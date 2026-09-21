Negu Gorriak, los proetarras que llegan a Ceuta para repartir "ayuda" y "vigilar" las agresiones contra los migrantes

Ceuta ha vivido uno de los momentos de mayor tensión tras la invasión el pasado 30 de julio. Todo ha comenzado con la llegada del grupo 'antifascista' radical, Negu Gorriak.

Este grupo de radicales que se han desplazado desde Navarra hasta la ciudad autónoma había puesto un anuncio en sus redes sociales con la decisión del desplazamiento.

Al tener sospechas de su presencia, varios vecinos ceutíes han salido a protestar a las calles para ofrecer resistencia al grupo liderado por Fermín Muguruza.

Su presencia ha crispado a los habitantes de Ceuta que están sufriendo las consecuencias de la invasión desde hace más de un mes y medio.

En redes sociales, los ceutíes han difundido carteles en los que animaban a los vecinos a acudir al propio puerto para esperar la llegada de los radicales de este grupo.

Los ciudadanos han difundido en canales un rechazo generalizado a la de "grupos proetarras" que han desembarcado en la ciudad. "No queremos que nos dividan más", ha asegurado una de las personas en la manifestación.

Una vez en el puerto, sobre las 19:00h de la tarde se han vivido los primeros momentos de tensión entre la policía nacional y los propios ceutíes.

De hecho, las primeras salvas que se han disparado en Ceuta por parte de los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP), ha sido contra "los ceutíes para proteger a este grupo que ha ido allí" y que se disponía a entrar en el puerto de la ciudad, según relatan fuentes policiales a El ESPAÑOL.

Los propios policías denuncian que se hayan tenido que desplegar "sin una planificación suficiente" a pesar de que estas convocatorias "se conocían previamente y había un riesgo de confrontación entre grupos".

Según explican, se han desplegado 15 furgonetas de la policía y han tenido que actuar "contra los ceutíes que están desesperados" tras la invasión.

Mientras que según relatan estas mismas fuentes policiales, "cuando se produjo el traslado de los inmigrantes al puerto solo había 6 furgones y no se usó material antidisturbio".

Además, estos incidentes que se han producido en un lugar clave porque apenas a unos 60 metros se encuentra instalado el campamento del Puerto donde "se encuentran alrededor de 1700 personas".

Desde el Sindicato Unificado de Policía también denuncian que "no se dimensione el dispositivo adecuadamente, ni se disponga de efectivos suficientes" para separar a las partes.

Y exigen que haya "planificación, anticipación, efectivos suficientes e instrucciones claras" para poder actuar en estas situaciones de una forma coordinada.

Y es que el propósito de Negu Gorriak no era otro que el de "poner el cuerpo como escudo" ante los "ataques racistas y fascistas" por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado hacia las personas inmigrantes que entraron con la invasión.

Porque para ellos, la zona se encuentra "altamente militarizada" y consideran que "las condiciones de vida de las personas refugiadas en Ceuta empeoran al igual que el trato recibido por la policía y el ejército".

Un ambiente de tensión y crispación que "no es espontáneo". Además, fuentes policiales señalan que el propósito de la llegada de este grupo radical es "señalar y buscar una víctima" en esa dicotomía de que "la ultraderecha es todo aquel que no esté conmigo".