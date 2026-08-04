La juez cita a declarar a Adrián por el boli-espía de opositoras en el aseo de la sala de estudio: "Es la punta del iceberg"

Adrián tendrá que explicar ante una magistrada por qué colocaba –supuestamente– un ‘boli-espía’ dentro del aseo femenino de la sala de estudio de Sangonera la Verde. EL ESPAÑOL ha accedido al auto que cita a declarar a Adrián R. C. (Murcia, 2000) como “investigado” por un delito de descubrimiento de secretos.

Este docente que el pasado curso trabajó como interino en un colegio bilingüe de Cartagena y que aprobó la última oposición de Primaria, deberá comparecer el 5 de octubre en la Ciudad de la Justicia.

El auto de la magistrada de la Plaza número 1 del Tribunal de Instrucción de Murcia también cita a declarar como "testigo" a la opositora que detectó la existencia de un bolígrafo equipado con una cámara oculta, justo cuando entró al aseo de mujeres de la sala de Sangonera la Seca a la que acudía a prepararse el temario de Primaria.

Esta opositora destapó un escándalo cuyo recorrido se desconoce porque el atestado del Grupo de Policía Judicial subraya que el citado ‘boli-espía’ tiene imágenes de hace seis años y no descarta que Adrián tenga “contenido íntimo” de chicas de 16 años porque las salas de estudio admiten la entrada de estudiantes de instituto.

“Existe el riesgo cierto y fundado de que el dispositivo intervenido haya capturado, grabado o almacenado, imágenes de contenido íntimo de dichas menores de edad, si el mismo ha sido instalado en otras ocasiones, puesto que el mismo ya contiene una imagen de fecha 3 de febrero de 2020, en una sala de estudio o biblioteca”.

De hecho, la juez pide a la Fiscalía que se posicione sobre la petición policial de esclarecer ese extremo con un volcado profundo de los dispositivos que se le intervinieron a Adrián cuando fue detenido el 30 de junio –tras presentarse a la oposición de Educación Primaria-.

“Dar traslado al Ministerio Fiscal de la solicitud de la Policía Nacional para la manipulación, extracción y análisis de cuantos datos figuren en el interior de los dispositivos electrónicos o tarjetas de memoria del ordenador, el teléfono móvil, el smartwatch y el bolígrafo espía intervenidos”, tal y como recoge el auto judicial.

Las imágenes del bolígrafo cámara con el que un profesor grabó a opositoras en el baño de una sala de estudio en Murcia.

De momento, ya hay 4 denuncias de opositoras que fueron grabadas en contra de su voluntad, cuando hacían uso del aseo público de mujeres de esta sala de estudio incluida en la red del Ayuntamiento de Murcia y donde acudían a diario a prepararse la oposición de Educación Primaria prevista el 20 de junio.

Todas ellas ejercerán una acusación particular contra este docente interino, de 26 años, y compañero de oposición, después de haber contratado al letrado Antonio Gea.

"Parece ser que había años de grabaciones”. “Sospecho que esto es la punta del iceberg porque en la tarjeta de memoria hay una imagen de 2020: eso significa que el investigado empezó a hacer esto cuando tenía 20 años y ahora tiene 26”, recalca Antonio Gea.

El letrado del despacho Gea Abogados avanza que a través de su acusación particular tratará de aclarar “si en este caso concurren otros delitos, como el de pornografía”, al margen de la revelación de secretos por la que ha sido citado este veinteañero como investigado.

“La instrucción judicial debe aclarar una serie de preguntas importantes: ¿Cuánto tiempo llevaba grabando a mujeres en los aseos con un bolígrafo con cámara oculta y a cuántas ha grabado? ¿Esas imágenes han sido para uso personal, para su distribución por internet o para su comercialización?”

El abogado Antonio Gea. Despacho Gea Abogados

El próximo 5 de octubre, el letrado estará presente en el interrogatorio de Adrián y en la comparecencia como testigo de una de sus cuatro clientas: la opositora que detectó el boli fisgón y que deberá ratificarse, incluso ampliar la declaración que prestó en la Comisaría de Alcantarilla tras entregar el famoso dispositivo digital.

“Este jueves me encontraba estudiando en la sala de estudio de Sangonera la Seca, a la que acudí a las cinco de la tarde de ese mismo día”, tal y como relata esta mujer ese mismo jueves 11 de junio.

“Mientras estaba en la sala de estudio de Sangonera la Seca, he sentido la necesidad de hacer uso del baño femenino, encontrándome dentro lo que parecía ser un bolígrafo apoyado sobre las llaves de paso del agua”. Incluso precisa que el boli estaba "apoyado en posición horizontal".

“Tras inspeccionarlo me he percatado de que se trataba de un bolígrafo-cámara, el cual estaba apuntando con el visor directamente hacia la zona del retrete”. “Observé cómo el mismo llevaba una luz de color rojo encendida y procedí a desarmarlo para que continuara grabando”.

Esta opositora define el boli como un "dispositivo espía de grabación", equipado con una cámara HD, tarjeta de memoria y puerto USB. Durante su declaración confiesa que analizó el contenido del material gráfico en su ordenador personal.

