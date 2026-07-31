Los ceutíes, abandonados a su suerte y aterrorizados: "Los militares están en los tanques jugando al Clash Royale"

Un grupo de migrantes procedentes de Marruecos se aglutinan en torno a uno de los pocos supermercados abiertos este viernes. Iván Zambrano.

Ceuta amaneció este viernes gris, con una niebla baja sobre el Estrecho, las persianas de los comercios echadas y miles de jóvenes durmiendo en las aceras después de haber cruzado durante la víspera una frontera que dejó de contenerlos.

Abde conduce su taxi por una ciudad que apenas reconoce. Mira los supermercados cerrados, los hoteles con las puertas bloqueadas y las calles ocupadas por grupos que buscan comida, ropa o una tarjeta telefónica para llamar a Marruecos. "El que dice que no tiene miedo, miente", afirma mientras se dirige hacia el Tarajal.

Abde aceptó la carrera, aunque durante toda la mañana numerosos taxistas evitaron acercarse a la frontera. Algunos compañeros, explica, prefirieron quedarse en casa; otros limitaron sus servicios al centro ante el temor de encontrarse rodeados por grupos de recién llegados o quedar atrapados en alguno de los accesos.

Él también tiene miedo, pero necesita trabajar. "Nos han dejado abandonados a nuestra suerte" insiste mientras reduce la velocidad ante varios jóvenes que cruzan la calzada sin prestar atención al semáforo.

Migrantes deambulan por el Paseo de la Marina española, en el centro de Ceuta, mientras los comercios permanecen cerrados. Julio César R. A.

Comercios cerrados