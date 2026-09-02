Maribel, la autónoma ceutí que ha "salvado el mes" tras vender mil camisetas de la ciudad a 8 € para la concentración de hoy

Maribel Naranjo recibió a principios de julio el pedido de bronceadores que vende cada año en su perfumería. No ha vendido ni uno.

Esta autónoma con 25 años a su espalda pagando mensualmente su cuota de la Seguridad Social regenta Perfumería Maribel, luego de trabajar otros 25 en otro establecimiento ceutí de alta perfumería.

"Tras la invasión, pues obviamente no he vendido ni un bronceador ni un perfume". Cero ventas, cuenta a EL ESPAÑOL desde su establecimiento, situado en la calle Cervantes.

Su inventiva y arrojo han hecho que en una semana su establecimiento tenga colas kilométricas para adquirir las camisetas de 'Ceuta no se vende, Ceuta se defiende' y otros diseños con los colores de la bandera ceutí y la española, además de banderas de Ceuta.

En apenas 6 días ha vendido casi mil unidades, sobre todo de camisetas. Las camisetas desde los 4 a los 16 y desde la XS a la XXL, a partir de 8 euros.

Las banderas de Ceuta, a 20 euros. La bufanda y la bandera de España, en pack, a 10 euros.

También vende bodies de bebé "que la gente recorta un poco y se lo está poniendo hasta de traje para los perros".

La tienda es un trasiego de gente constante.

-¿Tienes la L? Dame tres.

-Quiero dos de la XL, una de la M y otra de la talla 14.

La página de Facebook la tiene colapsada, recibiendo mensajes de toda España pidiéndole camisetas.

A modo de justificación ha dejado escrito el siguiente mensaje: "Disculpen que no contestemos a los mensajes, nos es imposible en estos momentos".

Maribel, con los dos modelos de camisetas 'superventas' en su tienda. Laura Garófano

Atiende a EL ESPAÑOL entre cliente y cliente. y cuenta que "empecé a vender textil hace dos años. A lo mejor camisetas de la Legión, y cosas así". Nunca de la bandera de Ceuta ni tampoco con el lema de la concentración que hoy secundará casi toda España.

"Tengo un buen proveedor que imprime en poliéster, porque en algodón no es posible hacerlas tan rápido y además cuando ha pasado todo esto, en agosto, estaba de vacaciones".

Están fabricando a destajo, mientras que lamenta no haber podido atender pedidos de la Península debido a que Ceuta no se encuentra en espacio Schengen, por lo que deben viajar a Madrid y luego salir de allí hacia donde resida el cliente.

"Un pedido tarda lo mismo 15 días", subraya. Aparte de que hay que abonar un recargo arancelario que encarece las camisetas.

"A mí esto me ha salvado el mes, y me ha salvado el mes en cinco días", explica mientras muestra una camiseta a un militar de paisano, a una familia que entra... clientes conocidos y desconocidos: todos quieren las camisetas.

Entre ellos, a una profesora que acaba de obtener plaza en Ceuta. Lleva, con su marido, quien trabaja en Aduanas en la Península, 4 días en la Ciudad Autónoma, y han comprado camisetas para la concentración.

"Lo de Ceuta hay que verlo. Es indescriptible lo que hay por la calle. El casero del piso que hemos alquilado, muy apurado, nos puso en antecedentes. Pero hasta que no lo ves no te lo crees".

Maribel se duele de lo mal que lo está pasando el comercio minorista ceutí tras la invasión. "El otro día estuve en la Cámara de Comercio y bueno... no tenían aún claro cómo nos iba a ayudar el Gobierno".

Subraya Maribel Naranjo que "lo que sé es que con esto más o menos he salvado el mes, pero otros se están pensando en cerrar. Dime qué ha podido vender una tienda de moda para eventos o fiestas. Nada. O una joyería".

Las joyerías

Y en joyerías como la Joyería Blanco saben a qué se refiere Maribel. Al frente, José Blanco, segunda generación. En su caso, el mes ha sido "desastroso". Ni oro, ni joyas, ni nada de nada.

Eso sí, ha rescatado su pulsera de alta bisutería con la bandera de Ceuta. "Un diseño de hace varios años, pero he vendido 150 en 4 días. Están agotadas", explica, mientras sigue entrando gente a preguntar.

Las pulseras ceutíes de acero y esmalte de Joyería Blanco, totalmente agotadas. LG

¿Su precio? 26 euros. Son de acero y esmalte. "Este lunes recibí un pedido con las últimas 30, que ya tenía vendidas antes de que llegaran", explica a este periódico.

También adquiere la gente la de España -agotada- y ha encargado un diseño nuevo. "Es que tengo que hacer cosas, tengo que ocuparme en algo, porque la cabeza me va a estallar de preocupación".

Como Maribel, pese a recibir solicitudes desde la Península, se ve obligado a rechazarlos porque los impuestos -el IPSI, que no es ni compensable ni deducible- multiplican el precio.

Además, los tiempos de envío son, al tener que pasar por Aduanas en Madrid, eternos.

José Blanco, en su joyería, implantada en Ceuta desde 1957. LG

"Tiene guasa que a Gibraltar no le pasen estas cosas ahora y a nosotros sí", subraya, para denunciar que Ceuta, según el régimen aduanero, "es como si fuera otro país. A mí me cuesta lo mismo enviar a Italia que a Badajoz".

Un cliente se asoma a la puerta de Maribel y le pregunta si va a abrir mañana -por hoy- porque es festivo en Ceuta.

-Sí, mi intención es abrir.

-Mañana por la mañana vengo. Guárdame una M.