen en Francia y más de 125.000 franceses lo hacen en España, una realidad amparada por el Convenio de doble nacionalidad firmado en Montauban en marzo de 2021.

Asimismo, Felipe VI ha puesto en valor que casi tres millones de alumnos franceses estudian español, convirtiéndose el francés, a su vez, en la segunda lengua extranjera más extendida en la educación española.

Antes de finalizar, el Rey se ha dirigido directamente a Macron para reconocer su labor, ya que el próximo año culminará su mandato completando "una década de servicio abnegado" a su país y demostrando un firme compromiso con la construcción de Europa y el derecho internacional.

El discurso ha concluido levantando su copa para brindar por los mejores deseos para la culminación del mandato del presidente francés y por lo mucho que une a ambos países: "Por Francia, por España, por Europa, por el futuro".