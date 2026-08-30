El PSOE busca hundir los actos del 2-S de apoyo a Ceuta: acusa al PP de alentar la violencia y desproteger a las niñas

Después de que el Partido Socialista haya instado por carta a todos sus cargos públicos a no acudir a las manifestaciones en apoyo a Ceuta, EL ESPAÑOL ha accedido a la "nota informativa de la situación de Ceuta" enviada a los altos cargos del partido en la que cierran filas y defienden su argumentario. En este documento acusan al Partido Popular de alentar la violencia y no "proteger a las niñas de posibles agresiones sexuales".

Desde el PSOE aseguran que "la tensión que vive Ceuta estos días no ha surgido sola" y culpan directamente a "la derecha y la ultraderecha" que bajo su punto de vista "han utilizado políticamente la angustia y la incertidumbre de los ceutíes, alimentando un clima de crispación, enfrentamiento y caos".

Según reza el texto al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, señalan que los populares "han contribuido a este clima de difusión de bulos que favorecen el enfrentamiento y la violencia". Mientras que defienden la gestión del PSOE remarcando "la partida aprobada de 25 millones de euros para la atención de los menores no acompañados".

Por eso, tras acusar al PP de "utilizar a nivel partidista la FEMP y las Federaciones Territoriales de Municipios", les critican por "promulgar en redes sociales movilizaciones para llevar a cabo actuaciones y concentraciones violentas en Ceuta aprovechando el fin de semana".

Sin embargo, desde el Partido Popular lo que han hecho ha sido convocar movilizaciones el próximo 2 de Septiembre en aquellos ayuntamientos socialistas que no las secunden.

Según el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal del PP, Elías Bendodo, ha dicho que "no son contra nadie" sino a favor de los ceutíes y de la "vuelta a la normalidad" en Ceuta.

Por su parte, en esta carta señalan directamente al PP y le culpan de "dar lugar a la situación de odio actual", algo que consideran "impropio de políticos de un país solidario y respetuoso con los derechos humanos como España".

Esta tesis la mantienen basándose en seis puntos con los que pretenden justificar su posición como partido. Unas acusaciones que van desde la "propagación de bulos" a llamamientos a la "caza de inmigrantes" o desprotección a las niñas "ante posibles agresiones sexuales".

Para el PSOE los populares han hecho "reiterados llamamientos a la caza de migrantes", desde que se produjo la invasión de Ceuta los pasados 30 y 31 de julio.

Además, señalan que ha habido declaraciones de dirigentes diciendo que "no hay que proteger a las niñas de posibles agresiones sexuales" tras las violaciones que se han registrado en la ciudad autónoma después de la entrada masiva de inmigrantes.

Algo que se produce tras las declaraciones de la portavoz, Ester Muñoz, en las que señaló que no comparte que el Gobierno dijese que "ningún menor, ni ningún inmigrante irregular iba a ir a la península y ahora quieren repartirlos" y su otra pregunta es "por qué solo las niñas y no niños" que también "tienen especial vulnerabilidad".

Bulos de enfermedades contagiosas

Otro de los puntos calientes del documento es la acusación al Partido Popular de "propagación de bulos sobre enfermedades contagiosas, pese a afirmar abiertamente que se hace sin tener los datos para realizar tales declaraciones".

Sin embargo, desde el propio Ministerio de Sanidad que regenta Mónica García, han confirmado tres casos de tuberculosis, varios casos de sarna y 60 gastroenteritis. Después de que el Ejército confirmase hace unas semanas 24 casos de sarna en Ceuta entre los soldados.

Todo esto después de que la titular de esta cartera reiterase en varias ocasiones que "los migrantes no traen enfermedades" y defendiese que "la tuberculosis, sarna y varicela ya existen en España".

Ante la crisis sin precedentes que está viviendo Ceuta, varios ciudadanos se han tomado la justicia por su propia mano y realizaron un boicot para impedir que Cruz Roja accediese con alimentos para abastecer a los inmigrantes situados en las playas de la ciudad autónoma.

Pero, los socialistas pretenden culpabilizar al Partido Popular de "criminalizar a la Cruz Roja y otras ONG que llevan a cabo una labor humanitaria", según reza su misiva.

Cierre de filas en la gestión

Con este argumentario, el Gobierno pretende salir en tromba para atacar al Partido Popular de "una utilización partidista de la tragedia y falta de solidaridad para recuperar la normalidad" en Ceuta. Con la que pretenden señalar que "no les preocupa Ceuta, ni España" y que lo único en lo que ponen el foco es "en la foto, el titular y el enfrentamiento".

Su defensa y respuesta a la crisis de Ceuta pasa por reforzar los hechos y la respuesta que el Gobierno de España ha dado a la gestión de la crisis de Ceuta desde el pasado 30 de julio.

Remarcan que ese mismo día 31 de julio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "viajó a Ceuta para dejar clara la defensa de la soberanía española y poner los recursos del Estado a disposición de la ciudad autónoma".

"El Ejecutivo desplegó una actuación contundente y eficaz desde el primer momento que se llevó a cabo en tres frentes: control de frontera y blindaje de seguridad y orden público; triaje y tramitación de extranjería; y respuesta humanitaria", explica la carta

Finalmente, sacan músculo con las últimas medidas para recuperar la normalidad con una "dotación adicional que superará los 100 millones de euros" que consta en "varias medidas coyunturales, diseñadas para ejecutarse en los próximos meses y de medidas más estructurales pensadas para el medio y largo plazo".