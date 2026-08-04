Policías critican el plan del Gobierno para reforzar la frontera ceutí: "Es propaganda, sin más agentes seguirá la crisis"

Un agente de la Policía Nacional, en una imagen de archivo. Efe

El Gobierno de España ha puesto en marcha la Instrucción 9/2026, con la que pretende dotar de cobertura jurídica a la aplicación del rechazo en frontera mediante la instalación de elementos de contención marítimos tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo.

Sin embargo, el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, Jupol, denuncia que esta medida supone "un nuevo ejercicio de propaganda política del Ministerio del Interior para aparentar que actúa frente a la crisis migratoria que sufren Ceuta y Melilla"

La realidad, a juicio de esta entidad, es que "no aporta absolutamente ninguna mejora para los policías nacionales que soportan cada día la presión migratoria en nuestras fronteras".

"No incorpora un solo efectivo más a las plantillas, no incrementa los medios materiales, no mejora la capacidad operativa de las unidades desplegadas y no resuelve el colapso que padecen las dependencias policiales de Ceuta y Melilla", explican desde Jupol.

En este sentido, lamentan que el Ministerio del Interior "vuelva a recurrir a medidas cosméticas para tratar de transmitir una falsa sensación de control mientras continúa abandonando a los policías nacionales que se juegan la vida defendiendo las fronteras exteriores de España y de la Unión Europea".

"Los agentes llevan años alertando de una situación insostenible marcada por la falta de efectivos, la escasez de medios materiales y tecnológicos y una presión migratoria creciente que ha desbordado la capacidad operativa de las plantillas", amplían. "Frente a esta realidad, el Gobierno responde con una instrucción administrativa que no cambia absolutamente nada sobre el terreno".

Por esta razón, aseguran que "sin reforma legal, la crisis continuará". De manera que insisten en que el problema de la inmigración irregular "no se resolverá instalando nuevos elementos físicos de contención ni aprobando más instrucciones administrativas".

"España necesita una reforma profunda de la Ley de Extranjería que permita responder con eficacia al desafío migratorio actual y que dote a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de herramientas jurídicas realmente útiles para proteger nuestras fronteras".

Del mismo modo, el sindicato exige al Gobierno "que deje de mirar hacia otro lado y negocie acuerdos efectivos de readmisión con los principales países de origen y tránsito de la inmigración irregular, en las mismas condiciones que el acuerdo en vigor con Francia".

"Mientras quienes entran ilegalmente en España sepan que las devoluciones son excepcionales o prácticamente imposibles, el efecto llamada seguirá aumentando y la presión sobre Ceuta, Melilla y el resto de las fronteras españolas continuará creciendo", auguran.

Ante esta situación, Jupol reclama un plan urgente de refuerzo para las fronteras españolas que contemple "el incremento inmediato de efectivos de Policía Nacional, así como la actualización del Catálogo de puestos de trabajo, que lleva sin actualizar desde hace más de 20 años y la dotación de embarcaciones, vehículos, drones, sistemas de vigilancia y todos los recursos materiales y tecnológicos necesarios para garantizar un control eficaz de las fronteras".

"Los agentes no necesitan más anuncios, más propaganda ni más instrucciones que sirvan para alimentar titulares. Necesitan compañeros, medios y una política migratoria seria que deje de trasladar toda la responsabilidad a quienes trabajan cada día en primera línea defendiendo las fronteras de España", concluye el sindicato.