Esther Martínez, la concejal del PP de Bilbao que desafió con un abanico a los radicales en plena final: "Me llevan por delante"
La portavoz popular protegió con su cuerpo la pantalla de la final del Mundial; barakaldesa y licenciada en Derecho, lleva tres décadas en la política vasca y volverá a disputar la Alcaldía en 2027
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Esther Martínez vio avanzar a un grupo de jóvenes hacia la pantalla gigante del parque de Doña Casilda y decidió cubrirla con su propio cuerpo. Vestía la camiseta roja de España, faltaban unos cuarenta minutos para la final del Mundial y los manifestantes que acababan de llegar desde una marcha a favor de la oficialidad de la selección vasca habían comenzado a tirar las vallas y a buscar los cables de la instalación.
"Antes de que se carguen la pantalla, me llevan por delante", explicó después la secretaria general del PP vasco, portavoz municipal y candidata popular a la Alcaldía de Bilbao. Martínez se colocó frente a ellos, les pidió que parasen y permaneció allí hasta que la Ertzaintza levantó un cordón para separar a los radicales de las personas que esperaban el comienzo del España-Argentina.
"No podía permitir que Bilbao fuese la única capital de España que se quedase sin pantalla", ha señalado Martínez a EL ESPAÑOL. Y, es que, ya en el mes de junio pidió los permisos para poder instalarla porque confiaba "en la victoria de España y de la Selección".
La pantalla era, desde antes del partido, un objeto político. El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, había rechazado instalar una al considerar que no existía una "necesidad social" suficiente, y el PP decidió asumir la organización en la pérgola de Doña Casilda.
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La marcha convocada aquella tarde en defensa de la Euskal Selekzioa partió de La Casilla y terminó junto al parque, donde una parte de sus participantes se desvió hacia el recinto, lanzó botellas y otros objetos, derribó vallas y llegó a interrumpir momentáneamente la emisión al arrancar varios cables. Según el Departamento vasco de Seguridad, la Ertzaintza identificó a cinco personas; una quedó investigada por amenazas con arma blanca y lanzamiento de objetos.
Martínez quedó durante unos segundos entre la pantalla y quienes trataban de alcanzarla. Las imágenes convirtieron a una dirigente municipal poco conocida fuera del País Vasco en uno de los rostros de la final, y la dirección nacional del PP elogió este lunes que hubiera "puesto el cuerpo" frente a los violentos.
Ella rebajó su número a "cuatro garrulos" y dirigió el foco hacia quienes, una vez restablecida la señal, permanecieron en el parque. El PP calcula que fueron más de 10.000 personas; la cifra procede de la organización, pero la concentración sirvió al partido para responder al argumento empleado por el Ayuntamiento para descartar una pantalla municipal.
Defensa de la libertad
Martínez ha tenido claro en todo momento que hay que "defender la libertad de todos y cada uno de los bilbaínos que vibran con la Selección igual que con el Athletic".
Una defensa que ha llevado a cabo a lo largo de toda su trayectoria política con "coraje" cuando los tiempos y el clima que se vivía en el País Vasco era otro muy diferente al actual, marcado por el terror que sembraba ETA.
Por eso, unos instantes antes de que se produjese el incidente celebraba junto con Gonzalo, un compañero de partido, haber podido llegar a celebrar un partido de la Selección Española en las calles y vivirlo como lo estaban haciendo.
"Le dije a Gonzalo que quién nos iba a decir que íbamos a conseguir hacer esto cuando estábamos en Nuevas Generaciones" y justo interrumpieron de forma "violenta y agresiva" y le agredieron "con un palo", relata a EL ESPAÑOL.
Pero, esa fuerza y ese coraje que defendió con su abanico hoy se ha convertido en satisfacción porque "no hayan conseguido cercenar el derecho de poder ver a la selección con una pantalla gigante y celebrarlo".
Martínez tiene claro que "cada uno sienta lo que quiera, pero que todos podamos convivir".
Y, en ese sentido, reivindica que Bilbao "siempre ha sido una ciudad plural, abierta y diversa", algo que el alcalde del PNV no ha sabido leer "solapándose con los postulados de EH Bildu", asegura.
Un compromiso claro frente a los "energúmenos de siempre, la gente sectaria y violenta" que irrumpió en la final del Mundial en la plaza de Doña Casilda "destilando odio".
Por eso, asegura a El ESPAÑOL que van a defender la libertad de todos "sin complejos, sin muros y sabiendo que no van a pasar".
Tres décadas en política
Barakaldesa y licenciada en Derecho, Esther Martínez Fernández llega a este episodio con una trayectoria de tres décadas en la política vasca, desarrollada en instituciones donde el PP rara vez ha tenido el poder y muchas veces ha ejercido desde una minoría estrecha.
Comenzó su carrera en el Ayuntamiento de su localidad: en 2007, con 35 años, la propia revista municipal ya la presentaba como concejala en su cuarta legislatura. Después fue apoderada y portavoz en las Juntas Generales de Bizkaia, parlamentaria vasca, secretaria general del PP vizcaíno y vicesecretaria de Organización del partido en Euskadi.
Su recorrido ha alternado la primera línea con etapas de menor exposición; en 2014 fue destituida como portavoz foral y criticó públicamente que la dirección hubiera tomado la decisión sin escucharla, aunque continuó vinculada a la formación.
Regresó al primer plano en 2023, cuando el PP la eligió para disputar por primera vez la Alcaldía de Bilbao. Obtuvo 17.950 votos, el 12,06%, y cuatro concejales, uno más que en los comicios anteriores, un resultado que la situó al frente del grupo municipal y consolidó una oposición centrada en la seguridad, el comercio y la crítica al modelo de ciudad del PNV.
Un año más tarde encabezó la lista popular por Bizkaia en las elecciones autonómicas y, desde el congreso que llevó a Javier de Andrés a la presidencia del PP vasco, ocupa la secretaría general de la formación. El partido ya ha confirmado que repetirá como candidata municipal en 2027.
La escena de Doña Casilda encaja con el perfil que Martínez ha cultivado desde que llegó al Ayuntamiento de Bilbao: una política de oposición directa, muy pegada al conflicto con el nacionalismo y empeñada en disputar la presencia pública de los símbolos españoles en la ciudad.
Este domingo esa posición dejó de expresarse desde un atril. Cuando los radicales corrieron hacia la pantalla, la candidata que aspira a gobernar Bilbao se puso delante; después llegaron los antidisturbios, se repararon los cables y miles de personas pudieron ver cómo España ganaba su segundo Mundial.