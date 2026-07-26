¿Qué te prohibirá Sánchez hoy? Del porno al vapeo, pasando por las mascotas, 60 cosas que no puedes hacer desde 2018

Pedro Sánchez llegó a la presidencia del Gobierno en 2018 y, tras ocho años y tres legislaturas, sus Ejecutivos han prohibido o están en vías de vetar al menos 60 cosas que afectan a la vida de los españoles.

El último ejemplo ha ocurrido este pasado martes, cuando el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de Ley Antitabaco con nuevas restricciones a los fumadores. Unas prohibiciones que se añadirán a otras como comprar mascotas en tiendas, exaltar al franquismo o extraer combustibles fósiles mediante técnicas como el fracking.

A los menores de edad, por su parte, se les veta fumar vapeadores, comprar bebidas energéticas en los colegios o acceder a las redes sociales o a contenidos pornográficos.

Son sólo algunos ejemplos de tantos, que afectan a mayores o menores de edad, pero demuestran que las prohibiciones han sido una constante desde que llegó Sánchez al poder.

En consecuencia, desde 2018 se han desarrollado o están en vía de ello hasta 60 nuevos impedimentos legales, según ha podido contabilizar EL ESPAÑOL.

Eso, sin recoger las prohibiciones extraordinarias que estuvieron vigentes durante la pandemia. Unas restricciones planteadas para contener al virus, pero que fueron declaradas como inconstitucionales.

Este medio ha elaborado un listado con 60 prohibiciones aprobadas (35) o en trámite (25). Las ha clasificado desde las más recientes hasta las más antiguas.

PROHIBICIONES APROBADAS (35)

1. No al bombero torero Un grupo de personas vestidas con chalecos rojos y pajaritas amarillas saluda al público en una plaza de toros durante un espectáculo cómico taurino. EP Este veto es el más reciente de todos los que ha sacado adelante el Congreso. Se trata de un espectáculo que reúne a artistas con acondroplasia que realizan números humorísticos relacionados con el toreo, mientras corren y bailan para entretener al público. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, fue el encargado de impulsar esta prohibición, que salió adelante el pasado 24 de febrero de 2026.

2. No a las bebidas energéticas Un menor consumiendo una bebida energética. EFE Dentro del marco de prohibiciones en colegios para los alumnos, el ministro Bustinduy impulsó el veto a la venta de energéticas a menores de edad en los mismos. Entró en vigor el 15 de abril de 2025. Es una medida que persigue el mismo objetivo que la prohibición de vender estas bebidas a menores de 16 años en todos los ámbitos, aunque ambas son diferentes. Esta última está en trámite aunque hay algunas comunidades, como Galicia, que las han vetado con leyes autonómicas.

3. No a los móviles en colegios e institutos Un grupo de niños, utilizando el móvil. EP De un modo similar, el Gobierno ha intentado eliminar el uso de dispositivos móviles en colegios e institutos durante el horario lectivo, incluidos el recreo y los comedores. Una propuesta que lanzó la exministra de Educación, Pilar Alegría, a principios de 2024. Si bien es cierto que el Gobierno central no llegó a aprobar ninguna ley en este sentido, sí que se alcanzaron acuerdos políticos y salieron adelante distintas normas en algunas comunidades autónomas que sí establecieron prohibiciones concretas.

Ley de Bienestar Animal

La Ley 7/2023, llamada Ley de Bienestar Animal, está vigente desde el 29 de septiembre de 2023. En su marco se engloban una serie de prohibiciones que aspiran a proteger la integridad de los animales ante ciertas prácticas que pueden poner en riesgo su salud.

Fue impulsada por el exdirector general del Departamento de Derechos Animales, Sergio García Torres (Podemos).

Un perro atado en la calle. EP

4. No a que los animales estén atados o sin supervisión También estableció la prohibición de dejar animales atados sin supervisión en espacios públicos, como por ejemplo en las puertas de los supermercados. Además, se prohíbe dejar a los perros durante más de 24 horas sin vigilancia. Un plazo que se eleva a tres días en el caso de otras mascotas.

5. No a los animales en terrazas Ahora tampoco está permitido mantener a perros y gatos de forma habitual en terrazas, balcones, azoteas, trasteros, patios, sótanos o vehículos, ni tampoco que permanezcan atados o inmovilizados de forma permanente, independientemente de donde sea.

6. No a la venta en tiendas Asimismo, ya no se podrán vender ni perros ni gatos ni hurones en tiendas. Solamente podrán obtenerse a través de criadores registrados. Tampoco se podrán vender por internet de manera directa.

