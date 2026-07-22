Una colaboradora de Jonathan Andic declara a Mossos que fue dos veces con él a preparar la ruta por Montserrat con Isak

Jonathan Andic, en el exterior de los juzgadores de Martorell, en una imagen del pasado 19 de mayo. EP. Europa Press

Jonathan Andic recorrió en dos ocasiones los caminos de Collbató junto a una colaboradora de la terapeuta de la familia pocos días antes de que su padre, el fundador de Mango, muriera al caer por un barranco en esa misma montaña.

Durante aquellas visitas, según declaró la mujer ante los Mossos d'Esquadra, y ahora ha podido saber EL ESPAÑOL, Jonathan le explicó que estaba preparando una excursión para su sobrina, a quien quería ofrecérsela como un regalo. En ningún momento le habló de Isak Andic.

La mujer, una intérprete británica que trabajaba como profesional autónoma para distintos despachos, prestó declaración voluntariamente el pasado 29 de junio en la comisaría de Martorell y volvió a comparecer el 6 de julio en las dependencias policiales de Les Corts.

La causa por la muerte de Isak Andic se mueve ya entre quienes rodearon sus últimos meses. En la ilustración, su hijo Jonathan, investigado por homicidio; Estefanía Knuth, su pareja; y Julia Lüderwaldt, la terapeuta que intervino en el conflicto familiar. Arte E. E.

Una excursión

Su testimonio ha incorporado a la investigación una nueva reconstrucción de los días previos al 14 de diciembre de 2024, cuando Isak Andic salió de excursión con su hijo y perdió la vida en un punto del camino situado junto a un desnivel.

Según ha avanzado El Periódico, la intérprete colaboraba entonces con Julia Lüderwaldt, la terapeuta que había intervenido en la conflictiva relación entre el empresario y Jonathan y que derivaba a algunos de sus clientes para que mejoraran su inglés o realizaran actividades en la naturaleza.

La mujer explicó a los investigadores que Lüderwaldt le habló de un nuevo paciente y le pidió que buscara rutas de montaña en las que pudiera desarrollarse una terapia de confrontación.