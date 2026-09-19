El capitán L.P. ligó en Tinder de uniforme con la presunta espía rusa: sus colegas de la OTAN la llamaban 'Gorrión Rojo'

Entre la localidad de Romford y Northwood, en el área metropolitana de Londres (Greater London) hay apenas 50 kilómetros.

En Northwood se encuentra el centro neurálgico del Mando de Operaciones Conjuntas del Reino Unido, el Mando Marítimo de la OTAN (MARCOM) y el Cuartel General de las Fuerzas Armadas Británicas.

Ese fue el radio geográfico que delimitó en Tinder L. P., capitán de Fragata, y expiloto de la Armada Española destinado en el MARCOM. Un círculo suficientemente asequible y cercano para ir y volver de manera rápida como criterio para posibles contactos sentimentales.

Este es el origen de una historia que ha sacudido esta semana la prensa internacional tras la publicación en el británico The Telegraph del siguiente titular: El romance de un oficial de la OTAN a través de Tinder desata una alerta de espionaje en una base del Reino Unido.

Al otro lado del match del Tinder de L.P. se encontraba Janina White. Un match que al oficial español le ha salido muy caro. Tanto, como que le ha costado la carrera.

A Janina nadie, excepto ella misma o The Telegraph, la ha llamado espía, ni a L. tampoco.

Ha sido Yanina la que ha contado, a toro pasado, la historia al periódico británico, dentro de una labor que comenzó hace un año: pidió en sus redes sociales contactos con periodistas británicos especializados en temas de Defensa.

"Actualmente estoy trabajando en un asunto que toca cuestiones críticas dentro de la defensa y la gobernanza relacionada con el Ministerio de Defensa / la OTAN. Como parte de esto, me gustaría contactar con periodistas experimentados y creíbles en el sector", escribió.

Solicitó, expresamente, contactos con profesionales de The Telegraph, The Times, de Forces.net o de la BBC.

Nacida en la antigua Unión Soviética, Janina White es nieta de un capitán de Primera Clase soviético que sirvió como piloto durante la Segunda Guerra Mundial, continuó en la aviación naval y permaneció en servicio hasta su retiro a mediados de los años 50.

El pasado militar de su abuelo merece un espacio en el museo militar en Kronstadt, la histórica base naval de Rusia.

Yanina emigró a Polonia con 18 años, donde estudió. Luego se mudó a Reino Unido. Casada con el británico Michael White, de quien conserva el apellido, tiene una hija de 19 años.

L.P., de origen canario, con una brillantísima carrera militar con otros puestos internacionales, recaló con su mujer y dos hijos adolescentes en Northwood a finales del verano de 2023.

Llega como jefe de la sección de la Fuerza de Respuesta de la OTAN en el Mando Marítimo Aliado de Northwood. Desempeñaba una labor de alta responsabilidad centrada en la planificación de operaciones navales de despliegue rápido, el seguimiento estratégico de buques y submarinos rusos en el Atlántico y el Mediterráneo.

También se ocupaba de la monitorización de la flota fantasma utilizada por Moscú para eludir sanciones. Para todas estas funciones L. contaba con la habilitación de máxima seguridad denominada Cosmic Top Secret (CTS).

La crisis

El matrimonio atraviesa una crisis matrimonial que no logran superar.

A mediados de 2023 L.P. se alquiló una casa cercana, mientras que su mujer y sus hijos, estudiando ya en Londres incluso en universidades privadas, permanecieron en la vivienda alquilada inicialmente, en las inmediaciones de Northwood, a razón de unos 3.000 euros mensuales.

En este ínterin, L.P. activó su cuenta en Tinder.

"Se puso el uniforme de la Armada para ligar más", cuenta a EL ESPAÑOL una fuente conocedora y cercana al caso. Y teniendo en cuenta el ámbito geográfico, "en esa zona hay muchas posibilidades de que te hagan match gente de Europa del Este y Rusia que, por distintos motivos, contactan, por lo que sea".

Fue a finales de 2023 cuando ambos entablan una relación. Yanina, entonces con 46 años, ha aseverado que no sabía que L. estuviera destinado en el Mando Marítimo Aliado de la OTAN: asegura que se enteró a las dos semanas.

La relación se consolida tan rápido que en esas dos semanas ya viven juntos en el apartamento que él había alquilado en Hillingdon e incluso comparten cuenta bancaria.

En el primer semestre de 2024 L.P. y Janina fueron juntos a los campos de tiro del Ministerio de Defensa del Reino Unido en Thetford. Él entra sin problemas como alto mando de la OTAN y acredita a Yanina, que tiene pasaporte británico.

Janina, con la camiseta del MARCOM, el Mando Marítimo de la OTAN. EE

Allí el expiloto graba a Yanina, muy enamorado, disparando y haciendo blancos perfectos a casi 280 metros.

"Tuvo muchos meses aquel video en su estado de WhatsApp", inciden las fuentes a EL ESPAÑOL. Y en la cerrada comunidad militar llamó la atención que Yanina hablase un inglés perfecto "con marcado acento ruso".

Ella ha contado abiertamente en sus redes sociales que L. mostró el vídeo "infantilmente orgulloso" a David Sainsbury, un oficial de la OTAN, y que éste le respondió:

-Todas las mujeres rusas son excelentes tiradoras.

