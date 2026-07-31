Pisos okupados a patadas y comercios blindados en Ceuta durante la noche ante vecinos impotentes: "No hay derecho"

Un inmigrante con su bebé en brazos, este jueves por la noche, entrando a una vivienda para ocuparla en Loma Colmenar. Cedida

En Ceuta no había un banco libre durante la pasada madrugada y algunos inmigrantes han optado por okupar viviendas tras cruzar a nado la frontera del Tarajal. "En el Barrio del Príncipe y en la zona de Loma Colmenar han ocupado inmuebles", tal y como detallan fuentes policiales.

EL ESPAÑOL ha accedido a dos vídeos que así lo corroboran. En uno de ellos, en el Barrio del Príncipe, aparece una muchedumbre agolpada contra una puerta hasta que logra forzarla para entrar en el inmueble.

En otra grabación, tomada de extranjis por un vecino de Loma Colmenar, se aprecia a un hombre subido a una escalera, pertrechado con un martillo para golpear una ventana, una y otra vez. Después empieza a darle patadas para reventarla y empieza a subir gente por la escalera hacia el piso.

Primero una chica y luego un hombre, con un bebé sujetado con un solo brazo porque tiene que agarrarse a la escalera con el otro, para subir hasta la primera planta. "La sensación de inseguridad es palpable", tal y como recalcan estas fuentes policiales desplegadas en Ceuta.

De hecho, la Guardia Civil calcula que 49.000 ciudadanos marroquíes y argelinos han cruzado a nado la frontera entre el jueves y el viernes.

Un padre con un bebé en brazos okupa un piso en Ceuta

"La población de Ceuta se ha incrementado más de un 50%, entrando 200 personas por minuto". "Han okupado casas porque no había sitio para dormir por las calles, los parques estaban llenos, había gente durmiendo por las avenidas de la Marina o Benítez....", detallan estas fuentes policiales.

Hasta los columpios han ejercido de cama. La Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Local no han descansado durante la pasada noche. "Estamos doblando turnos y no damos abasto con las llamadas".

"Había un grupo de gente que iba buscando inmigrantes y se han peleado". En la Comisaría de Policía Nacional se sienten desbordados. "Estamos tratando de contener altercados de Seguridad Ciudadana porque hemos recibido 40 llamadas por riñas y peleas entre grupos de inmigrantes y entre inmigrantes y población local".

También se han producido manifestaciones vecinales para escenificar el malestar por esta avalancha migratoria que se ha producido porque Marruecos ha mirado para otro lado. "Estamos saturados", recalcan.

La ciudad autónoma ha amanecido con un panorama preocupante para los ciudadanos locales y los inmigrantes en situación irregular porque "muchos comercios" no han subido la persiana.

Cola en el Mercadona

"En el Mercadona de la avenida de España se han tenido que movilizar seis agentes de la Policía Nacional para organizar una cola, para ver si podían abrir porque había cientos de personas esperando para comprar agua y comida". "No había ni cafeterías abiertas para desayunar". "En el centro de Ceuta, muchos establecimientos han optado por seguir cerrados este viernes".

Tan solo han abierto algunas tiendas de productos musulmanes en la calle Real. Pero lo cierto es que sus propietarios tienen que organizar la entrada de los clientes, ya que se agolpan en la puerta. "Les puede entrar un grupo de veinte personas de una tacada y le desvalijan el negocio".

Varios grupos de ciudadanos inmigrantes vagando sin rumbo por las calles de Ceuta. Cedida

La mayoría de las intervenciones policiales se han producido para atajar altercados entre grupos de marroquíes y argelinos, aunque ya se ha producido algún robo.

"Este jueves a una chica le quitaron su maleta cuando iba a coger un ferry: la gente que ha entrado por la frontera no tiene ropa". Prueba de ello es el reguero de chanclas que hay flotando en el espigón de la frontera del Tarajal.

O las zapatillas o camisetas tiradas por la playa y las calles aledañas. "Se ha superado con creces lo sucedido en 2021", tal y como coinciden en destacar las asociaciones profesionales UFP y SUP.

La crisis migratoria de mayo de 2021, cuando más de 10.000 personas accedieron de forma no autorizada desde la frontera con Marruecos, no tiene nada que ver con el efecto llamada que ha desencadenado la sentencia del Tribunal Supremo que solo permite que las devoluciones en caliente se materialicen cuando se supera una barrera física -como una valla-.

De forma que los inmigrantes se han lanzado al mar donde no hay barreras para llegar a nado a Ceuta. "Están llegando chicos desde Casablanca [a más de 400 kilómetros de distancia] y no paran de coger trenes por el efecto llamada de las redes sociales: la cola es kilométrica en la frontera de Marruecos".

También hay mafias que están instrumentalizando el fallo del Tribunal Supremo. Están organizando portes en patera, con inmigrantes en situación irregular, los cuales se lanzan al mar para cubrir el resto del trayecto a nado hasta algún punto de litoral ceutí.

Algunos inmigrantes llegan en patera y se tiran al mar para entrar a nado en Ceuta, amparados en la sentencia del Supremo. AUGC

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Unión Federal de Policía (UFP) avanzan que "vamos a pedir la dimisión del delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, porque le habíamos advertido del efecto llamada de la sentencia del Supremo y no ha hecho nada".

De un lado, un portavoz de UFP denuncia que el delegado "no ha traído ni un refuerzo a Ceuta, a pesar de que en una semana ya habíamos recibido a 1.500 personas". Por su parte, un portavoz del SUP critica que "se le pidió que instalara un CATE (Centros de Atención Temporal de Extranjeros), para generar un efecto disuasorio y no lo hizo".

El resultado es evidente: el padrón de Ceuta ha pasado de 83.595 a 132.595 -como mínimo y a falta de datos oficiales del Ministerio del Interior-.

"Están desencadenando un conflicto ciudadano".