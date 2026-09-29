José Trigueros, el murciano que fabrica microchips contra la guerra híbrida: "España necesita soberanía tecnológica"

Al empresario José Trigueros, de un tiempo a esta parte, le suelen preguntar de forma recurrente si no le preocupa haberse embarcado en Quantix Edge Security: un proyecto con capacidad para plantar cara a la temida guerra híbrida y que tiene a Rusia como a uno de sus máximos exponentes.

"La gente me pregunta si no tengo miedo con mi último proyecto empresarial, pero teniendo un hijo que es torero y una mujer ucraniana con la que he visitado siete veces su país, desde que Rusia empezó la guerra, la verdad es que pocas cosas me causan temor", reflexiona con humor José Trigueros (Alcantarilla, 1969) presidente de Quantix.

Este empresario es el rostro más visible de Quantix: un proyecto tecnológico que pondrá a España a la vanguardia en la fabricación, diseño, personalización, testeo y segurización de microchips para infraestructuras críticas, para potenciar el sector de Defensa, para luchar contra la guerra híbrida, prevenir hackeos...

José Trigueros concede una entrevista a EL ESPAÑOL en el Parque Empresarial Murcia Norte donde se levantará Quantix: una empresa participada en un 51% por capital privado y al 49% por el Gobierno.

"Nuestra sede ocupará 14.150 metros cuadrados y hay doce empresas de primer orden que han presentado ofertas para su construcción". "Este año colocaremos la primera piedra y el plazo de ejecución será de 18 meses desde la adjudicación".

Las instalaciones de Quantix estarán ubicadas en el Parque Empresarial Murcia Norte. EL ESPAÑOL

Un total de 21 de los 45 ayuntamientos que hay en la Región de Murcia presentaron propuestas para albergar esta empresa puntera de microchips, pero el gato al agua se lo llevó la capital del Segura.

"El Parque Empresarial Murcia Norte es nuevo, se ubica en la pedanía de El Esparragal y las comunicaciones son magníficas", según resume José Trigueros, sobre el motivo de la ubicación de esta empresa que generará 250 empleos directos y 400 indirectos.

"Este proyecto necesitará de todo el talento que hay entre los investigadores de la Universidad de Murcia y la Universidad Politécnica de Cartagena".

- ¿Por qué se ha embarcado en Quantix?

- José Trigueros: Hay que crear un ecosistema de chips porque no podemos depender de Asia. España necesita soberanía tecnológica. Nuestro proyecto es estratégico para la Unión Europea y para nuestro país porque vamos a fabricar microchips seguros.

Hoy en día, todo está conectado a Internet, ¿pero lo hemos protegido de ataques externos? En Quantix vamos a fabricar y diseñar microchips de silicio, con identidad digital, criptografía y hardware, para evitar hackeos y defender infraestructuras críticas, por ejemplo.

Por cuestiones de ciberseguridad, el empresario no puede ofrecer muchos detalles porque las guerras ya no solo se libran en el campo de batalla. "Rusia es capaz de generar 3.600.000 noticias que son falsas, solo para que la Inteligencia Artificial coja algunos titulares para que lleguen a los usuarios de Internet: es la guerra híbrida".

- ¿Cuál es el presupuesto de esta empresa?

- Un total de 40 millones de euros. Algunos de mis dos socios son Carlos Creus Moreira, CEO de WISeKey, y que ha desarrollado su carrera en el entorno de la ONU, y el investigador Antonio Fernando Skarmeta, catedrático de Ingeniería Telemática de la Universidad de Murcia, con una larga trayectoria en ciberseguridad.

Parte del capital privado proviene de dos empresas con presencia en el Nasdaq, en la bolsa de valores de Nueva York, entre otros socios.

La parte pública de los fondos la aporta el Ministerio para la Transformación Digital de Óscar López, muy pendiente de la evolución de Quantix a través de María González Veracruz, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.

El rector de la Universidad de Murcia (UMU), Juan Samuel Baixauli, la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, la secretaria de estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz, y el empresario José Trigueros, en un acto en el Ayuntamiento de la capital del Segura. Cedida

La sede de Quantix estará equipada con una sala blanca para el prototipado de chips de nueva generación y la producción de semiconductores ciberseguros, convirtiéndose en la segunda instalación de este tipo en nuestro país, después de que el Gobierno anunciara la construcción de la primera sala en el Málaga TechPark.

"La fabricación de este tipo de tecnología se debe hacer en una sala blanca, sin una sola micra de polvo en suspensión", tal y como advierte el empresario.

