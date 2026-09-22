Horas de tensión en Ceuta: una mujer apuñalada, un intento de motín en Loma Colmenar y el desalojo de un piso patera

Durante la noche del 21 de septiembre se registró un motín en el embolsamiento de Loma Colmenar, según la Policía Nacional.

Los agentes se tuvieron que desplazar hasta la explanada, en la que viven más de 1.000 inmigrantes, ya que allí es uno de los campamentos aprobados por el Gobierno.

En el lugar, al parecer, hubo un enfrentamiento entre varias personas debido a la saturación que existe en el campamento.

"No se registraron heridos y sí hay una situación de tensión entre ellos. Es difícil convivir entre tantas personas en un recinto como este", asegura una fuente policial.

A eso se suma que, en la misma zona de Loma Colmenar, la Policía irrumpió en un inmueble después de que recibiera quejas vecinales porque en una vivienda se estarían escondiendo los inmigrantes.

Del piso, dice la Policía, desalojaron al menos a 20 personas. Además, la propietaria está siendo investigada para esclarecer las posibles responsabilidades que pueda tener en este caso si se confirmase que realizó cobros a cambio de alojamiento.

Apuñalamiento

En las inmediaciones del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), una mujer migrante apuñaló a otra en la vía pública tras registrarse una discusión.

La agresora fue detenida de forma inmediata tras una intervención en las tiendas de campaña en la zona de la Hípica.

Este lugar acoge a 200 mujeres y menores que están esperando a ser derivadas a los centros de atención correspondientes.

En cuanto a la víctima, la mujer tuvo que ser trasladada de urgencia al Hospital Universitario de Ceuta, en donde está ingresada y se desconoce su estado de salud.

Fiesta

Por otra parte, agentes de la Policía acudieron en la noche a la playa del Trampolín debido a que los vecinos denunciaron que se estaba registrando una fiesta.

En el lugar había decenas de personas con un alto volumen de música, cantando y con licor.

Este es un problema que ha sido recurrente, según denuncian vecinos, dado que, lejos de lograr desalojar este espacio, cada vez hay más personas que viven allí.

Anteriormente, EL ESPAÑOL reveló sobre el ‘alquiler’ de tiendas de campaña para la noche, la venta de droga y también de licor.

"Esta es una situación que a los vecinos nos tiene cansados. No se puede hacer nada al respecto", asegura un residente.

Noticia en actualización

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