7. No a tener en casa reptiles o mamíferos de más de 5 kg Esta norma hace ilegal la tenencia de determinadas mascotas: reptiles venenosos y de más de dos kilos (excepto tortugas), mamíferos silvestres de más de cinco kilos y primates.

8. No al uso de animales como reclamo, rifa o promoción

9. No al uso de animales salvajes en circos

10. No a la entrada de empresas extranjeras sin autorización El Real Decreto 571/2023, de 4 de julio, desarrolló un artículo de las Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior. Con esta incorporación, el Gobierno prohibió la compra de participaciones relevantes en empresas extranjeras sin autorización. Esta medida se comenzó a denominar popularmente como el escudo antiopas.

11. No a las llamadas comerciales sin aviso previo Desde junio de 2023, las llamadas comerciales por defecto están prohibidas. Se exige a las empresas contar con el consentimiento previo e inequívoco del usuario o demostrar una relación contractual previa directa de la que se derive un interés legítimo para poder realizar la comunicación publicitaria.

Ley por el Derecho a la Vivienda

La Ley 12/2023, conocida como Ley de Derecho a la Vivienda, se publicó en el BOE el 25 de mayo de 2023. La dio a conocer la ex ministra de Agenda Urbana, Raquel Sánchez, y estableció tres vetos.

Un grupo de manifestantes protestando por la vivienda. EFE

12. No a la subida de los alquileres por encima de topes anuales Impone la prohibición de subir los alquileres por encima de topes anuales: al 2 % en 2023, al 3 % en 2024 e introduce un nuevo Índice de Referencia desde 2025.

13. No a la fijación de rentas superiores al Índice de Referencia Establece un veto a los grandes tenedores que les impide fijar rentas superiores al Índice de Referencia en zonas tensionadas.

14. No a repercutir al inquilino gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato Obliga a que el arrendador se haga cargo tanto de estos pagos como de los de formalización del contrato.

Ley Trans y LGTBI

La Ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI está vigente desde febrero de 2023.

Su impulsora fue la ex ministra de Igualdad, Irene Montero (Podemos), e impone dos prohibiciones.

15. No a las terapias de conversión Esta norma veta cualquier método, programa o terapia destinados a modificar la orientación sexual, identidad de género o expresión de género, incluso cuando se cuente con el consentimiento de la persona.

Ley de Memoria Democrática

La Ley 20/2022 de Memoria Democrática está vigente en España desde el 21 de octubre de 2022.

Fue impulsada por la ex ministra de la Presidencia, la socialista Carmen Calvo, y este año se le han introducido una serie de modificaciones puntuales mediante el Real Decreto‑ley 6/2026

Un hombre, con una bandera franquista, en la Plaza de Oriente en Madrid en 2025. EP

16. No a la exaltación del franquismo Esta norma prohíbe los actos públicos de exaltación de la sublevación militar, la Guerra Civil o la dictadura franquista, con sanciones de hasta 150.000 euros.

17. No a los símbolos franquistas en espacios públicos

18. No a los restos de golpistas en lugares públicos que no sean cementerios Ahora, los restos de dirigentes golpistas no podrán permanecer en lugares preeminentes de acceso público que no sean cementerios.

19. No a la Fundación Francisco Franco La ley ilegaliza esta entidad y prohíbe conceder subvenciones públicas a aquellas entidades que vayan contra la memoria democrática. Además, ordena la extinción de fundaciones que hagan apología del franquismo, bien ensalzando el golpe o la dictadura y humillando a las víctimas, o bien incitando al odio o la violencia contra ellas.

Ley de Libertad Sexual

20. No a la publicidad sobre prostitución en los medios Esta norma, aprobada en septiembre de 2022, regula los delitos contra la libertad sexual situando el consentimiento expreso como elemento central. Fue impulsada por la ex ministra de Igualdad, Irene Montero (Podemos), e incluyó una serie de regulaciones y tipificaciones entre las que el Gobierno, así como un veto a la publicidad de la prostitución. Además, permite al Ejecutivo autorizar el cierre de portales digitales que oferten este tipo de servicios sexuales.

Ley de Residuos y Suelos Contaminados

La Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, estableció por primera vez limitaciones a los plásticos de un solo uso en la legislación española.

Esta medida fue impulsada por la ex ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y aprobada en marzo de 2022 trayendo consigo tres restricciones.

