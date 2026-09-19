Gabriel Ramírez, el joven apuñalado por inmigrantes de madrugada en Ceuta: "Escapé porque sé artes marciales"

Gabriel Ramírez volvió a nacer en la madrugada de este viernes en Ceuta cuando fue asaltado por cuatro inmigrantes que querían robarle su cordón de oro y el teléfono móvil en plena calle.

Este joven ceutí, que se dirigía a recoger su moto cuando fue atacado sin mediar palabra, logró zafarse de los ataques y escapó del lugar en el vehículo. Pero durante la reyerta, recibió cuatro puñaladas que le dejarán cicatrices en distintos puntos del torso.

Pese a ello, logró llegar por sus propios medios al Hospital de Ceuta, donde recibió el alta también de madrugada. Por eso, él mismo explica en detalle a EL ESPAÑOL cómo fue un asalto perpetrado por cuatro individuos que, asegura, "no había visto nunca".

Traslado de los inmigrantes en la playa Benítez, este viernes en Ceuta. Reduan Efe

Los hechos se produjeron junto a un Mercadona ubicado en el barrio de La Almadraba. "Eran las 3.10 horas, más o menos. Me encontraba en la calle después de haber visitado a un amigo que vive fuera de la ciudad y llevaba bastante tiempo sin ver", asegura.

"Estaba a apenas dos metros de mi moto cuando fui atacado. Pude defenderme porque sé artes marciales. A lo mejor suena un poco soberbio, pero de no ser porque uno de los atacantes portaba un arma blanca, la historia habría cambiado bastante".

PREGUNTA.– ¿Intentaron robarle el cordón de oro?

RESPUESTA.– Sí, no mediaron palabra. Directamente me dieron la primera puñalada. Por suerte, pude zafarme y logré que no me lo robaran. Ya no se trata del valor económico que pueda tener, para mí lo que pesa es el valor sentimental.

El cordón tiene la chapa de mis abuelos, lleva 16 años conmigo. Me da igual si se hubieran llevado la cartera, el móvil... Lo más importante para mí es esta cadena.

Intentaron arrebatármela por la fuerza, después de la primera puñalada, y ahí empezó el forcejeo. Pude darle un puñetazo a uno de ellos, y ahí me dieron otras dos puñaladas.

P.– ¿Dónde recibió las puñaladas?

R.– Tengo dos de varios milímetros de profundidad en las costillas. Otra que no es tan profunda más pegada al estómago, y una última en la espalda que me la dieron cuando intentaba huir. Todas las heridas están cerradas con grapas.

Ramírez expone este desagradable incidente mientras se dirige a la Comisaría de Policía Nacional para presentar una denuncia por lo ocurrido. "No tenía pensado hacerlo, pero varios amigos que tengo en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad me convencieron de hacerlo".

"Me he criado entre musulmanes, entre gitanos, entre hindúes... Aquí en Ceuta convivimos cuatro culturas y siempre nos hemos llevado bien. Y los cuatro que me apuñalaron no eran de aquí. No les había visto en mi vida", concluye.