Yanes, joyería que trabajó para Alfonso XIII y especialista en "oro blanco y diamantes", hará otro peritaje de las joyas de ZP

José Luis Rodríguez Zapatero dispone de tres días para entregar al juez José Luis Calama toda la documentación que obre en su poder sobre las joyas que la Policía encontró en la caja fuerte de su despacho de Ferraz.

El nuevo requerimiento judicial llega después de que el propio expresidente se comprometiera ante el magistrado, durante su declaración como investigado del pasado 17 de junio, a aportar en diez días los certificados que permitieran explicar de dónde procedían las piezas.

Ese plazo venció hace tiempo y la documentación no ha llegado al juzgado.

Como ya adelantó este lunes EL ESPAÑOL, ahora Calama abre una nueva vía para esclarecer el origen y el verdadero valor de las joyas: una vez expire el plazo concedido a Zapatero, las piezas pasarán a manos de Yanes, la firma de alta joyería elegida por el instructor para realizar una nueva pericial gemológica.

Esta no es la primera tasación. Las joyas fueron intervenidas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) durante el registro del despacho del expresidente el pasado 19 de mayo y una primera valoración de Ansorena situó el conjunto en 1,3 millones de euros.

El nuevo informe deberá ir más allá de esa cifra y determinar la antigüedad de las piezas, los metales preciosos empleados, las características de las gemas, sus posibles marcas, grabados o numeraciones y, cuando sea posible, el área geográfica en la que fueron fabricadas.

Así, mientras Zapatero dispone ahora de un nuevo plazo para documentar el origen de las piezas, los gemólogos de una casa con casi siglo y medio de historia tendrán que buscar en las propias joyas las huellas que permitan reconstruirlo.

Una explicación pendiente

La procedencia de las piezas ha ido acompañada de distintas explicaciones desde que la Policía las encontró en su despacho de la calle Ferraz.

En un primer momento, el entorno de Zapatero apuntó a que algunas formaban parte de la herencia de su esposa y otras eran regalos recibidos durante sus viajes. Más tarde, el propio expresidente ofreció una versión más concreta, aunque sin identificar al país del que, según afirmó, procedían.

Fue en julio, en una entrevista en TVE, cuando Zapatero describió las joyas como un "regalo personal, de cortesía, de hace muchos años".

Aseguró que nunca tuvo "intención de defraudar" a Hacienda y que tampoco reparó en su valor: "Nunca he entrado en una joyería", dijo.

Insistió además en que las piezas no tenían "ni afán patrimonial, ni uso ni destino" y reconoció que, vista con perspectiva, quizá habría tomado otra decisión.

Ansorena fijó inicialmente el conjunto en 1.323.915 euros, pero la fiscal del caso, Elena Lorente, pidió ampliar la investigación para conocer su valor actual de mercado y determinar cuándo fueron engarzadas, ante la posibilidad de que la primera estimación se quedara corta.

La procedencia tampoco es un detalle accesorio en la investigación. Zapatero está siendo investigado por presuntos delitos de contrabando y contra la Hacienda Pública en relación con las piezas.

Y mientras el juez reclama la documentación que pueda acreditar su historia, Anticorrupción ha pedido a Hacienda un estudio sobre la situación fiscal y tributaria del expresidente y sus dos hijas entre 2020 y 2025, que incluye bienes, ingresos, pagos y operaciones relacionadas con el exterior.

El juez quiere ahora que las propias piezas aporten información que hasta el momento no aparece suficientemente documentada.

Su antigüedad, los metales y las piedras que contienen, sus marcas de fabricación y, cuando resulte posible, el lugar en el que fueron creadas pueden servir para contrastar los datos que figuren en los documentos con las características materiales de cada joya.

Para realizar ese trabajo, Calama ha recurrido a una familia que lleva generaciones dedicada precisamente a conocer qué hay detrás de una joya: los Yanes.

Familia Yanes. Ó. Huertas

La firma elegida

Calama explica en su resolución que, tras "valorar diversas opciones", se decantó por Yanes por su "larga tradición en alta joyería española" y porque la pericia debe quedar en manos de "especialistas con conocimientos técnicos adecuados en la materia objeto de examen".

La propia firma se presenta en su web como "toda una referencia en piezas de diamantes, oro blanco y piedras preciosas", además de situar la alta joyería entre sus especialidades.

El detalle no es menor: Ansorena determinó que la pieza de mayor valor del lote era precisamente un collar de oro blanco "cuajado de diamantes" y con esmeraldas de Zambia, tasado en 278.000 euros.

Yanes tendrá que ir ahora mucho más allá de poner una cifra al conjunto. Calama le pide identificar, entre otros extremos, los metales preciosos empleados, la antigüedad de las piezas, su posible área geográfica de fabricación y las características y posible origen geográfico de las piedras, además de cualquier marca, numeración o grabado que permita identificarlas.