21. No a la producción de plásticos de un solo uso Pajitas, bastoncillos de algodón con plástico, cubiertos, platos, agitadores de bebidas, bandejas de poliestireno expandido… El objetivo es acabar con la contaminación que generan estos desechos y fomentar el reciclaje.

22. No a la distribución gratuita de plásticos en comercios Desde enero de 2023, es obligatorio para estos establecimientos poner precio, por ejemplo, a las bolsas de plástico.

23. No a la destrucción de excedentes de productos no perecederos El textil, juguetes o los aparatos eléctricos no se pueden destruir en caso de que no lleguen a ser vendidos.

Ley de la Cadena Alimentaria

24. No a la venta a pérdidas Con la entrada en vigor de la Ley 26/2021, conocida como Ley de la Cadena Alimentaria, el Gobierno vetó que cada comprador pague a su proveedor inmediatamente anterior un precio igual o superior a sus costes de producción reales, prohibiendo la venta a pérdidas en el eslabón final al consumidor.

Ley 'Rider'

La Ley 12/2021 modifica el Estatuto de los Trabajadores para garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto a través de plataformas digitales.

Así, esta norma impulsada por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (Sumar), establece una prohibición.

Un repartidor de Glovo, trabajando en las calles del centro de Madrid. EP

25. No a mantener como autónomos a los repartidores Esta ley elimina la posibilidad de mantener legalmente a estos trabajadores dados de alta como autónomos mientras trabajan para plataformas digitales, siempre y cuando la relación entre empleado y empresa sea realmente laboral.

Ley de Cambio Climático y Transición Energética

La Ley 7/2021 introdujo un marco de prohibiciones para avanzar hacia la descarbonización. Fue impulsada por la ex ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y se aprobó en el Congreso en mayo de 2021.

26. No a la exploración de hidrocarburos Esta norma prohíbe la concesión de nuevas autorizaciones de exploración y explotación de hidrocarburos en todo el territorio nacional, incluido el mar territorial y la plataforma continental.

27. No a la minería de minerales radiactivos La ley también prohíbe que en todo el territorio nacional se creen nuevas explotaciones de minerales radiactivos como el uranio. También impide la prórroga de las concesiones ya existentes.

28. No al 'fracking' Una de las medidas más importantes que establece esta ley fue la prohibición del fracking, una técnica para extraer hidrocarburos (gas y petróleo) atrapados en rocas poco permeables a gran profundidad. Esta práctica implicaba un alto consumo de agua, la posible contaminación de acuíferos subterráneos, el manejo de aguas residuales tóxicas y el riesgo de sismicidad inducida.

29. No a los beneficios fiscales a productos energéticos de origen fósil Estas ayudas deberán estar debidamente motivadas por razones de interés social, económico o de seguridad energética. De lo contrario, están prohibidas.

30. No a los coches de gasolina desde 2035 Tras transponer el Reglamento 2023/851 de la Unión Europea, que vetará el comercio de coches de combustión fósil (gasolina o diésel) a partir de 2035, España prohibió lo mismo en la citada ley.

Juego y apuestas

El Real Decreto 958/2020 establece una serie de disposiciones específicas sobre las comunicaciones comerciales. Fue impulsado por el ex ministro de Consumo, Alberto Garzón (IU), y se puso en marcha en noviembre del 2020 trayendo consigo seis prohibiciones.

Una mujer jugando en una máquina de juegos de azar. EP

31. No a la publicidad de apuestas fuera de la franja de 1:00 a 5:00 horas

32. No a la publicidad dirigida a menores de edad como público objetivo

33. No a los bonos de bienvenida dirigidos a captar nuevos clientes

34. No al uso de personajes famosos o 'influencers' en publicidad de apuestas

35. No a la publicidad en soportes físicos sensibles Es decir, ahora hay una estricta restricción a la publicidad en fachadas, equipamientos deportivos y otros espacios donde pueda impactar de forma masiva.

PROHIBICIONES EN TRÁMITE (25)

Aunque los Gobiernos de Pedro Sánchez desde 2018 han aprobado 35 prohibiciones, lo cierto es que hay otras 25 que están en trámite, ya sea en calidad de anteproyecto de ley, proyecto de ley, en alguna fase parlamentaria o planteadas.

Si entran todas en vigor, el número de prohibiciones ascendería hasta las 60. En este sentido, cabe mencionar que hay varias leyes que recogen sendas baterías de prohibiciones. Por ejemplo, la Ley Antitabaco.

