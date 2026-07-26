Dos toxicómanos roban a sanitarios de la base de la UME de Cartagena y Salud no repara la puerta por donde entraron

Una ambulancia de la UME 4 del Centro de Salud de Santa Lucía, en proceso de carga, y al lado, la puerta forzada por los ladrones. Cedidas

Durante toda la semana han puesto incidencias en el Servicio Murciano de Salud pidiendo que se arreglara la puerta del garaje de la ambulancia. Pero al final, la base de la UME 4 de Cartagena ha sufrido un robo.

EL ESPAÑOL ha confirmado que los sanitarios presentaron una denuncia este sábado ante la Policía Nacional.

"La ambulancia del servicio de emergencias estuvo paralizada durante dos horas por estos hechos y para buscar una solución a la puerta forzada por unos toxicómanos", según explican fuentes conocedoras del robo, ocurrido este sábado por la tarde, en el Centro de Salud de Santa Lucía en Cartagena.

Lo peor de todo es que la puerta del garaje sigue averiada tras el robo donde un sanitario ha perdido una mochila con unas gafas de sol valoradas en 400 euros, sus tarjetas de crédito, 50 euros en metálico, unas fundas dentales...

"No sabemos si se han llevado medicamentos de las instalaciones". Lo que está claro es que un equipo de emergencias con médico, enfermero y dos técnicos que debe cubrir un turno de 24 horas, no tiene que soportar trabajar en esas condiciones.

"La puerta del garaje donde se recarga la ambulancia se atranca porque está rota y en un emergencia no puedes perder el tiempo para salir con la ambulancia", tal y como denuncia personal sanitario.

La puerta del garaje de la UME 4 del Centro de Salud de Santa Lucía que está averiada. Google Maps

El garaje en cuestión está anexo al Centro de Salud de Santa Lucía, su puerta se ha dilatado por el calor de este verano y tiene un problema en el motor, de forma que se optó por ponerla en modo manual para no perder ni un segundo en cualquier salida para atender una emergencia sanitaria.

El problema se ha producido porque los amigos de lo ajeno se han percatado de esa vulnerabilidad en unas instalaciones sanitarias públicas, a pesar de que el personal de la UME 4 empezó a notificar esa incidencia el martes, sin obtener ninguna solución por parte del Servicio Murciano de Salud.

Esta sábado, sobre las seis de la tarde, el equipo sanitario tuvo que salir a una emergencia y un hombre y una mujer "aprovecharon" para dar un palo en la base de la UME 4. "Subieron la puerta del garaje y con un destornillador forzaron otra puerta, por donde se accede a las habitaciones habilitadas para el médico, los enfermeros y los técnicos para sus guardias de 24 horas".

Los ladrones se llevaron una mochila negra, tipo militar y con escudos, propiedad de un sanitario. "Un testigo dice que fue una pareja de toxicómanos, conocida como 'El Italiano' y 'La Desi', los cuales huyeron hacia el Barrio de Los Mateos, aunque esta persona también es drogodependiente y puede que esté mintiendo", tal y como explican fuentes conocedoras del robo.

Medicación mórfica

La medicación mórfica está guardada bajo llave, en una caja similar a un armero, y los ladrones no tuvieron tiempo de robarla, bien para consumirla o para venderla en el mercado negro porque se trata de analgésicos y opiáceos.

De momento, se desconoce si se llevaron otros fármacos que hay en una estantería junto a la puerta que forzaron y en otras estancias del centro de salud.

La Policía Nacional está buscando las pertenencias de la víctima por 'El Garito': uno conocido punto de venta de droga en Cartagena, al que a veces acuden los 'yonquis' con objetos de valor robados, para cambiarlos por una dosis de heroína, cocaína, base...

Los médicos que sufrieron el robo se vieron obligados a paralizar su servicio durante un par de horas, para buscar una solución para la puerta del garaje y la puerta interior que había sido forzada, para evitar otro palo.

Todo ello, a la vista de que tenían más pertenencias personales, no podían dejar de salir a atender avisos y en las instalaciones había medicamentos y bombonas de oxígeno, entre otros productos que necesitan los pacientes y que también podían ser sustraídos.

Un día después, la Policía Nacional busca a los autores del robo, pero la base de la UME 4 sigue siendo vulnerable. "El mecanismo de la puerta del garaje no cierra y no es el primer verano que eso ocurre". "En esas condiciones no se puede trabajar".