Pero para entender por qué el juez ha puesto las joyas de Zapatero en manos de esta casa hay que remontarse casi un siglo y medio: la historia de Yanes no es sólo la de una saga familiar dedicada a la joyería, sino también la de una firma cuyo nombre terminó unido a la Casa Real.

Pendientes de la joyería Yanes que ha llevado la reina Letizia. EE

La familia Yanes

La historia de este negocio empieza mucho antes de que la firma se convirtiera en una de las casas de alta joyería más conocidas de Madrid.

Su fundador, Claudio Yanes, nació en San Martín de Pusa, en Toledo, y ejerció como profesor en Malpica de Tajo (Toledo) hasta que descubrió que su verdadera vocación estaba lejos de las aulas.

El hallazgo del Tesoro de Guarrazar, descubierto en Guadamur, marcó su trayectoria: aquellos objetos de inspiración visigoda despertaron en él una inclinación por la creación que terminó convirtiéndose en oficio.

"Se dio cuenta de que lo que a él le gustaba era la creatividad", explicó en 2022 su tataranieta Cristina Yanes a EL ESPAÑOL.

Claudio, Rufo y Esteban Yanes, fundadores de la joyería que vende piezas a la reina Letizia. Cedida

La propia firma cuenta en su historia que, en sus últimos años, Claudio dijo a su mujer y a sus hijos: "Abrid una joyería en la capital".

El encargo familiar cristalizó en 1881, cuando los Yanes abrieron su primera joyería en Madrid. Desde entonces, cinco generaciones han conservado el carácter artesanal de la casa, que fue creciendo al mismo tiempo que lo hacía su catálogo de piezas y su clientela.

En los años setenta, Jesús Yanes y su mujer, Manuela, tomaron el relevo y abrieron el establecimiento del barrio de Salamanca que convirtió a la marca en una referencia de la joyería de la sociedad madrileña.

La quinta generación, a la que pertenecen Cristina, Juan y Luis Yanes, mantiene hoy la continuidad de la empresa.

Jesús y su esposa Manuela. Ó. Huertas

Joyeros de la Casa Real

Pero el verdadero salto de la familia no estuvo sólo en Madrid. Llegó con una boda real; en 1906, con motivo del enlace de Alfonso XIII y Victoria Eugenia, los Yanes recibieron numerosos encargos y, según relata la propia firma, aquellos trabajos les proporcionaron el prestigio y la popularidad que terminaron colocándoles entre los joyeros más buscados del momento.

Jesús Yanes explicaba a EL ESPAÑOL que en aquella época todavía no eran una firma importante, pero que sus diseños llamaron la atención de los invitados de mayor relieve: "Lo que hizo que muchos invitados de alto prestigio nos compraran joyas para regalar a los Reyes. A partir de ahí empezamos a destacar".

Jesús Yanes, presidente honorífico de la joyería O. Huertas.

Décadas después, esa relación se mantuvo. En los años setenta, cuando Jesús y Manuela Yanes estaban al frente de la firma, recibieron el encargo de reproducir algunas de las piezas más importantes de la colección de plata del Palacio Real de Madrid.

"Pedimos la autorización para replicar estas piezas que hoy en día están en los salones", explicó Jesús Yanes a EL ESPAÑOL

Entre ellas había incluso un juego de café de 12 kilos. La firma asegura que llegó a crear 40 piezas únicas que después "dieron la vuelta al mundo".

El contacto con la familia de Juan Carlos I y la reina Sofía fue todavía más directo.

"Les reformamos muchas joyas y les regalamos pequeños detalles de la empresa", relató Jesús Yanes, que también contó que la Casa Real británica llegó a encargarles algunos prototipos.

Y esa relación no terminó con los Reyes eméritos. La propia firma Yanes afirma que la tradición con la Familia Real continúa y pone como ejemplo a la actual Reina: "Es habitual ver a la Reina Letizia con joyas Yanes".

Cristina Yanes lo expresaba así en conversación con EL ESPAÑOL: "Es una enorme satisfacción que Yanes esté presente en los joyeros de las últimas reinas españolas. Doña Letizia tiene algunas piezas nuestras y nos sentimos muy orgullosos de ello".

Ahora, precisamente esa firma con una tradición de encargos reales, reproducciones de piezas del Palacio y presencia en el joyero de la actual Reina, será la encargada de examinar las piezas que José Luis Rodríguez Zapatero guardaba en la caja fuerte de su despacho de Ferraz y de poner precio, procedencia y características técnicas a unas joyas cuyo origen sigue pendiente de explicación ante el juez José Luis Calama.