Ley Antitabaco

Este martes, antes de cerrar el curso político 2025-2026, el Consejo de Ministros ha dado luz verde al proyecto de Ley Antitabaco. Así, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha querido acelerar su remisión al Congreso antes de que termine la legislatura.

Bajo su liderazgo, García ha querido aprobar una ley antitabaco más restrictiva para modificar la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco. La ley traería consigo 11 nuevas prohibiciones.

36. No a fumar en terraza y bares Una mujer, con un cigarro encendido en un bar de España. EP La futura Ley Antitabaco prohibirá fumar y vapear en las terrazas de los bares y los restaurantes, ya sean cerradas, semicubiertas o al aire libre.

37. No a fumar en instalaciones deportivas y piscinas Los fumadores, si se aprueba la nueva ley, también verán socavado su derecho a fumar en las instalaciones deportivas y en las piscinas, aunque sea al aire libre.

38. No a fumar en marquesinas de autobús La norma del Gobierno también prohibirá que los fumadores puedan encenderse un cigarrillo en las marquesinas de los autobuses o en los andenes de tren.

39. No a fumar en vehículos en uso laboral Los vehículos que sean considerados centros de trabajo serán espacios libres de humo. Por ejemplo, los taxistas o conductores de VTC no podrán fumar dentro de ellos dado que están ejerciendo una actividad profesional. Los profesionales que utilicen un vehículo exclusivamente de uso personal sí podrán fumar.

40. No a fumar en universidades y centros educativos Dentro de los campus universitarios y los centros educativos también va a estar prohibido fumar, de acuerdo con la nueva norma.

41. No a fumar en salas de fiestas, conciertos y festivales Si sales de fiesta, no podrás fumar ni en las zonas de ocio al aire libre ni en la zonas exteriores de las salas festivas, conciertos o festivales de música. La futura ley lo prohibirá.

42. No a fumar en playas marítimas y fluviales Ni a la orilla del mar ni a la orilla del río. Los fumadores deberán alejarse de ellas si quieren dar una calada.

43. No a fumar a menos de 15 metros de un edificio clave Otros espacios vetados para los fumadores, de acuerdo con la nueva Ley Antitabaco, son las inmediaciones de los edificios clave. Está prohibido fumar y vapear a 15 metros de los accesos a edificios públicos, centros sanitarios o parques infantiles.

44. No a los menores fumadores En la actualidad está prohibido que los menores compren tabaco, sin embargo, en cuanto se apruebe la nueva ley, también se vetará que fumen. El borrador del anteproyecto prevé sanciones a los padres o tutores legales de los menores que consuman productos del tabaco o similares. Hay tres rangos de sanciones: leve, de entre 200 hasta 600 euros; grave, entre 601-10.000 euros; o muy grave, entre 10.001 y 600.000 euros.

45. No a la promoción y el patrocinio Estarán prohibidas la publicidad y el patrocinio del tabaco y vapeadores, incluyendo mobiliario de hostelería. Por ejemplo, sillas, mesas, sombrillas…

46. No a la venta de 'vapeadores' o cachimbas salvo espacios especializados La futura Ley Antitabaco no sólo afectará a los cigarrillos convencionales, sino que todos los vetos arriba expuestos afectarán a los vapeadores o las cachimbas –shishas–. Así, tras el cambio de los patrones de consumo, la futura ley igualará la legislación para tabaco convencional y los nuevos productos como el cigarrillo electrónico, las bolsitas de nicotina, productos a base de hierbas como shishas y cualquier dispositivo que imite o se asocie al acto de fumar. Por ello, no se podrán comprar en bazares, supermercados o gasolineras. Su venta sólo será legal en los establecimientos especializados.

47. No a la bebidas energéticas a menores de 16 años Es una de las prohibiciones más recientes de todas. La planteó el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy. Dijo que quiere vetar las bebidas energéticas para los menores de 16 años y, las más cafeinadas, estarán también prohibidas para los menores de 18. Para su futura venta, les pedirán el DNI. Hay un anteproyecto de ley en marcha. En este momento se encuentra en fase de elaboración técnica interna en el Ministerio tras concluir la fase de consulta pública previa el pasado 19 de junio de 2026. Pese a ello, cabe destacar que hay algunas comunidades como Galicia que tienen normas autonómicas vigentes en este sentido u otras, como Asturias, que han iniciado sus propios trámites legislativos.

