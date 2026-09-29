Detenido por narcotráfico el jefe de Antidroga de la Guardia Civil de Segovia: hace 9 años fue arrestado por el mismo delito

La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Segovia ha acordado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de las cuatro personas detenidas en una operación antidroga de la Guardia Civil, entre ellas el jefe del Equipo contra la Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Comandancia de Segovia, Miguel Ángel Barbero.



Fuentes de la Subdelegación del Gobierno han informado este martes a EFE de esas cuatro detenciones dentro de una investigación dirigida desde Madrid por los servicios centrales de la Guardia Civil.



Entre los arrestados se encuentra Barbero; mientras que los otros tres detenidos no pertenecen a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y no se esperan más detenciones en el marco de esta investigación.

En ese sentido, el Tribunal ha informado de que uno de los detenidos está siendo investigado por los delitos de tráfico de drogas que causan grave daño para la salud, agravado por su condición de funcionario público, cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y pertenencia a grupo criminal.



Los otros tres arrestados están siendo investigados por los delitos de tráfico de drogas que causan grave daño para la salud, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.



La investigación de esta causa se inició en abril de 2026 y ha sido desarrollada en coordinación entre el Tribunal de Instancia de Segovia y Asuntos Internos de la Guardia Civil.



La detención de Barbero se produce más de nueve años después de su anterior arresto, también en una investigación relacionada con el narcotráfico.



En mayo de 2017 fue investigado por varios delitos, entre ellos tráfico de drogas, pertenencia a banda criminal organizada, cohecho, revelación de secretos y omisión del deber de perseguir la delincuencia.



En julio de 2018, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Segovia acordó el sobreseimiento definitivo de aquellas actuaciones.

Barbero retornó posteriormente a su puesto como jefe del Equipo contra la Delincuencia Organizada y Antidroga de la Comandancia de Segovia, desde el que ha estado al frente de investigaciones y operaciones contra el tráfico de drogas y el crimen organizado en la provincia hasta su actual detención.

El caso de Valladolid

Este caso se suma al conocido el pasado 6 de diciembre de 2025, cuando fue detenido el jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional en Valladolid, también en una operación antidroga, por lo que el Juzgado de Instrucción número 3 de Valladolid ordenó su ingreso en prisión provisional.

Los policías de Asuntos Internos le responsabilizan de quedarse supuestamente con parte de los alijos de droga incautados en diversas operaciones, mientras que los otros seis detenidos en la misma operación, tres de nacionalidad española y tres de nacionalidad dominicana, habrían tenido otras responsabilidades en esa organización.