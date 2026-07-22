Dos encapuchados disparan a un vecino de Castellón: "Es un ajuste de cuentas, no le han matado para que pague"

Iban encapuchados y con una misión: dejarle un recado para que saldara su deuda. La Policía Nacional busca a un par de hombres que actuaron como supuestos sicarios en Castellón donde han disparado a su objetivo: un vecino en la calle Maestro Bretón.

Todo ha ocurrido cerca de la vivienda de la víctima, de 52 años, y ese dato apunta a que podría conocer a los pistoleros que han ido a buscarle portando un arma de fuego -al menos-.

Un par de disparos a las 6.33 de la madrugada de este martes despertaban a los vecinos de la calle Maestro Bretón de Castellón, una zona que no es conflictiva. De inmediato, el 112 recibía un aviso solicitando una ambulancia y presencia policial.

"La víctima era un hombre que estaba herido por arma de fuego en el brazo y la pierna, a manos de dos personas que iban encapuchadas", tal y como explican fuentes policiales.

"Se está investigando si se trata de un ajuste de cuentas, una deuda por un tema de drogas, y por eso no le han matado, para que salde dicha deuda”. Es decir, este vecino de la calle Maestro Bretón ha recibido un aviso serio.

EL ESPAÑOL ha podido saber que la víctima que ha sufrido dos heridas de bala "tiene antecedentes" y estaba en la diana de una investigación de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV): una unidad de élite policial que persigue a organizaciones criminales que comenten, por ejemplo, delitos graves contra el patrimonio, secuestros, extorsiones...

De hecho, unos agentes de la UDEV le estaban haciendo un seguimiento a la víctima y por poco no se han cruzado con los sospechosos después de que disparasen sobre su objetivo. De forma que se está indagando si el aviso que ha recibido este hombre tiene algo que ver con la investigación que tenían abierta.

La calle Maestro Bretón de Castellón donde se han registrado los disparos, este martes. Google Maps

Este vecino de la calle Maestro Bretón de Castellón salía de su domicilio, pasadas las seis y media de la madrugada de este martes, cuando los dos encapuchados ya le estaban esperando en la calle, lo que denota que conocían sus rutinas. A continuación, han ido a su encuentro y al menos uno de ellos ha abierto fuego.

El herido ha sido trasladado de urgencia al Hospital General de Castellón mientras que la pareja de encapuchados “se ha dado a la fuga a pie", pero se les ha perdido de vista.

Cámaras de seguridad

La Policía Nacional está haciendo gestiones por el barrio para analizar grabaciones de cámaras de seguridad, para ver si los sospechosos fueron grabados a cara descubierta -antes de desenfundar su arma-.

Los investigadores también están analizando cámaras de tráfico, para ver si reconstruyen su ruta de huida para tener un hilo del que tirar. En el barrio donde se han producido los disparos nadie quiere hablar. Hay miedo y se ha impuesto la ley del silencio.