Las amenazas antes de agredir a un joven de 16 años por apoyar a España en Bilbao: "Tres tiros os había dado hace 10 años"

En imágenes quedó registrado el momento en que dos personas, vestidas con camisetas de la selección vasca, increparon a un grupo que portaba banderas y prendas alusivas a la selección española de fútbol durante la final del Mundial 2026.

"Porque hay cámaras, que si no te daba una hostia", dijo uno de ellos. "Tres tiros te daba en la cabeza", continúa. "Hace 10 años, tres tiros os hubiera dado en la cabeza, bastardos", remata.

Minutos después, una de las víctimas de la agresión verbal, un joven de 16 años, fue brutalmente golpeado por cuatro radicales en las inmediaciones del Parque de Doña Casilda, donde el PP había instalado una pantalla gigante para seguir el partido.

Esta agresión verbal se suma a lo que ya se conoce que sucedió en otras localidades el pasado domingo: hubo quema de banderas, agresiones físicas e insultos contra personas por apoyar a la selección nacional.

También se conoció que estos hechos se produjeron unos 40 minutos antes de que empezara el partido. Ante la situación, la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Bilbao, Esther Martínez, aseguró que los agresores "son unos miserables que vinieron a intentar reventarnos la fiesta, se les tiene que juzgar. Para eso está la ley, que tiene que cumplirse. No hay nada más importante que la libertad de cada uno".

🔴Momentos previos a la agresión del chaval de 16 años de Bilbao donde varios etarras amenazan al grupo de menores.



-“Porque hay cámaras, que sino te daba una hostia”



-“Tres tiros te daba en la cabeza”



-“Hace 10 años 3 tiros os hubiera dado en la cabeza, bastardos” https://t.co/K1A3JAdSBB pic.twitter.com/cquzeB7gMv — Alberto Pugilato (@Albertopugilat) July 23, 2026

El foco de los incidentes estuvo en diversas zonas como Bilbao, Eibar o Vitoria. EL ESPAÑOL también conoció diversos testimonios sobre cómo se vivió en el País Vasco la final. Uno de ellos es de Valeria, una madrileña de 28 años que reside allí y explicó que le costó encontrar un sitio para ver el encuentro "porque parecía que ningún bar lo iba a retransmitir".

Incluso se llevó una sorpresa cuando finalmente encontró un local "con la televisión encendida, pero que estaba sin sonido y con la mayor parte de la gente sin hacerle caso, de espaldas".

Muñoz también agregó que "España tiene derecho a celebrar su triunfo en paz y con seguridad. A quien no le guste que gane España, que rabie en su casa, pero no se puede violentar a alguien simplemente por no estar de acuerdo con él".

A sus vez, un militar destinado en Pamplona, en el cuartel de Aizoain desde 1995, le dijo a EL ESPAÑOL que las agresiones vividas por apoyar a España retrotrae a "aquella época difícil, una época mala".

"Tengo compañeros a los que por llevar la camiseta de España les insultan", relata. Incluso, menciona que a veces, cuando va "con una pulsera de España, me miran mal. Me hablan en Euskera y me insultan".