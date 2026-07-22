Una colaboradora de Jonathan Andic declara a Mossos que fue dos veces con él a preparar la ruta por Montserrat con Isak
Una intérprete vinculada a la terapeuta familiar declaró ante los Mossos que acompañó al hijo del fundador de Mango por la zona de las cuevas de Salitre
Lo hizo pocos días antes de la caída mortal y afirma que desde entonces lleva "un año sin poder dormir tranquila"
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Jonathan Andic recorrió en dos ocasiones los caminos de Collbató junto a una colaboradora de la terapeuta de la familia pocos días antes de que su padre, el fundador de Mango, muriera al caer por un barranco en esa misma montaña.
Durante aquellas visitas, según declaró la mujer ante los Mossos d'Esquadra, y ahora ha podido saber EL ESPAÑOL, Jonathan le explicó que estaba preparando una excursión para su sobrina, a quien quería ofrecérsela como un regalo. En ningún momento le habló de Isak Andic.
La mujer, una intérprete británica que trabajaba como profesional autónoma para distintos despachos, prestó declaración voluntariamente el pasado 29 de junio en la comisaría de Martorell y volvió a comparecer el 6 de julio en las dependencias policiales de Les Corts.
Una excursión
Su testimonio ha incorporado a la investigación una nueva reconstrucción de los días previos al 14 de diciembre de 2024, cuando Isak Andic salió de excursión con su hijo y perdió la vida en un punto del camino situado junto a un desnivel.
Según ha avanzado El Periódico, la intérprete colaboraba entonces con Julia Lüderwaldt, la terapeuta que había intervenido en la conflictiva relación entre el empresario y Jonathan y que derivaba a algunos de sus clientes para que mejoraran su inglés o realizaran actividades en la naturaleza.
La mujer explicó a los investigadores que Lüderwaldt le habló de un nuevo paciente y le pidió que buscara rutas de montaña en las que pudiera desarrollarse una terapia de confrontación.
Fue en ese contexto cuando entró en contacto con Jonathan Andic. La colaboradora aseguró que ambos viajaron juntos hasta Collbató en dos fechas cercanas a la muerte de Isak, al menos una de ellas en el coche de Jonathan, y que caminaron por la zona de las cuevas de Salitre.
El hijo del fundador de Mango le dijo que quería conocer el recorrido para llevar más adelante a su sobrina, sin mencionar que estuviera preparando una salida con su padre. El detalle resulta relevante porque la excursión que Isak y Jonathan realizaron el 14 de diciembre transcurrió por aquella misma área.
La testigo recordó que durante una de las visitas llegaron a las inmediaciones de una ermita desde la que partían dos caminos y confirmó que pasaron cerca de la zona en la que después se produjo la caída, aunque no pudo precisar, tras examinar las fotografías que le mostraron los agentes, si se detuvieron exactamente en el punto del barranco.
Sendero investigado
La jueza de Instrucción número 5 de Martorell, encargada de investigar la muerte, ya había señalado en un auto dictado el pasado 19 de mayo que el itinerario seguido por padre e hijo era un camino frecuentado por excursionistas y sin una dificultad especial, salvo en el lugar concreto donde Isak Andic cayó al vacío.
La investigación trata ahora de establecer qué conocimiento previo tenía Jonathan de aquel recorrido y qué alcance pueden tener las visitas realizadas junto a la intérprete en los días anteriores.
La mujer entregó voluntariamente su teléfono móvil a los Mossos para que los especialistas realizaran un volcado de los mensajes y los audios, cuyo contenido ya ha sido transcrito, incorporado al procedimiento judicial y sometido a análisis policial.
Ante los agentes, la colaboradora explicó que llevaba "cerca de un año sin dormir con tranquilidad" desde que conoció las circunstancias de la muerte y que ya no mantenía relación con Lüderwaldt.
En las dos declaraciones estuvo asistida por intérpretes y relató su participación en aquellas excursiones como parte de un encargo profesional relacionado con las técnicas que utilizaba la terapeuta.
La defensa de Jonathan Andic ha sostenido en sus escritos que los mensajes intercambiados durante la terapia deben interpretarse dentro de un método psicoanalítico especialmente directivo, basado en provocar una confrontación entre acción y reacción para favorecer el crecimiento personal.
Los investigadores deberán determinar ahora cómo encajan en ese marco las rutas preparadas en Collbató, la explicación sobre la sobrina y el hecho de que Jonathan regresara poco después a la misma montaña acompañado por su padre.