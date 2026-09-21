Jesús Vázquez: "Las resacas a los 60 son muy malas. Hace un año dejé el alcohol, no quería morir sin probar cómo se vive sin él"

Jesús Vázquez atraviesa uno de los momentos más plenos de su vida. El presentador acaba de estrenar en el prime time de La 1 los miércoles el concurso El túnel: avanza y gana.

Además, el estreno, el 9 de septiembre, coincidió con una fecha muy especial: su 61 cumpleaños.

Un doble acontecimiento que el gallego vivió con gran satisfacción, especialmente después de que el programa arrancara con el respaldo de los espectadores.

"El gran dato de audiencia que hizo fue un gran regalo de cumpleaños", le comenta a EL ESPAÑOL el veterano conductor de programas.

Y no es para menos. Tras décadas siendo uno de los rostros más populares de la televisión en España, Vázquez continúa sumando proyectos sin dejar de disfrutar de una estabilidad personal que define como un auténtico privilegio.

Jesús Vázquez en la presentación de su nuevo programa 'El túnel: avanza y gana'. Cedida

“Me siento afortunado. Acabo de cumplir 61 años, estoy sano, fuerte, con ganas de trabajar y de viajar”, explica.

Junto a su marido, Roberto Cortés, comparte una gran pasión por descubrir nuevos destinos. "Somos espíritus viajeros. Poder elegir cuándo trabajas y cuándo viajas es para dar gracias de rodillas”.

No obstante, lejos de mostrar preocupación por el paso del tiempo y la cercanía de una posible retirada del medio televisivo, asegura que apenas nota los años en su cuerpo.

Y atribuye gran parte de ese bienestar a una decisión trascendental que tomó al cumplir los 60 años.

"Hace un año tomé una de las mejores decisiones de mi vida: dejar el último vicio que me quedaba, el último tóxico, que era el alcohol”.

Y es que Vázquez recuerda que ya había abandonado el tabaco años atrás, pero sentía que todavía tenía una asignatura pendiente.

"He estado muchos años bebiendo, como todo el mundo, porque en este país hay mucha cultura de ocio alrededor del alcohol. Me lo he pasado bien, he disfrutado, lo que quieras. Pero ya había bebido todo lo que tenía que beber. Necesitaba parar, limpiar mi cuerpo y vivir la vida sin depender del alcohol", confiesa.

El gallego explica la diferencia, ya que, asegura, ha sido enorme, no solo a nivel físico, sino también mental.

"Quería vivir con mis cinco sentidos las 24 horas, sin estar alterado, sin estar diferente, sin tener resacas. Porque ahí sí notaba que me hacía mayor: las resacas a los 60 son muy malas. A los 20 ni te enteras, pero a los 60 son terribles", comenta entre risas.

Aquella reflexión acabó marcando un antes y un después en su vida: "Un día pensé: ‘¿Para qué levantarme así de mal? ¿Para qué pasarme el día sin poder entrenar, sintiéndome fatal? ¿Por qué no vivir los años que me quedan, ojalá sean muchos, con el cuerpo limpio y funcionando al cien por cien?’”.

Desde entonces, admite que ha descubierto una nueva manera de vivir: "De repente he visto que se vive de maravilla sin beber".

Jesús Vázquez en la presentación de su nuevo programa 'El túnel: avanza y gana'. Cedida

Incluso desmonta algunos de los argumentos tradicionalmente asociados al consumo moderado. "Eso de que una copita de vino al día es buena no es verdad. El alcohol es una molécula tóxica para el cuerpo en cualquier porcentaje. Ninguno es beneficioso", nos explica.

Vázquez destaca que los cambios que ha notado son evidentes: "Me levanto con otra energía, con otras ganas, con otra alegría, con otra fuerza. Entreno más que antes y creo que por eso también he perdido peso. No me canso".

A todo ello suma una ventaja incuestionable: "No tengo resacas nunca. Por las mañanas estoy siempre en perfecto estado y con ganas de hacer cosas", añade.

Por eso insiste en que "menos mal que decidí dejarlo. No quería morirme sin probar cómo se vive sin beber".

Una reflexión llamativa en un país donde, como él mismo señala, existe una fuerte cultura social ligada al consumo de alcohol.

¿Está cerca la jubilación?

El presentador cuenta con una dilatada trayectoria profesional y una sólida situación económica, pero pasados los 60, la pregunta sobre una posible jubilación resulta inevitable.

Sin embargo, Vázquez no contempla una retirada definitiva: "No soy multimillonario, pero no tengo hijos ni cargas. Lo que tengo es para mi marido Roberto y para mí. Tengo suficiente para vivir muchos años como lo hago ahora".

Aun así, admite que el trabajo, teniendo diferentes programas en Televisión Española (Benidorm Fest, El túnel y otros proyectos que estrenará próximamente) sigue siendo un estímulo: "Creo que nunca te retiras del todo. Te siguen tentando con cosas que te apetecen".

En su horizonte ideal podría combinar proyectos audiovisuales con otra de sus grandes pasiones, viajar: "Quizá dentro de unos años busque algo más tranquilo, como viajar con Roberto y grabar nuestras experiencias".

Eso sí, el excelente estado físico que ha mostrado el gallego durante su carrera y que mantiene pasadas las seis décadas de vida no es fruto de la casualidad.

