El cuarto de las torturas que la Policía Nacional ha desmantelado en Estepona (Málaga). Cedida

La Policía desmantela un "cuarto de torturas" en Estepona y salva a dos hombres: "Estaban desnudos y ensangrentados"

El cuarto estaba plastificado. El motivo no era por una decoración vintage de esta vivienda de Estepona. La presencia de plásticos por el suelo y por la pared obedecía a una medida de seguridad, para que la sangre de las víctimas a las que torturaban no dejase rastro alguno.

EL ESPAÑOL ha confirmado en exclusiva que la Policía Nacional ha desmantelado un cuarto de torturas en una vivienda de Estepona y ha detenido a una siete ciudadanos georgianos, tras liberar a dos víctimas a las que ha salvado la vida.

"La alerta la dio la novia de uno de los hombres que estaban siendo torturados", según detallan fuentes próximas a la instrucción judicial.

"Este hombre le dijo a su pareja que iba a un tema de trabajo a una casa y le dijo que si en 20 minutos no sabía nada de él, que llamara a la Policía Nacional".

Pasaron 40 minutos y esta mujer no sabía nada de su novio, de nacionalidad marroquí. De modo que contactó con la Sala 091 para alertar de que temía que le hubiera pasado algo. De inmediato, se envió un zeta al inmueble en cuestión y una pareja de policías nacionales jugó un papel clave para salvar dos vidas.

"Los agentes se saltaron la valla de la casa porque nadie respondía y se temía que se podía estar produciendo una situación crítica. Entonces, de repente, salió de la casa un hombre que iba desnudo, con el cuerpo envuelto en sangre y no paraba de gritar: '¡Nos quieren matar!' '¡Nos quieren matar!'...

El cuarto de torturas destapado por la Policía Nacional en Estepona (Málaga).

Estos policías nacionales pidieron refuerzos y no dudaron un segundo en entrar a esta vivienda de Estepona (Málaga) donde no dieron crédito a lo que descubrieron, más propio de una escena de la película Pulp Fiction dirigida por Quentin Tarantino.

"Había una habitación forrada con plásticos. Era un cuarto para torturar porque tenía útiles como tenazas, martillos...", tal y como enumeran estas fuentes próximas a la investigación judicial.

"En una silla había otro hombre, atado, y que estaba siendo torturado porque estaba ensangrentado".

En la calle donde se ubica esta casa, equipada "con cuarto de torturas", fueron movilizados todos los zetas disponibles de Estepona y Marbella en aquel turno, a la vista de la peligrosidad que podrían tener los inquilinos de la casa.

Fúsiles AK-47

De hecho, durante el registro este diario ha podido saber que "se intervinieron armas de guerra". Tales como un par de AK-47: un fusil de asalto de la extinta Unión Soviética.

También había pistolas. La Brigada de Policía Judicial de Málaga arrestó a 7 ciudadanos naturales de Georgia, los cuales pertenecen -supuestamente- a una organización criminal del Cáucaso.

La valentía de los integrantes del primer zeta que llegó a la casa de los horrores de Estepona, permitió salvar dos vidas. El hombre que salió corriendo de la casa, desnudo y ensangrentado, era un ciudadano marroquí, pareja sentimental de la mujer que alertó a la Policía Nacional.

Un zeta de la Policía Nacional. CNP

El varón que estaba atado a una silla dentro de la habitación plastificada es un ciudadano español. "Se baraja que estaban torturando a estos hombres por un ajuste de cuentas, por un tema de drogas. Bien habían fallado en algún encargo, les habían hecho un vuelco o les debían dinero a los georgianos".

Lo que está claro para los investigadores es que los dos hombres liberados "estaban siendo víctimas de torturas porque estaban desnudos, ensangrentados y tenían lesiones". Prueba de ello es que el cuarto donde les mantenían retenidos estaba lleno de plásticos.

"La habitación estaba plastificada para no dejar ningún rastro de sangre a la Policía Científica porque lo recogen todo y queman el plástico". De esa forma el luminol no puede revelar vestigios biológicos en el suelo o en las paredes ni de los secuestradores ni de las víctimas.

"Los 7 detenidos han ingresado en prisión por supuestos delitos de pertenencia a grupo organizado, torturas, secuestro y tentativa de homicidio", según detallan fuentes próximas a la instrucción judicial.

"La operación sigue abierta para localizar a más miembros de la banda y no se descarta pedir colaboración a la Interpol".