"Vamos a producir y segurizar chips que se pueden emplear en servicios cotidianos, como puede ser un móvil, pero también chips de alto rendimiento para sectores industriales, para los servicios públicos, para infraestructuras críticas, gestión del tráfico aéreo, movilidad...".

- ¿Por qué enfatiza tanto en el concepto de segurización?

- José Trigueros: Es la piedra angular de nuestra protección frente a la inteligencia artificial para saber quién y de dónde viene la orden. Los chips segurizados permiten fijar una identidad digital con criptografía postcuántica.

En la práctica, se establecen algoritmos criptográficos que son resistentes a ataques realizados con computación cuántica o por un ciberpirata. "Es como ponerle una barrera física a un microchip", ejemplifica el presidente de Quantix Edge Security.

En los últimos meses, a este empresario se le ve en muchos actos institucionales, incluso en los boxes de Fórmula 1 de MadRing, pero lo cierto es que poco se sabe de José Trigueros, natural de Alcantarilla y padre de dos hijos, uno de ellos el diestro José María Trigueros.

José María Trigueros tomando la alternativa como matador de toros, en Abarán, el 27 de septiembre de 2025. Cedida

"Yo trabajaba como técnico de sistemas de alarmas para una empresa que llevaba bancos y joyerías. Me hice empresario en la buhardilla de mi casa", recuerda con nostalgia José Trigueros, figura clave para impulsar la carrera taurina de su primogénito.

"Mi hijo terminaba una corrida en Extremadura a las once de la noche y yo lo traía de vuelta a Murcia en coche".

Con esa misma ilusión que puso para ayudar a su hijo desde el tendido de la plaza de toros, con una mesa y una silla de jardín convirtió la buhardilla de su casa en una oficina de trabajo, para dar forma a su primer proyecto empresarial: "Creé una firma dedicada a adecuar proyectos inmobiliarios inacabados, por los problemas que tenían los promotores durante la crisis inmobiliaria".

Después, montó una empresa de seguridad privada junto a otros socios, más tarde Tprotege, dedicada a ofrecer soluciones integrales en ingeniería audiovisual. La última sociedad fue Odins: una firma que ofrece sistemas 360 para monitorizar cultivos; sensores para gestionar recursos hídricos; predice plagas con inteligencia artificial; desarrolla herramientas para ciudades inteligentes y sistemas de medición de calidad del aire...

"Tprotege sigue activa al igual que Odins, que ha sido el germen para impulsar Quantix", subraya José Trigueros. "Lo último que hemos hecho ha sido conectar 700 contenedores de basura en Canarias, para optimizar las rutas de los camiones de recogida de residuos sólidos urbanos, y en una región de Mauritania les estamos ayudando a ser autosuficientes en la agricultura".

- ¿De dónde saca tiempo para formar parte de tres empresas: Tprotege, Odins y Quantix?

- José Trigueros: Yo digo que soy como un enfermo (risas) porque no paro de darle vueltas a las oportunidades de negocio que ofrece la tecnología.

El empresario José Trigueros, este lunes, observando los terrenos del Parque Empresarial Murcia Norte donde se ubicará la sede de Quantix Edge Security. Badía

Este empresario, de 57 años, solo hace un receso en su intensa actividad, un par de días al año, para involucrarse en las Fiestas de Mayo de Alcantarilla, su localidad natal, cuyos festejos están declarados de interés turístico regional y donde forma parte de la Peña El Encanto.

El resto del tiempo para José Trigueros son viajes de trabajo por España, reuniones presenciales o virtuales, para poner en marcha Quantix: su última aventura empresarial junto a Carlos Creus Moreira, CEO de WISeKey, y Antonio Fernando Skarmeta, catedrático de Ingeniería Telemática de la UMU, entre otros socios.

"La sede aún no está construida, pero ya tenemos clientes de microchips segurizados. Unos son del sector de Defensa, otros del sector automovilístico y también tenemos ciudades inteligentes".

Ley del Chip

La clave del éxito que se espera de la puesta en marcha de Quantix Edge Security en Murcia hay que buscarla en la crisis de abastecimiento vivida tras la pandemia de COVID, cuando hubo problemas para el mercado del automóvil.

Por aquel entonces, la UE impulsó la Ley Europea de Chips que se aprobó en septiembre de 2023 con un objetivo: reducir la dependencia tecnológica de Asia y Estados Unidos.

Una máxima que el empresario José Trigueros lleva grabada a fuego: "España necesita soberanía tecnológica".