Ley de Protección de Menores en Entornos Digitales

48. No al acceso a redes sociales a menores de 16 años Una niña de ocho años usando su móvil. ep A principios de febrero, el presidente del Gobierno anunció un paquete de medidas para regular el entorno digital. Con la justificación de que se quiere proteger a los menores "del salvaje oeste" de las redes sociales. Una de ellas es la prohibición del acceso a redes sociales para menores de 16 años, incluso con permiso parental.

49. No a que las plataformas digitales ofrezcan RRSS sin sistemas de verificación de edad Al igual que la medida anterior, el Gobierno persigue prohibir a las plataformas digitales de ofrecer redes sociales sin sistemas de verificación de edad. Todo ello se enmarcaría dentro del Proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, promovido por el Ministerio de Juventud e Infancia que dirige Sira Rego (Sumar), que se encuentra actualmente en tramitación parlamentaria.

50. No a los móviles y dispositivos sin pin parental por defecto El tercer veto que a priori se prevé en el proyecto de ley afectará a los propios dispositivos. Así, se quiere prohibir la venta de móviles u otros dispositivos sin que ofrezcan la opción de establecer un pin parental. Deberán tenerlo por defecto.

51. No al consumo de porno a menores También se quiere prohibir de manera tajante el acceso o difusión de contenidos de naturaleza pornográfica o de violencia extrema a personas menores de 18 años. Esto viene a complementar una medida impulsada conjuntamente por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y el Ministerio de Transformación Digital, consistente en un sistema de acreditación basado en una credencial digital. Así, se quiere evitar que los menores accedan a webs con contenidos pornográficos.

52. No a la pornografía generada por IA Por último, se ha planteado un nuevo artículo en el Código Penal que tipifique el uso de Inteligencia Artificial para desnudar o hipersexualizar a personas reales.

Ley de Consumo Sostenible

El Anteproyecto de la Ley de Consumo Sostenible se encuentra en trámite. Fue aprobado en primera vuelta por el Consejo de Ministros en julio de 2025, con el objetivo de transponer las Directivas 2024/1799 y 2024/825 de la Unión Europea.

El Gobierno espera que la nueva ley entre en vigor este año. Sin embargo, su éxito depende de que sea aprobada en el Congreso. De salir adelante, traería consigo siete prohibiciones.

53. No a la publicidad de vuelos cortos La parte frontal de un avión, a la espera del despegue. Europa Press Se vetarían los anuncios de este tipo de vuelos cuyo itinerario sea dentro del territorio peninsular, y en los casos en los que exista una alternativa de transporte más sostenible cuya diferencia de duración no supere las dos horas y media.

54. No a la publicidad de combustibles fósiles Una medida dirigida principalmente a la gasolina, el diésel y el carbón, sin componente renovable.

55. No a la publicidad de vehículos de combustibles fósiles Los anuncios de coches y motos sólo estarán permitidos cuando sean híbridos o eléctricos. El resto estarían prohibidos si esta medida sale adelante. O lo que es lo mismo, se vetará la publicidad de vehículos propulsados exclusivamente por combustibles fósiles.

56. No a la subida de precios en la reventa de entradas La reventa de entradas es una dinámica cada vez más habitual cuando los usuarios quieren asistir a eventos culturales y espectáculos, especialmente a conciertos. De hecho, la Comunidad de Madrid alerta de que cada vez es más frecuente el uso de la técnica conocida como scalping, que consiste en la compra de un gran número de entradas en un breve periodo de tiempo. Estas empresas recurren incluso a bots (robots de compra) que hacen que estas se agoten en poco tiempo para revenderlas a precios desorbitados. La ley vetará estas prácticas.

57. No a la publicidad alarmista que genere miedo y ansiedad El Gobierno quiere vetar la llamada "publicidad del miedo". Es decir, anuncios que, usando mensajes manipuladores, exageran o distorsionan riesgos para provocar miedo, ansiedad o sensación de inseguridad y así forzar la compra. Por ejemplo, alarmas, ciertos seguros, campañas sobre okupaciones, etc.

58. No a la obsolescencia programada Por su parte, la obsolescencia programada es una estrategia con la que los productos se diseñan para durar poco o quedarse anticuados, con el objetivo de que el consumidor tenga que comprar uno nuevo antes. La ley busca prohibirla.

'Cajas botín' en videojuegos

59. No a las 'cajas botín' de los videojuegos Esta medida, planteada en 2024 por el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, está en trámite. Está orientada a poner fin a estas cajas botín, que son un sistema de recompensas a las que se accede previo pago. Al obtenerlas, el usuario recibe objetos aleatorios para utilizar en un videojuego.

Prostitución