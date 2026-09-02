La Policía investiga a más de 10 invasores de Ceuta por yihadismo: "Se mueven por internet y tienen antecedentes"

Cruzaron la frontera del Tarajal los últimos días de julio, entraron en Ceuta de forma irregular y se camuflan entre los miles de inmigrantes irregulares que permanecen en el territorio. Así son los más de diez perfiles de interés vinculados al radicalismo yihadista que las fuerzas de seguridad españolas han detectado en la ciudad española.

Fuentes policiales confirman a EL ESPAÑOL que la mayoría de esta decena provienen de Marruecos, y han podido ser localizados por las autoridades por utilizar las redes sociales con fines de adoctrinamiento terrorista.

Las redes sociales son los principales medios que utilizan los agentes de captación yihadistas para 'reclutar' a perfiles en todo el mundo y convertirlos en miembros de sus causas radicales.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha expuesto que las personas identificadas en Ceuta "presentan antecedentes, señalamientos o perfiles de interés relacionados con el radicalismo yihadista".

Las labores de identificación y comprobación continúan y tres de esos perfiles ya han sido expulsados de España, según ha publicado Europa Press este martes por la tarde.

En este sentido, desde el SUP ponen el acento en que el hecho de que una persona sea considerada un perfil de interés por los servicios especializados "no permite calificarla automáticamente como terrorista ni significa que esté preparando una acción terrorista".

"Pero sería igualmente irresponsable minimizar que los procesos de identificación estén permitiendo localizar a personas con antecedentes, señalamientos o vinculaciones que requieren el análisis de los servicios especializados", concluyen.

Más allá de que esa cifra de los más de 10 sujetos investigados haya salido a la luz este martes, las autoridades especializadas llevan desde el cruce masivo del Tarajal siguiendo muy de cerca a estos perfiles.

De hecho, el analista de inteligencia Chema Gil Garre, investigador del Aula de Seguridad del Centro Universitario ISEN-Cartagena, recuerda que hace unos días se produjo la expulsión de un hombre que entró en la ciudad entre el 30 y el 31 de julio y recibió ayuda en un domicilio particular hasta el momento de su interceptación.

El individuo fue detenido por la Guardia Civil en un control de identificación en la zona portuaria de Ceuta, mientras circulaba con una motocicleta. Fue expulsado de forma inmediata cuando las autoridades comprobaron la vigencia de su prohibición de entrada por su condena previa por adoctrinamiento terrorista tras una operación antiterrorista ejecutada en el año 2022.

Cámaras de vigilancia

Como queda patente en el caso anterior, las redes sociales no son el único terreno de búsqueda de Policía Nacional y Guardia Civil para detectar a estos perfiles peligrosos.

De hecho, fuentes especializadas en la lucha antiterrorista comunicaron a este diario, en un reportaje firmado por Brais Cedeira, que realizan análisis de las cámaras de vigilancia de la ciudad para detectar a estos sujetos, al igual que hacen con las fotografías y vídeos publicados por los medios de comunicación y perfiles particulares en redes sociales.

En este sentido, el 10 de agosto, según The Objective, varios países europeos ofrecieron a España su ayuda para poder buscar entre la bolsa de inmigrantes ilegales de Ceuta a sujetos deportados por radicalización desde otros estados.

En concreto, se trató de los servicios de inteligencia de naciones como Francia, Alemania, Bélgica y Suecia.

Sin embargo, hasta este viernes, 18 días después, el Gobierno de España no solicitó la ayuda de la Unión Europea. Y lo hizo el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, reclamando el apoyo de la Agencia Europea de Fronteras y Costas (Frontex) para las labores de triaje de los invasores que siguen en Ceuta.

Indultos de Mohamed VI

Esta noticia suma más preocupación a una Ceuta que ya lleva más de un mes sin ver la luz al final del túnel para una situación que, para muchos, se ha convertido en insostenible.

Por esa razón, desde el sindicato de Policía Nacional Jupol han mostrado también su enorme preocupación por el hecho de que "entre quienes llegaron puedan encontrarse personas que se beneficiaron de los indultos concedidos por el rey Mohamed VI con motivo de su coronación, incluidos presos con antecedentes penales".

De manera que exigen que todas las personas que entraron ilegalmente en la ciudad "sean expulsadas de inmediato, en cumplimiento de lo anunciado por el ministro Marlaska, quien aseguró que no serían regularizadas ni podrían trasladarse a la península".