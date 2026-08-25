El Gobierno convierte Ceuta en un gran CETI: requisa los polideportivos hasta fin de año para alojar ilegales

La policía vigila a inmigrantes en Ceuta, en una imagen de la pasada semana. EFE/Reduan

El Real Decreto por el que se declara la Situación de Interés para la Seguridad Nacional en la ciudad de Ceuta contempla que la Ciudad Autónoma debe ceder todos sus espacios deportivos municipales para alojar a los migrantes.

Son los espacios municipales deportivos de Santa Amelia, La Libertad y Antonio Campoamor, así como el complejo Deportivo Guillermo Molina y el Díaz Flor, ambos dotados con piscina climatizada. Todos ellos son dotaciones deportivas cubiertas.

En total, los 5 polideportivos en los que los ceutíes practican deporte, dejando únicamente fuera instalaciones como el Estadio de Fútbol municipal 'Alfonso Murube' y las pistas deportivas de barrio, siendo todas ellas descubiertas.

Además, su situación en la ciudad, de acuerdo a la distribución de equipamientos deportivos, supone que en la práctica totalidad de los barrios ceutíes habrá zonas que albergarán migrantes.

Por su parte, el Gobierno pone a disposición siete espacios. De ellos el único equipamiento cubierto y en uso son las instalaciones deportivas del IES Puertas del Campo, que pertenecen al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

El resto corresponde a aparcamientos, solares y terrenos baldíos, así como de dos edificios que llevan décadas sin utilizarse.

El Real Decreto, casi un mes después de la invasión de 80.000 migrantes, recoge que estas medidas estarán en vigor hasta el 31 de diciembre, al haber estipulado que "la situación de interés para la Seguridad Nacional" se extenderá hasta esa fecha.

No obstante, antes de esa fecha, Pedro Sánchez, "previo informe del Consejo de Seguridad Nacional" podrá acordar una prórroga de las medidas, "la modificación de su alcance material o geográfico" o su finalización anticipada.

Cabe reseñar que el Gobierno ceutí cerró, a consecuencia de la invasión migratoria, todas sus instalaciones deportivas.

En agosto ha ejecutado labores de mantenimiento en los dos grandes espacios deportivos cubiertos que aglutinan un mayor número de usuarios: el 'José Ramón López Díaz-Flor' y el 'Guillermo Molina', que ha reabierto sus puertas hace escasos días.

Los cinco espacios deportivos puestos a disposición del Mando Único acogen las escuelas deportivas y actividades del Instituto Ceutí de Deportes, destinadas a adultos, niños, mayores de 60 años y programas de salud específicos.

Desde el asalto a la frontera española de finales de julio, equipamientos municipales como los campos de fútbol de la Barriada de El Príncipe, 'Tuhami Al Lal' y 'Aimar Aomar' considerados como instalaciones de barrio, ya venían siendo utilizados por niñas y mujeres migrantes desde la invasión.

También el Centro Ecuestre de Ceuta, de titularidad pública y dependiente de la Ciudad Autónoma de Ceuta a través del Instituto Ceutí de Deportes (ICD), sirve en estos días de campamento para los migrantes.

Se han instalado tiendas que impiden la utilización de los usuarios y que también llegan a la zona de aparcamiento.

Esta última zona aparece incluida en el Real Decreto, y depende del Ministerio de Defensa, al igual que los terrenos de Loma Margarita, que ya alberga dos carpas, los de Nave Fábrica de Harina y los del antiguo campo de fútbol del Cuartel de Caballería, tal y como aparecen en el docimento aprobado hoy.

También ha cedido terrenos el Ministerio de Transición Ecológica en la explanada del Guano, así como otros espacios de Defensa "que no se encuentren en uso", recoge el documento, en el Acuartelamiento Coronel Fiscer.

Todos ellos tienen en común además que son explanadas, aparcamientos y espacios baldíos y sin utilidad.