“Visualicé las imágenes en mi ordenador y comprobé que contenía archivos de vídeo de grabaciones de chicas haciendo uso del baño donde se encontraba instalado [el boli-espía]”.

Prueba de ello es que el atestado de la Policía Nacional sostiene que el boli-espía apunta al inodoro y las 4 denunciantes sufren la grabación de “partes de su cuerpo desnudo”, cada vez que se disponen a hacer necesidades básicas.

El bolígrafo espía analizado por la Comisaría General de Policía Científica. CNP

“En la memoria interna había almacenados vídeos de las horas inmediatamente anteriores del servicio femenino”. “Además de otras imágenes que parecía más antiguas”.

“Me siento alarmada por el uso que se pudiera hacer de esas imágenes", según confiesa esta opositora. "Quiero entregar el bolígrafo-cámara en el presente acto. Estoy dispuesta a denunciar los hechos y narrar lo ocurrido las veces que haga falta”.

“Por ese motivo me presento en dependencias policiales, haciendo entrega del dispositivo, su tarjeta de memoria y cuento lo ocurrido”, según recalca.

Todo ello, después de entregar a los agentes una foto del interior del cuarto de baño, con un círculo verde que remarca la ubicación de las llaves de paso del agua donde esta colocado estratégicamente el bolígrafo para grabar a sus usuarias bajándose los pantalones, la ropa interior...

La ubicación del bolígrafo espía en las llaves de paso del suministro del agua, en el aseo femenino de la sala de estudio de Sangonera la Seca. CNP

Esta investigación ha puesto en guardia a los sindicatos UGT y Comisiones Obreras porque el investigado trabajó el pasado curso, como profesor interino, en un colegio bilingüe de Cartagena y ha aprobado la oposición con una nota que supera el 10,5.

"La Consejería de Educación de Murcia le ha incluido en el listado de interinos para el próximo curso 2026-2027 y estaremos vigilantes", advierte Nacho Tornel, secretario general de la Federación de Enseñanza de CC OO en la Región de Murcia.

Adrián fue detenido el 30 de junio, tras realizar la parte teórica de la oposición, y como quedó en libertad a la espera de prestar declaración en los juzgados, pudo presentarse a la parte oral de una convocatoria que ha aprobado. De forma que tiene opciones de volver a ejercer la docencia como interino.

"Si este señor se incorpora a un colegio, se producirá una situación difícil de gestionar con la comunidad educativa. Consideramos que la Consejería debe aplicar el protocolo y que no se permita ejercer la docencia a una persona investigada por unos hechos así", subraya Nacho Tornel, de Comisiones Obreras.

- ¿Qué medidas podría adoptar la Consejería de Educación con un investigado que ha aprobado su oposición?

- Nacho Tornel: Existe una presunción de inocencia y tiene derecho a una plaza de interino por la oposición, para que no se vulneren ninguno de sus derechos, podría ser derivado a un centro de adultos para no dar clase a niños, se le podría asignar una plaza de administrativo en la Consejería, incluso le pueden asignar un colegio y cogerse una baja laboral mientras se resuelve el caso en los juzgados.

Toñi del Vas, secretaria de Enseñanza Pública de UGT en la Región de Murcia, también avanza que estarán "vigilantes" de la situación de Adrián en la lista de interinos de Primaria del próximo curso y de la decisión que adopte la Consejería con este docente: "Vamos a interesarnos por el caso". "Con esos antecedentes no puede trabajar en un aula con niños de 6 a 12 años. Es una aberración. Un disparate".

Desde la Consejería de Educación que dirige el consejero Víctor Marín se ponen de perfil, sin aclarar si este Graduado en Educación Primaria podrá clase en septiembre si la bolsa corre y le toca una plaza, a pesar de la preocupación que existe entre los sindicatos.

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, se reúne con representantes de UGT para analizar el nuevo decreto de convivencia escolar. CARM

"En este momento, esta persona no tiene ninguna relación con la Consejería. No tiene plaza de interino. La Consejería de Educación actuará en función de las medidas que se adopten conforme la investigación policial y judicial avance", tal y como sostienen desde el departamento de Víctor Marín.

"Los hechos no se han producido en un centro educativo. La Consejería procederá según avance la investigación de la Policía Nacional, para trabajar como docente es obligatorio presentar una certificación negativa de delitos de naturaleza sexual".

La magistrada Raquel Lacunza, el próximo 5 de octubre, en función de lo que Adrián declare -o no- en la Ciudad Justicia, deberá decidir si modifica la calificación de los hechos, incluso si adopta alguna medida cautelar contra este docente con buen expediente académico y laboral, así como un nivel C1 de Inglés.

Antonio Gea, abogado de las cuatro denunciantes, tiene claro que este veinteañero tiene plenas su facultades mentales y es inteligente: "El autor es un profesor de colegio, con buen aspecto, una pareja sentimental, y a veces compartía mesa con las víctimas a las que esta investigación les afectó en su rendimiento en la oposición porque tuvieron que seguir acudiendo a la sala para no levantar sospechas hasta que se descubrió de quién era el boli".

"Vamos a intentar que le caiga la mayor condena posible porque se trata de unos hechos muy graves". "Algunas de mis representadas están recibiendo atención psicológicas y lo pondremos de manifiesto durante la instrucción judicial".