Dos marroquíes detenidos en Torre Pacheco por atacar a un compatriota con un machete y un adoquín "por una deuda"

No le mataron de milagro. Dos ciudadanos marroquíes han sido detenidos por la Guardia Civil, por la brutal agresión a un compatriota, al que atacaron con un machete, le lanzaron un adoquín a la cabeza y le explotaron una litrona.

EL ESPAÑOL ha accedido a las imágenes que obran en poder de los investigadores y que son una prueba crucial para demostrar la implicación de los detenidos en esta paliza ocurrida en Torre Pacheco.

La agresión se produjo la noche del viernes 18 de septiembre, en la avenida San Cayetano, un punto de la localidad donde es habitual el trapicheo de drogas y ver a gente en la calle consumiendo litronas de cerveza.

"Parece que una deuda económica", según detallan fuentes ligadas al caso, desencadenó la agresión de dos ciudadanos marroquíes sobre un compatriota, al que le provocaron lesiones sangrantes en la cabeza.

Dos inmigrantes marroquíes, el viernes 18, agrediendo a un compatriota con un machete en Torre Pacheco. EL ESPAÑOL

Todo ocurre en la fachada de una tienda 24 horas. "El dueño del establecimiento explicó que vio hablando a los tres marroquíes y cuando volvió a mirar ya se habían enganchado".

"Algunos de los que aparecen en el vídeo son viejos conocidos de las Fuerzas de Seguridad porque les constan detenciones por peleas o por alteración del orden público", según subrayan fuentes próximas a la investigación.

El perfil que tienen es violento porque uno de ellos aparece a pecho descubierto, empuñando un machete, mientras que otro, vestido con un chándal de color negro, parece que está protegiendo a la víctima, pero de repente, se da la vuelta y le pega un bofetón y un puñetazo.

Tal secuencia desencadena una violencia sin control sobre la víctima. Primero recibe un machetazo en la espalda del hombre descamisado, y a continuación, el joven del chándal no duda en lanzarle un adoquín a la cabeza.

A pesar de que la víctima está tirada en el suelo, sin posibilidad de defenderse, le propinan patadas y lo rematan con un botellazo. Semejante barbarie solo es frenada por un cuarto ciudadano marroquí que trata de disuadir a los dos agresores, para que cesen de apalear al chico que luce pantalón vaquero y camiseta de color gris.

"¡Deja que se vaya!"

La agresión transcurre con los gritos de fondo de un ciudadano chino que regenta esta tienda 24 horas y que no para de clamar clemencia a los agresores: "¡Deja al chico que se vaya!" "¡Eh, eh!" "¡Ya está!"

En la avenida San Cayetano, la misma donde hace un par de veranos se produjeron las cacerías racistas de Torre Pacheco y hubo cargas policiales, se presentó una patrulla de Policía Local. Pero los agresores ya habían huido. La víctima recibió asistencia médica y su vida no corre peligro.

El vídeo ha sido clave para que la Guardia Civil logre arrestar a los sospechosos. "Se trata de ciudadanos marroquíes, con antecedentes policiales, sin trabajo, y en situación irregular porque solo tenían el pasaporte y carecían de NIE".

"Parece que el origen de la agresión fue por una deuda económica, pero se desconoce si por un tema de drogas o por otro motivo".