Dionisio, el trinitario de 23 años asesinado en San Blas tras ser apuñalado por la espalda desde un portal: "Eran litros de sangre"

Una enfermera que caminaba por la calle Elfo, junto a una zona de bares y terrazas del barrio de Pueblo Nuevo, en Madrid, fue la primera persona que vio a Dionisio Sebastián C. S. cuando agonizaba en la noche del sábado 18 de julio.

La escena era dantesca. Tres jóvenes, presuntamente miembros de los Trinitarios, habían sido atacados con machetes y cuchillos por la espalda. Los responsables de la agresión serían miembros de los Dominican Don’t Play (DDP).

La mujer intentó reanimar a Dionisio, que era el más grave de los tres. Había recibido, al menos, una docena de puñaladas en el pecho y en los brazos. En medio de ello, llegaron los agentes, le pusieron un torniquete y continuaron con la reanimación.

Pero la muerte ya había trazado su camino pese a la rápida acción de los servicios sanitarios y también de los primeros auxilios por parte de la enfermera. Y el desenlace fue que Dionisio, de 23 años, falleció y se convirtió en la segunda víctima de la guerra entre bandas latinas en Madrid.

Los dos jóvenes con los que iba Dionisio resultaron gravemente heridos. Ambos tienen 17 años; uno proviene de Perú y el otro de Colombia. Recibieron heridas en los brazos, el tórax y la espalda.

Fueron atendidos por los sanitarios del Samur-Protección Civil y trasladados al hospital. Actualmente su pronóstico es reservado.

"Yo subí para ver cómo estaba el chico para decírselo a la ambulancia y había un reguero de sangre. Eran litros de sangre. El chaval (Dionisio) estaba pálido", dijo una de las testigos del ataque.

La muerte de Dionisio, para los investigadores, supone un nuevo episodio en una guerra entre bandas que ha dejado más de 30 heridos en las reyertas y que, debido al recrudecimiento de la violencia, podría seguir aumentando esa cifra.

"Las heridas que presentaban las víctimas hacen sospechar que fueron atacadas por la espalda, sin apenas posibilidad de defenderse", dice el informe de la Policía Nacional.

El crimen tampoco dejó ningún detenido. Los responsables, tras consumar el ataque, subieron en patinetes eléctricos y escaparon del lugar.

'Caídas'

A Dionisio Sebastián C. S. lo estuvieron vigilando varias semanas antes de asesinarlo en el sector madrileño de Ciudad Lineal.

Rompió uno de los códigos no escritos de los pandilleros: cruzar a territorio rival. No era la primera vez que lo hacía. Dionisio, según la Policía Nacional, era un presunto miembro de los Trinitarios de San Blas e incluso tenía antecedentes.

No se trató de una reyerta, como suelen conocerse los ataques entre bandas. Los agresores no llegaron a la zona a buscar a quién podían cazar. Por el contrario: sabían dónde estaba su víctima, por dónde se movía, con quién iba y cuáles eran sus horarios.

Por ello, los investigadores consideran que se trata de una de las llamadas caídas, como se conoce de forma coloquial a los ataques premeditados y por sorpresa contra los rivales.

Según testigos, Dionisio iba caminando junto a Christian D. (Perú) y Thomas (Colombia) cuando fueron sorprendidos por tres agresores que estaban ocultos en un portal de uno de los edificios de la zona.

Dejaron que ellos pasaran. Y, cuando estaban de espaldas, los atacaron, con la "prioridad" de asesinar a Dionisio.

Adicionalmente, los investigadores mencionaron que, tras el apuñalamiento, varios jóvenes se acercaron a los agentes para decirles que la víctima era parte de los Trinitarios.

También les aseguraron que Dionisio estaba siendo seguido desde hacía varias semanas por miembros de la banda rival, lo que reforzó la hipótesis de que no se trataría de un ataque al azar.

Sin embargo, lo que se está buscando establecer es la motivación de que el ataque fuese dirigido a Dionisio, dado que no era cabecilla de los Trinitarios ni una de las piezas fundamentales, aunque sí tenía antecedentes por delitos violentos.

Ese sector de Pueblo Nuevo se ha convertido en un punto caliente debido a que es una zona que está bajo la influencia de los Dominican Don’t Play, pero que por su proximidad con San Blas, donde hay presencia de miembros de los Trinitarios, hay una disputa de poder y control.

Incluso, el Ayuntamiento de Madrid instaló cámaras de videovigilancia en puntos del parque Calero, pero los integrantes de las bandas buscan los puntos ciegos para continuar con sus actividades.

Ahora, las autoridades temen que esta muerte pueda suponer un posible episodio de venganza dado que, además del asesinato de Dionisio, otro miembro de los Trinitarios perdió la vida hace dos meses, cuando caminaba junto a su novia en Vallecas.