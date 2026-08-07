Unos pescadores de Benidorm a los 11 tripulantes argelinos de una patera: "Hola España, ale, paguita, es increíble"

La patera llegando este viernes, al amanecer, a una cala de Benidorm. Cedida

Los tripulantes de una embarcación habían madrugado para pescar en el Mediterráneo y los de la otra embarcación también habían madrugado, pero en este caso, para entrar de forma irregular en territorio español a través de la costa de Benidorm.

Así lo pone de manifiesto un vídeo que obra en poder de la Policía Local de Benidorm y que recoge la llegada de una patera, este viernes, pasadas las siete de la mañana.

"La patera iba ocupada por 11 tripulantes y se dirigía a la Cala del Tío Ximo", según detallan fuentes policiales a EL ESPAÑOL.

En plena crisis migratoria en Ceuta, sobrepasada aún por la presencia de entre 3.000 y 6.000 inmigrantes en situación irregular según datos del presidente de la Ciudad Autónoma, lo cierto es que el intercambio de palabras que han mantenido los pescadores de Benidorm con los tripulantes de la patera ha dejado un momento propio del difunto cineasta Luis García Berlanga.

- Tripulantes patera: ¡Hola! ¡Hola!

- Pescadores: ¡Hola, hola España!

- Tripulantes patera: ¡Eh! ¡Eh! [ondeando sus banderas y mostrando el bidón de gasolina] '¡Hola!'

- Pescadores: Ale, paguita. Ahí, que vengan para España. ¡Qué fuerte! Increíble

La patera, este viernes, llegando a la costa alicantina.

La patera ha tomado tierra en la Cala del Tío Ximo: una de las más turísticas de la Costa Blanca. Tal y como la define el portal de Turismo de la Comunidad Valenciana: "Una preciosa cala de aguas claras y cristalinas, situada en Benidorm, que se ha convertido en un rincón de obligada visita a los pies de la Serra Gelada y la costa norte".

Los once tripulantes se han bajado de la patera a la carrera, con el objetivo de esconderse. Todo ello, entre la mirada atónita de los pocos turistas que había por la calle en ese momento.

"La Policía Nacional ha interceptado a los tripulantes de la patera en la calle Sierra Dorada, cerca de una zona de apartamentos", tal y como detallan las citadas fuentes policiales.

En la zona también se ha personado alguna patrulla de la Policía Local de Benidorm para dar cobertura. "De los once tripulantes, diez eran adultos y un menor de edad. Parece que todos proceden de Argelia".

El Sindicato Profesional de Policías (SPP) sostiene que "la entrada de pateras ha experimentado un repunte en las playas de Alicante", aunque no aporta datos. Por su parte, el Ministerio del Interior recalca que sus estadísticas "no están desglosadas por provincias".

Por vía marítima

Entre el 1 de enero y el 15 de julio de 2026, un total de 14.479 migrantes han llegado de forma irregular a España, un 24,7% menos que en el mismo periodo de 2025 cuando fueron 19.222,, según datos del Ministerio del Interior recogidos por Europa Press.

Este informe es el último publicado por el Ministerio y recoge que hasta la fecha han arribado a las costas españolas 448 embarcaciones, 157 menos que el año anterior. De forma que por vía marítima han llegado 11.488 migrantes en situación irregular, tras haber pagado a las mafias por una plaza en alguna patera, lo que supone un 36,1% menos que en 2025 cuando se contabilizaron 17.976 llegadas.

El mayor repunte se ha producido por vía terrestre porque en Ceuta se han incrementado un 149%. Un dato que evidencia que la situación de Alicante es anecdótica.