Cientos de ceutíes bloquean la frontera con Marruecos durante una hora: "Ellos nos invadieron, ahora no les dejaremos entrar"

La manifestación convocada por los ceutíes para este domingo 20 de septiembre culminó con un bloqueo en la frontera del Tarajal, donde más de 200 vecinos se niegan a moverse para que, desde Marruecos, nadie pudiera ingresar a España.

Así se mantuvo, con una enorme cola de personas intentando cruzar, durante una hora.

“Estamos cansados de esta situación y esperamos que desde Marruecos aprendan que España se respeta y Ceuta se defiende” aseguró Mario, uno de los asistentes.

"Así como ellos nos invadieron, ahora nosotros no les dejamos entrar", dijo otro de los manifestantes. Y añadieron: "Ceuta será la tumba del sanchismo".

Defender la españolidad

Cientos de ceutíes se han concentrado este domingo en la explanada Juan Carlos I, a tres kilómetros de la frontera con Marruecos, para marchar desde allí hacia el Tarajal con el fin de defender la españolidad de la ciudad y la protección de su territorio.

La movilización fue convocada por la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos (FPAV), que leyó un manifiesto en el Tarajal al objeto de reivindicar la defensa de la frontera ceutí.

Representantes de la FPAV acudieron a la concentración con una bandera defensa Europa que sirve para abrir el cortejo. Tras ella, han extendido una pancarta en la que se lee el mensaje "S.O.S Ceuta invadida".

En la explanada se han concentrado más de 200 personas con banderas de Ceuta, de España y de Europa. Han gritado "delegado, dimisión" o "Tirano, canalla, tú no eres caballa", en alusión al delegado del Gobierno, cuya destitución se ha reivindicado en las protestas ciudadanas desde el inicio de la crisis.

Han gritado "delegado, dimisión" o "Tirano, canalla, tú no eres caballa", en alusión al delegado del Gobierno, cuya destitución se ha reivindicado en las protestas ciudadanas desde el inicio de la crisis.

La multitud ha comenzado a marchar escoltada por varios furgones de la Policía Nacional y militares en torno a las 12.00 horas. En paralelo a la movilización de la FPAV se ha convocado a la misma hora una concentración motera que también convergerá en la frontera del Tarajal.