Ella niega que sea rusa. "Soy una ciudadana británica y polaca nacida en la antigua Unión Soviética".

También ha narrado que en la misma habitación, junto con L. y David Sainsbury, había un oficial del ACCI (Comando Aliado de Contrainteligencia de la OTAN), un cuerpo conocido informalmente como los Diplomat Soldiers.

Esa es la explicación que ha dado Yanina. Que lo que comenzó como un chiste de que las rusas tiene uena puntería ha acabado con L. suspendido de empleo y sueldo y deportado del Reino Unido por haber abierto dos brechas de seguridad en la Alianza Atlántica por su relación con Yanina.

Las preguntas

L. también la enseñó a pilotar, y para diciembre de 2024, el militar había tramitado un pase de invitada, a través de la delegación española, para que Yanina acudiera con él a la celebración de la fiesta de Navidad, el día 12, en el comedor de oficiales de la base del Mando de Operaciones Conjuntas (MARCOM) de la OTAN.

Aquella fiesta navideña, del personal militar internacional de la OTAN con sus familias, levantó las primeras sospechas.

"La presentó muy enamorado y muy orgulloso. Ella era muy mona, muy resultona, simpática. Pero es que hablaba inglés con acento ruso, que eso ya era hasta casi lo de menos".

Porque como acompañante, lo de más fue que "se dedicó durante los aperitivos a hacer preguntas impropias a altísimos mandos españoles y de otros países: que cuáles eran sus apellidos, que cuáles habían sido sus destinos anteriores, a qué se dedicaban en la base o quiénes eran sus superiores. Fue alucinante", detalla a EL ESPAÑOL un alto mando que estuvo presente.

Entre el acento, su pericia como tiradora y las preguntas, a Yanina le ponen "de cachondeo" el apodo de 'Red Sparrow', o Gorrión Rojo, como la película protagonizada por Jennifer Lawrence en la que encarna a una espía rusa diestramente entrenada que entabla una relación sentimental para obtener información.

Dos días después, el sábado 14, y en el mismo lugar, se celebra otra fiesta navideña, pero únicamente para el personal militar español con sus familias.

L. acudió de nuevo con ella y acompañado además de sus dos hijos adolescentes.

Yanina, con el mono del Ejército del Aire y del Espacio españo, en un aeródromo británico. EE

"Para entonces ya se había corrido la voz, la exmujer española de L. estaba hecha polvo, porque además iban los hijos... y las mujeres del resto oficiales que sus amigas dijeron que no se querían sentar con ella en la mesa".

Yanina acudió ataviada con una falda negra de volantes, haciendo un guiño español. "Los sentaron en una mesa de suboficiales. Él no dijo nada, pero ella montó una bronca espectacular. Claro, no podía hablar con nadie. Y por supuesto, las mujeres de los oficiales le hicieron el vacío. Todos le huian".

A L., cuando le preguntaban por su origen, decía que Yanina era británica, como su pasaporte. "Acabó admitiendo que era polaca. Pero es que tampoco lo era".

La pareja continuó su convivencia durante los meses siguientes. A principios de junio de 2025, Yanina llegó a acompañar al oficial a un encuentro de la Alianza Atlántica en la base portuguesa de Oeiras, donde permaneció en las zonas recreativas de la instalación militar.

Con todos estos datos, el Gobierno británico tomó medidas: el 19 de junio de 2025 el comandante de la base de Northwood le retiró el acceso al oficial español, medida que fue acompañada por la suspensión cautelar de su Habilitación Nacional de Seguridad por parte de las autoridades españolas.

En julio de 2025, el Ministerio de Defensa de España canceló definitivamente la comisión de servicio internacional del marino y le ordenó su repatriación inmediata para reasignarlo a un puesto dentro del territorio nacional. Se le acusa de ser responsable de haber creado dos brechas de seguridad.

Pregunta.- ¿Qué brechas?

Respuesta.- Información clasificada.

El cese también llevó aparejado que sus hijos, estudiando uno de ellos una carrera universitaria en un centro privado londinense, tuvieran que regresar a España.

El 26 de agosto de 2025 se produjo un tenso altercado a las puertas del recinto militar de Northwood cuando L., Janina White y un acompañante intentaron ingresar para comer en el restaurante de la base. Al negárseles el paso por carecer de credenciales, White rechazó abandonar la entrada y fue necesaria la intervención de la policía británica para despejar el lugar.

En septiembre, ya en España, y según ha narrado Yanina en sus redes sociales, L. trató de suicidarse. Estuvo ingresado en el Hospital Gómez Ulla de Madrid.

Entre ese mes y octubre de 2025, White viajó a San Petersburgo para visitar a su padre enfermo,. En ese viaje fue abordada en una cafetería por un agente del servicio de inteligencia ruso (FSB) que la sometió a un interrogatorio de dos horas enfocado en la función del militar dentro de la OTAN.

Tras la ruptura definitiva de la pareja, durante los últimos meses Janina White ha interpuesto acciones legales contra el Ministerio de Defensa británico para limpiar su nombre de la etiqueta de riesgo de seguridad.

Por su parte, L. ha presentado recursos administrativos denunciando el aislamiento social y profesional derivado del caso. Al parecer, es Yanina, que es abogada, quien le asiste jurídicamente.