Jesús Vázquez. RRSS

Además de haber eliminado el alcohol de su vida, mantiene una rutina muy cuidada basada en la alimentación equilibrada y el ejercicio.

"Como sano, sin obsesiones: nada de grasas, ultraprocesados, fritos, bollería, pizzas o hamburguesas. Mucha proteína, hidratos sanos, legumbres, fruta y lácteos", explica.

Y añade que el ejercicio físico también es fundamental: "Hago deporte todos los días: una hora de fuerza y entre 30 y 45 minutos de cardio, mínimo cinco días a la semana".

La comodidad de tener equipamiento en casa le permite cumplir con la rutina desde primera hora de la mañana.

"Tengo máquinas en el garaje y entreno nada más levantarme", sostiene.

En cuanto a las disciplinas que practica, apuesta por la variedad en los deportes: "Depende de la época del año. En verano nado, hago pádel surf y buceo. También me encanta esquiar. Voy alternando para que el cuerpo no se acostumbre a lo mismo".

Su nuevo programa

Precisamente en ese momento de plenitud vital ha llegado El túnel: avanza y gana, el formato que marca su regreso a un género que conoce a la perfección: "Tenía muchas ganas de volver a hacer concursos. Hacía mucho que no presentaba uno”.

Cuando Televisión Española le contó el proyecto, Vázquez no dudó porque "me apetecía encontrar un formato que me gustara de verdad y poder retirarme con él, tenerlo como algo fijo cada año".

Aunque ese deseo no oculta que le gustaría que durase años: "Ojalá funcione, guste a la gente y tengamos El túnel: avanza y gana para rato".

El flechazo surgió durante la presentación del formato por parte de la productora Fremantle: "Me fui enamorando según me lo explicaban y cuando terminaron, les dije: 'Ya estoy dentro'".

El programa apuesta por el gran entretenimiento televisivo: "Es un concurso de los grandes, de prime time, con un plató espectacular que simula un túnel gigante".

Según explica, en él compiten 32 concursantes que avanzan o retroceden en función de sus aciertos y errores frente a las preguntas formuladas por una inteligencia artificial que da vida al propio túnel.

La rapidez es fundamental: "Si en cinco segundos no contestas, fuera".

El resultado es un juego que combina "agilidad mental, velocidad y estrategia", donde cada decisión puede cambiar el curso de la competición.

Otra de las cosas que más le gusta de este programa es ese componente emocional que transmite, ya que los participantes no solo competían entre sí, también tuvieron que convivir durante los días de grabación en Lisboa.

“Los concursantes estaban juntos 24 horas y, como pasa en Gran Hermano, todo se magnifica: amistades, roces y malentendidos”.

Es cierto que el espectador no ve esa convivencia, pero sus efectos y consecuencias terminan reflejándose en pantalla: "Hay gente que no quiere batirse en duelo con alguien a quien ha cogido cariño. O, a veces, eliminan a un amigo y se ponen a llorar. Es muy emocional"

Después de tantos años presentando concursos, Vázquez reconoce que El túnel: avanza y gana tiene elementos diferentes a todo lo que había hecho anteriormente.

Jesús Vázquez en la presentación de su nuevo programa 'El túnel: avanza y gana'. Cedida

"Nunca había hecho un concurso de preguntas de cultura general con categorías tan ambiguas. El participante conoce el tema general, pero nunca sabe exactamente por dónde llegará la pregunta. Los fallos por nervios son gloriosos".

Pese a su amplia experiencia en este tipo de programas, confiesa que como concursante no tendría demasiadas opciones de triunfo.

"Fatal", responde entre carcajadas cuando se le pregunta cómo se desenvolvería jugando.

Aunque a la hora de presentarlo, señala que "me dieron libertad total: canto, bailo, me emociono, me tiro al suelo… la única indicación que me dieron fue muy clara: Vívelo, intégrate, empatiza".

Lo que sí le requirió fue un esfuerzo físico: "Es un formato muy exigente. Fueron muchas horas de grabación, mucha interacción y muchas cifras que contar al espectador. La velocidad constante de la mecánica me obligaba a mantener la concentración durante largas jornadas", comenta.

Como maestro de ceremonias tampoco considera que el programa le exija habilidades muy distintas a las que ha desarrollado durante años en otros concursos de su extenso currículum, aunque admite que este "lo vivo de otra manera que el resto, como cuando hacía ¡Allá tú!, por ejemplo".

Vázquez también destaca la variedad de personalidades que fueron seleccionadas por el equipo de casting de la productora: "Hay gente que realmente necesita el dinero y lo cuenta en el plató, otros son cerebritos de físicas y matemáticas y otros son divertidísimos, muy locos".

Y esa mezcla de historias ayuda a que el espectador pueda empatizar con uno u otro concursante: "Son personas normales, con vidas muy distintas. Eso da momentos maravillosos y también de lágrimas".

A estas alturas de su carrera, la presión por las audiencias ya no es la misma que en el pasado, aunque reconoce que la curiosidad sigue estando ahí.

"Intento que me importen menos, por salud mental. Ahora intento trabajar por placer, aunque al día siguiente del estreno estuve pegado al teléfono esperando el numerito".

Pero Vázquez admite que, tras varias décadas en televisión, relativiza los datos de audiencia, ya que antes suponía una gran presión.

"Cuando es bueno, me alegro por todos. Si no, no dejo que me amargue el día". Por eso, el gallego concluye diciendo que "la vida es otra cosa y el éxito, también".