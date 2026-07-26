La Policía de Benidorm salva a un niño autista sentado en el aire acondicionado de una planta 21: "El padre lo dejó solo"

Un policía local de Benidorm, este sábado por la noche, rescatando a un niño sentado en un equipo de aire acondicionado. Cedida

Antón aseguró a la Policía Local de Benidorm que solo había salido a comprar una Coca-Cola y a dar un paseo porque su hijo, de 8 años, con síndrome del espectro autista, se había quedado dormido. Pero lo cierto es que los agentes rescataron al niño sentado sobre un equipo de aire acondicionado en la planta 21.

Todo ha ocurrido en un piso turístico del Edificio Torre Coblanca y la Policía Local de Benidorm ha arrestado al progenitor, de 50 años, por un supuesto delito de abandono temporal de un menor.

El arresto se produjo este sábado por la noche, después de que una pareja de la Policía Local salvara la vida del pequeño, gracias a la llamada de un conserje y de un vecino a las 23.05 horas.

“Un indicativo policial fue requerido por el conserje del edificio situado en la avenida de Bilbao”, tal y como reflejan las diligencias de la detención de este turista a las que ha accedido EL ESPAÑOL.

“El conserje explicó a los agentes que casualmente había observado en la planta 21, a un niño de corta edad, sentado sobre el aparato exterior del aire acondicionado”. “Por tal motivo, el conserje llamó a la puerta de la vivienda y al no abrir nadie llamó a la Policía”.

El apartamento en cuestión lo gestiona una agencia para alquilarlo a turistas y tampoco fue posible localizar a ningún responsable de la empresa. De forma que era crucial tomar una decisión con rapidez, ante el enorme riesgo vital que corría el menor, agarrado al equipo de aire acondicionado a cientos de metros de altura y con la playa de fondo.

El niño, de 8 años, encaramado al equipo de aire acondicionado de la planta 21 de una torre de Benidorm.

Los policías locales subieron a la carrera hasta la planta 21 y llamaron al piso del vecino. Su inquilino era otro turista llegado de Madrid y confirmó que el conserje estaba en lo cierto: “He visto a un menor sentado sobre el aire acondicionado”. Incluso les mostró una foto del pequeño encaramado al equipo.

Los agentes, al visualizar semejante imagen, le pidieron permiso al turista madrileño para entrar a su piso a asomarse al balcón para asegurar al niño: “Un agente se asoma y observa a un menor, de unos 8 años, sentado sobre el aire acondicionado. Primero, el agente lo sujeta con el brazo porque había un riesgo grave y evidente de que pudiera precipitarse [al vacío]”.

“Un agente se intentó comunicar con el menor, en varios idiomas, sin recibir contestación”. Para asegurar la posición de este policía local y la integridad física del niño, su compañero le agarró de la cintura, “ante el riesgo evidente de caída del menor y del agente”, según fuentes policiales.

“Finalmente, se logró asegurar al menor entre el aparato de aire acondicionado y la barandilla -sin soltarlo-. El menor llevaba pañales, algo que no es habitual para su edad, por lo que se dedujo que podría tener algún tipo de discapacidad”.

Bomberos movilizados

En la torre de pisos también fueron movilizados los bomberos para acceder dentro del piso turístico donde este menor de edad estaba solo, en plena noche de sábado. Entretanto, el conserje pudo localizar una copia de la llave del piso turístico y al entrar comprobaron que la vivienda estaba “revuelta”.

El niño fue entregado a los Servicios Sociales de Benidorm y entonces trascendió que está diagnosticado del síndrome del espectro autista, tal y como reflejan las diligencias a las que ha accedido este diario.

Posteriormente, el padre, llamado Antón (Bulgaria, 1976), regresó al edificio y el conserje alertó a una patrulla de la Policía Local que se personó de inmediato para arrestar a este turista, por un delito de abandono de menor. Los agentes lo engrilletaron tras escuchar sus explicaciones.

Sin noticias de su madre

"Mi hijo tiene autismo y sigue tratamiento en Bulgaria. Su madre se ha desentendido de él, por lo que está todo el tiempo a mi cargo", según explicó el progenitor a los policías.

"El viernes celebró su cumpleaños", según precisó Antón, cuyo piso turístico fue registrado por los agentes que confirmaron que estaba de vacaciones en Benidorm, tras localizar un seguro de viajes.

"Mi hijo se había quedado durmiendo y he salido a dar una vuelta por la zona a comprar una Coca-Cola y una pulsera", tal y como confesó el progenitor que dejó solo a un niño autista, de 8 años, en la planta 21 de una de las torres que presiden el turístico skyline de Benidorm.

Ahora Antón tendrá que ampliar estas explicaciones ante un juez mientras la Policía Local hace gestiones para localizar a la madre de este pobre niño.