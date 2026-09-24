Josep Juanpere, cofundador de GCA Architects y una de las figuras de referencia de la arquitectura corporativa catalana, murió el 26 de diciembre de 2025 en Baqueira. E. E.

El sobrino de Josep Juanpere, único testigo de sus últimas horas con vida, permanece en coma inducido en Barcelona

Alrededor de la muerte de Josep Juanpere hay ahora una voz que los investigadores no pueden escuchar. Su sobrino Alex I. Juanpere, una de las personas que mejor puede reconstruir las últimas horas del arquitecto en Baqueira, permanece ingresado en coma inducido en una clínica privada de la zona alta de Barcelona por una grave dolencia respiratoria, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL de fuentes de la investigación.

Llevaba semanas hospitalizado, llegó a despertar durante unos días y su evolución obligó después a los médicos a sedarlo de nuevo. Tío y sobrino mantenían una relación especialmente estrecha, hasta el punto de que habían previsto pasar juntos la Nochebuena en Baqueira.

A aquella cena terminó incorporándose la pareja de Juanpere, llegada desde Madrid, y los tres compartieron mesa en el apartamento del arquitecto antes de que este comenzara a encontrarse mal.