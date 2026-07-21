Alior admite al juez que apaleó a un anciano por 170€ y le robó el bolso a una jubilada en Benidorm: 3 años de cárcel

Alior se ha comido el marrón legal -como se suele decir en el argot delincuencial-. Este joven, de 18 años, ha sido condenado a pena de cárcel por dos robos violentos perpetrados en Benidorm: primero sobre un turista británico, al que molió a golpes, y después, sobre una jubilada desvalida.

EL ESPAÑOL ha accedido en exclusiva a la sentencia que deja fuera de la ecuación a Daniel, el hermano de Alior, y que fue filmado por una cámara de seguridad de la avenida del Mediterráneo contemplando impasible a su hermano pequeño mientras le propina una paliza a Jon (Reino Unido, 1958) para robarle la cartera.

Este robo indignó a los vecinos de la turística localidad de Benidorm porque los dos hermanos Alior (Rumanía, 2007) y Daniel (Rumanía, 2005) quedaron en libertad tras ser detenidos por la Policía Local y la Policía Nacional.

La Fiscalía no presentó cargos contra Daniel, de 20 años, porque en la grabación no agrede a Jon, de 68 años, y en el robo a Sofía, de 63 años, no se pudo acreditar su participación. En ambos casos estaba allí 'casualmente' este joven que cuenta con un antecedente por un delito de hurto.

De forma que su hermano pequeño Alior ha reconocido los hechos durante el juicio celebrado el 16 de julio, en la Plaza 3 del Tribunal de Instancia de Benidorm, siendo condenado a penas que suman 3 años de prisión, por dos robos violentos, y a pagar una multa de 5 euros diarios durante un mes, por un delito leve de lesiones.

Los dos detenidos durante el robo con violencia a un peatón en Benidorm.

A este adolescente no le quedaba más remedio que reconocer al juez la autoría de los dos robos violentos por las pruebas que había en su contra. Y así lo ha hecho para evitar una condena mayor, consignando 1.200 euros en concepto de responsabilidad civil para que se le aplicara la atenuante de reparación del daño.

Por un lado, el rumano Alior había sido filmado dándole una paliza al turista británico Jon, como si fuera un púgil de boxeo, y por otro lado, un testigo presenció como le robaba el bolso a la jubilada Sofía, por el método del tirón. De hecho, le persiguió con su coche y logró interceptarle.

De forma que en la sentencia a la que ha accedido este diario se hace constar que Alior llega a un acuerdo de "conformidad" con la Fiscalía y estos son los hechos que admite que perpetró sobre dos pensionistas, en la conocida como 'zona guiri' de Benidorm, durante la madrugada del domingo 28 de junio.

“Sobre las 6.50 horas del día 28 de junio de 2026, el acusado Alior Stangaciu, rumano, mayor de edad y sin antecedentes penales, con ánimo de obtener un beneficio patrimonial ilícito, abordó a Jon mientras caminaba por la avenida del Mediterráneo de la localidad de Benidorm".

"Tras pegarle un puñetazo, que le hizo caer al suelo, donde le propinó varias patadas en la cabeza, dejándolo inconsciente, le sustrajo del bolsillo 170 euros que llevaba en billetes agrupados por un clip".

20 días de recuperación

Este sexagenario sufrió una "herida por escoriación en puente nasal", edemas y hematomas para los que ha necesitado 20 días para recuperarse.

Aquel domingo, Alior no se quedó conforme con ese botín y volvió a delinquir. "Sobre las 8 horas de ese mismo día, el acusado, guiado por el mismo ánimo, abordó a Sofía cuando se encontraba caminando por la calle Lepanto de Benidorm".

"Tras darle un tirón, logró sustraerle el bolso que portaba en la mano, en cuyo interior, además de otros efectos, se encontraba un teléfono móvil, dándose a la fuga, si bien en su huida, el acusado arrojó el bolso al suelo, siendo recuperado por la víctima con todas sus pertenencias".

Alior confesó que era "responsable" del robo violento a Jon, siendo condenado a 2 años de prisión, y del robo violento a Sofía, castigado con un 1 año a la sombra. También abonó la cantidad de 1.000 euros por las lesiones causadas al turista británico y aceptó asumir las costas procesales.

"Tanto el acusado como su defensa se ha conformado con la pena solicitada por el Ministerio Fiscal, no considerando necesaria ninguna de las partes la continuación de la vista, por lo que se dictó sentencia in voce, de estricta conformidad con lo acordado por las partes, siendo declarada firme".