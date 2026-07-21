Esther Martínez, la concejal del PP de Bilbao que desafió con un abanico a los radicales en plena final: "Me llevan por delante"

Esther Martínez vio avanzar a un grupo de jóvenes hacia la pantalla gigante del parque de Doña Casilda y decidió cubrirla con su propio cuerpo. Vestía la camiseta roja de España, faltaban unos cuarenta minutos para la final del Mundial y los manifestantes que acababan de llegar desde una marcha a favor de la oficialidad de la selección vasca habían comenzado a tirar las vallas y a buscar los cables de la instalación.

"Antes de que se carguen la pantalla, me llevan por delante", explicó después la secretaria general del PP vasco, portavoz municipal y candidata popular a la Alcaldía de Bilbao. Martínez se colocó frente a ellos, les pidió que parasen y permaneció allí hasta que la Ertzaintza levantó un cordón para separar a los radicales de las personas que esperaban el comienzo del España-Argentina.

"No podía permitir que Bilbao fuese la única capital de España que se quedase sin pantalla", ha señalado Martínez a EL ESPAÑOL. Y, es que, ya en el mes de junio pidió los permisos para poder instalarla porque confiaba "en la victoria de España y de la Selección".

La pantalla era, desde antes del partido, un objeto político. El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, había rechazado instalar una al considerar que no existía una "necesidad social" suficiente, y el PP decidió asumir la organización en la pérgola de Doña Casilda.

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La marcha convocada aquella tarde en defensa de la Euskal Selekzioa partió de La Casilla y terminó junto al parque, donde una parte de sus participantes se desvió hacia el recinto, lanzó botellas y otros objetos, derribó vallas y llegó a interrumpir momentáneamente la emisión al arrancar varios cables. Según el Departamento vasco de Seguridad, la Ertzaintza identificó a cinco personas; una quedó investigada por amenazas con arma blanca y lanzamiento de objetos.

Martínez quedó durante unos segundos entre la pantalla y quienes trataban de alcanzarla. Las imágenes convirtieron a una dirigente municipal poco conocida fuera del País Vasco en uno de los rostros de la final, y la dirección nacional del PP elogió este lunes que hubiera "puesto el cuerpo" frente a los violentos.

Ella rebajó su número a "cuatro garrulos" y dirigió el foco hacia quienes, una vez restablecida la señal, permanecieron en el parque. El PP calcula que fueron más de 10.000 personas; la cifra procede de la organización, pero la concentración sirvió al partido para responder al argumento empleado por el Ayuntamiento para descartar una pantalla municipal.