Manuel Fajardo, el contador de cartas y "sobrino" de Zapatero en Venezuela que propició su negocio con Plus Ultra

Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra, ha desmentido este lunes la declaración que realizó el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero el pasado 18 de junio ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama.

Como ha informado EL ESPAÑOL, Martínez Sola ha remitido un escrito de 56 páginas "en aras a coadyudar a la Justicia" en el que reconoce que el 30 de abril 2020 habló "10 minutos" por teléfono con Zapatero sobre Plus Ultra.

"Me manifestó que su intervención [para conseguir ayuda financiera para Plus Ultra] podría ser de ayuda y que haría las gestiones oportunas", dice Martínez Sola. Zapatero negó ante el juez que existiera dicha llamada.

En el citado escrito, no obstante, no sólo se detalla el contenido de la llamada y la duración, sino que también revela, según la versión de Martínez Sola, cómo se gestó el contacto entre ambos.

Fue gracias a la mediación de Manuel Aarón Fajardo García, un empresario canario afincado en Venezuela que conocía a Zapatero. Le indicó a Martínez Sola que Zapatero lo llamaría, según afirma el primero.

Y ocurrió: "En efecto, al día siguiente, 30 de abril de 2020, Martínez Sola recibió una llamada desde un número oculto, resultando ser José Luis Rodríguez Zapatero".

Hablaron de la aerolínea Plus Ultra, que fue rescatada en 2021 por decisión del Gobierno de Pedro Sánchez, con 53 millones de euros.

Por ello, el juez Calama está investigando hasta qué punto influyó o no el expresidente en el rescate de la aerolínea y si por ello llegó a cobrar unos honorarios.

Pero el expresidente no actuaría solo en la presunta trama.

El juez instructor determinó en un auto que a Zapatero le habrían ayudado su amigo Julio Martínez Martínez, apodado Julito y administrador de la empresa Análisis Relevante SL; y Manuel Aarón Fajardo García, hijo del exsenador socialista por Lanzarote Francisco Manuel Fajardo.

Estos dos sujetos, de acuerdo con las diligencias de la investigación, actuarían de "intermediarios directos con los clientes" de la trama y Calama, por ello, también les atribuye la condición de investigado al igual que a Zapatero.

El magistrado sitúa a Zapatero en la cúpula de una trama que utilizó sociedades instrumentales, documentación falsa y canales financieros opacos "para ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros y del propio entramado"

La "pieza de ZP en Venezuela"

Fajardo García actuó con Julito, de acuerdo con el auto del magistrado Calama, como "interlocutor directo con los clientes" de la trama. Una circunstancia que refuerza la confesión de Martínez Sola en su escrito.

El auto de Calama ya recogía que Julio Martínez Sola, presidente de la aerolínea Plus Ultra, "se aproximó al entorno de Zapatero, iniciaron contactos con Manuel Aarón Fajardo García (29.04.2020) y posteriormente con Julio Martínez Martínez (16.05.2020).

Además, decía, "se identifica a Fajardo como otro lugarteniente con un ámbito de actuación específico en Venezuela, siendo descrito por los propios investigados como "la pieza de ZP en Venezuela".

Fajardo habría facilitado contactos "al más alto nivel institucional, como se deduce de los mensajes en los que invita a los directivos de Plus Ultra a contactar con Julio Martínez Martínez".

El 'Rey Midas' español

Manuel Aarón Fajardo García. Hijo del exsenador por Lanzarote y exsecretario general del PSOE en Lanzarote Francisco Manuel Fajardo Palarea.

Zapatero forjó su amistad con Fajardo padre a raíz de las numerosas visitas vacacionales a la isla, donde de hecho se compró una vivienda por valor de 1,2 millones de euros.

La amistad del expresidente del Gobierno con su compañero de partido era tan sólida que también entabló contacto con su hijo, Manuel Aarón Fajardo.

Tanto fue así que le sitúa directamente en Venezuela.

Según publicó El Debate, el exlíder del Ejecutivo actuó de enlace entre Nicolás Maduro y el joven lanzaroteño con el fin de situarle al frente de la Bolsa Descentralizada de Venezuela, un organismo creado con el fin de captar inversión extranjera y fuera del control del sistema oficial del país.

Fajardo, apodado en numerosas entrevistas concedidas como el Rey Midas español, viajó al país latino en 2018, que se encontraba inmerso en una profunda crisis financiera, con el fin de liderar la sociedad y captar capital extranjero.

De hecho, Zapatero presentaba a Fajardo ante las autoridades venezolanas como su "sobrino"

La sociedad funcionaba mediante operaciones de captación de divisas. Por cada nueva adquisición, Fajardo obtendría una comisión.

La entidad se constituyó como Interban Exchange CA y funcionaría mediante el control de dos mercantiles: Apajesu SL, domiciliada en Granada; y Bull Equiti Management, registrada en Barbados, considerado un paraíso fiscal.

De hecho quien registró esta segunda empresa fue el bufete Mossack Fonseca, el despacho panameño objeto de la filtración informativa masiva conocida como los Papeles de Panamá.

El entramado financiero echó el cierre a los cinco meses de forma abrupta. Fajardo únicamente sostuvo que el objetivo con el que había constituido la Bolsa "había sido cumplido" y que "su existencia no era necesaria".

No se detalló cuánto cobró por su trabajo.

Según publicó GHM abogados, la sociedad de Fajardo "aspiraba a convertirse en una referencia del tipo de cambio en el país, donde conviven el dólar oficial, cotizaciones marcadas por las casas de cambio en la frontera e indicadores como la plataforma AirTM u otras cuyo marcador es el precio del bitcoin".

Contador de cartas de blackjack

Fajardo, por su parte, se define como un jugador "empedernido" del póker y contador de cartas de blackjack en el Gran Casino de Madrid.

Fajardo García cogió "práctica" viendo partidas y partidas de este famoso juego de naipes y ahí descubrió su afán por la estadística, las matemáticas y, en general, los números.

"Aplicaba las matemáticas para gestionar riesgos en el juego y maximizar ganancias", dijo el canario en una entrevista.

Gracias a un libro relativo a las ciencias económicas, el lanzaroteño descubrió su pasión por los mercados, dejó de lado el juego y la carrera de Derecho que empezó en 2010 para sumergirse de lleno en el trading -compraventa de activos financieros-.

Los elogios hacia el joven se repiten en las entrevistas.

"Sin duda, uno de los traders más brillantes de este país", recoge un artículo sobre Fajardo, que pone de relieve una de las sociedades que tiene en cartera, Ocean Capital Advisors LLC, una gestora enfocada en el desarrollo de estrategias usando inteligencia artificial.

El empresario cuenta que "ha habido momentos muy duros en mi carrera, sobre todo porque empecé de cero". Sostiene que puso todos sus ahorros para "montar" su primer fondo y que "a veces" estuvo "sin dinero para poder ni comprar ni comer".

Ahora se ve salpicado en el presunto rescate irregular a Plus Ultra al establecer una conexión entre Julio Martínez Sola y el expresidente Zapatero.