Hallan en París el cadáver de Daniel Siad, el francoargelino que captaba chicas jóvenes para Jeffrey Epstein en Barcelona

Los archivos desclasificados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos el pasado febrero situaron a Daniel Amar Siad, un francoargelino afincado durante años en Barcelona, como uno de los principales intermediarios de la red del financiero Jeffrey Epstein.

La Fiscalía de Nanterre ha confirmado este miércoles su fallecimiento, a los 69 años, después de que su cuerpo fuera hallado el lunes por la noche en su domicilio de Colombes, a las afueras de París.

El Ministerio Público ha abierto una investigación para esclarecer las causas de la muerte y ha ordenado la práctica de una autopsia, mientras que, según el diario francés Le Parisien, las primeras hipótesis apuntan a un posible paro cardíaco.

Siad se encontraba en mitad de una investigación dirigida por la Fiscalía de París y desarrollada por la unidad especializada en la lucha contra la trata de seres humanos.

Sobre él pesaban varias denuncias presentadas en los últimos meses por antiguas modelos, que lo acusaban de haberlas agredido sexualmente y de haber actuado como intermediario para introducirlas en el entorno de Jeffrey Epstein.

Afincado durante años en Barcelona, coordinaba viajes, reservas hoteleras y contactos con agencias de modelos, mientras remitía al extranjero fotografías e información sobre jóvenes a las que presentaba como potenciales candidatas. En algunos de esos intercambios, Epstein pedía imágenes de cuerpo entero de las chicas para "valorarlas".

El francoargelino negó siempre las acusaciones y, según su abogada, Menya Arab-Tigrine, había solicitado declarar ante los investigadores para ofrecer su versión de los hechos.

"Ha muerto y era inocente", ha afirmado la letrada en declaraciones a la agencia AFP. Además, sostiene que la presión derivada de la investigación ha podido haber influido en su estado de salud si, finalmente, se confirma que falleció a causa de un infarto.

La primera denuncia contra Siad fue presentada el pasado mes de febrero por la exmodelo sueca Ebba P. Karlsson. La mujer aseguró haber identificado al reclutador tras revisar los documentos desclasificados del caso Epstein, donde el nombre de Siad aparece mencionado en más de un millar de archivos.

En su denuncia, Karlsson sostiene que Siad la violó cuando tenía 20 años y que posteriormente la presentó a Gérald Marie, exdirector de la agencia Elite, a quien también acusa de haberla violado. Tanto Siad como Marie han rechazado siempre las acusaciones.

Tras conocerse el fallecimiento del reclutador, Karlsson ha lamentado que la investigación quede ahora incompleta. "Daniel Siad estaba muy cerca de ser detenido. Hemos trabajado muy duro para conseguir justicia y ahora es extremadamente frustrante", ha declarado a AFP. La exmodelo ha añadido que espera que las autoridades investiguen en profundidad las circunstancias de su fallecimiento.

También Lisa Brinkworth, cofundadora junto a Karlsson del colectivo Victorious Angels We Rise, que denuncia desde hace años los abusos sexuales en la industria de la moda y las conexiones con la red de Epstein, aseguró sentirse "en estado de shock".

"Es devastador que las supervivientes del caso Brunel primero se quedaran sin justicia y ahora también las del caso Siad", ha afirmado.

Los abogados de varias denunciantes también han criticado la actuación de la Fiscalía de París por la lentitud de la investigación y reclaman que las pesquisas continúen para esclarecer el papel de otras personas presuntamente implicadas.

En mayo, la Fiscalía parisina informó de que alrededor de una veintena de víctimas habían declarado en la investigación abierta sobre el entorno francés de Jeffrey Epstein, centrada principalmente en Jean-Luc Brunel, Gérald Marie y otros presuntos colaboradores.

Además, confirmó que seguía analizando nuevas pruebas, entre ellas el contenido del ordenador del financiero estadounidense.

Pese a la muerte de Siad, las representantes legales de varias víctimas han solicitado que la investigación continúe para identificar posibles cómplices y determinar el alcance de la red.

Pese a la muerte de Siad, las representantes legales de varias víctimas han solicitado que la investigación continúe para identificar posibles cómplices y determinar el alcance de la red.

Con el fallecimiento de Daniel Siad desaparece otro de los nombres que orbitaban alrededor del caso Epstein antes de responder ante la Justicia. En 2019, el financiero estadounidense fue hallado muerto en su celda de Nueva York mientras esperaba juicio por tráfico sexual de menores.

Tres años después, en 2022, el agente de modelos Jean-Luc Brunel, uno de sus colaboradores más estrechos en Francia, fue hallado ahorcado en la cárcel de La Santé, en París, donde permanecía encarcelado tras ser procesado por violación de menores y acoso sexual.