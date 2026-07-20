El 'Wallapop de los okupas' en el que se venden llaves duplicadas a 1.200 euros: "Mi casero es un gilipollas y un ladrón"

"Busco piso para ocupar en Madrid. Es urgente".

El mensaje lleva apenas unos minutos publicado cuando comienzan a aparecer las respuestas. Un usuario ofrece ayuda. Otro pide continuar la conversación por privado. Alguien asegura conocer una vivienda disponible.

En el grupo no solo se buscan pisos. También se ofrecen llaves, se comparten datos sobre viviendas vacías y circulan consejos para abrir puertas, cambiar cerraduras o acceder a inmuebles ajenos.

La dinámica es inmediata. Una persona publica que necesita una casa y, poco después, ya puede tener una oferta, una dirección o el contacto de alguien dispuesto a facilitarle la entrada.

"Vendo llaves de piso". "Voy a dar las llaves del piso donde vivo actualmente". "Quiero regalar la llave de un piso en Alicante". Los anuncios se suceden como si las viviendas pudieran intercambiarse igual que un teléfono móvil o un mueble usado.

La venta de llaves y el traspaso irregular de viviendas ocupadas no son fenómenos nuevos. Los expertos consultados explican que lleva años produciéndose entre conocidos, contactos y redes especializadas.

Lo que ha cambiado es el escaparate. Una práctica que antes podía circular de boca en boca aparece ahora en las redes sociales, donde desconocidos se encuentran, negocian y cierran las operaciones en cuestión de minutos.

Uno de esos vendedores ofrece las llaves de una vivienda por 1.200 euros.

—Las llaves costarían únicamente 1.200 euros, el equivalente a un alquiler, y te lo ahorrarías de por vida.

El hombre asegura que abandonará el piso durante los primeros días de agosto. La propietaria, añade, vive en Valencia y tardará en regresar, por lo que habría varias semanas para completar el relevo sin que se enterase.

—Tenemos unas semanas para quedar, darte las llaves, cambiar la titularidad de los suministros y que entres.

El vendedor no explica cómo pretende realizar ese trámite sin un contrato de alquiler ni autorización de la propietaria. Lo que propone es entregar el acceso a una vivienda ajena antes de que la dueña descubra que otra persona ha entrado en ella.

Cuando se le pregunta si ha realizado antes una operación semejante, responde que no. Sin embargo, intenta disipar las dudas.

—Tengo colegas que lo hacen a menudo y nunca han tenido problemas.

Después establece la condición: el supuesto comprador debe entregarle primero el dinero. Solo entonces recibirá las llaves.

Un mercado visible

El encargado de D&S, Horus Desokupa y Brothers Desokupa, empresas de mediación y desocupación, confirma que el traspaso de viviendas ocupadas existe desde hace tiempo. "No es algo reciente, es algo ya habitual", asegura.

Las operaciones pueden adoptar distintas formas. Hay personas que ocupan una vivienda y, cuando deciden marcharse, entregan o venden las llaves a otra. También existen quienes alquilan habitaciones dentro de casas ocupadas.

"Hay gente que la ha ocupado y luego se la pasa a otro o se la vende. Le vende las llaves", explica.

El nuevo elemento es la facilidad para encontrar compradores o interesados. Las redes sociales permiten que alguien anuncie una vivienda sin recurrir únicamente a contactos personales.

El encargado asegura haber visto publicaciones en las que se ofrecen casas por cantidades incompatibles con una compraventa legal. Según su experiencia, el fenómeno ha aumentado especialmente en Madrid.

También existen personas que facilitan información sobre inmuebles vacíos. Antes de entrar, explica, intentan averiguar si la propiedad pertenece a un banco, un fondo o un particular.

"Primero miran si esas viviendas son de banco", señala. Quienes participan en estas operaciones consideran que una entidad puede tardar más en detectar la ocupación o reclamar el inmueble.

La práctica se concentra con frecuencia en barrios obreros o zonas deterioradas, aunque no queda limitada a ellas. Su empresa ha intervenido también en urbanizaciones, villas de Málaga y propiedades situadas en Marbella.

Cuando reciben una llamada, lo primero que hacen es comprobar que quien solicita sus servicios es el propietario. Para ello piden escrituras, una nota simple, el DNI y otros documentos que acrediten la titularidad.

Después comienza la mediación.

Un profesional dedicado a la desocupación de viviendas, durante una de sus intervenciones contra la ocupación ilegal. Cedida Cedida

"Intentamos hablar con los moradores, conocer sus circunstancias y llegar a un acuerdo para que entreguen la vivienda voluntariamente", explica.

Cuando no existe acuerdo, recurren a lo que define como "presión dentro de la legalidad". Cada situación, insiste, exige una actuación diferente.

El relevo

José Manuel, administrador de fincas colegiado en Madrid, administra comunidades de propietarios en distintas zonas populares. Ha gestionado intentos de ocupación en San Fermín, Villaverde y Usera, además de un caso en San Sebastián de los Reyes.

Algunas entradas pudieron evitarse porque los vecinos escucharon golpes o encontraron a varias personas forzando una puerta. Avisaron a la Policía antes de que consiguieran instalarse.

En otros casos, los ocupantes ya estaban dentro cuando la comunidad descubrió lo ocurrido. Algunos trataron de mantener una convivencia tranquila y se ofrecieron a afrontar determinados pagos para evitar conflictos.

Otros presentaron contratos de alquiler que resultaron sospechosos. José Manuel recuerda a un hombre que mostró un documento que, según sostiene, era falso, aunque se presentó como víctima de un engaño.

"Quería dar a entender que le habían engañado con ese contrato y que no sabía que el piso estaba ocupado", relata.

En una vivienda de San Sebastián de los Reyes, los vecinos han observado cómo las personas que viven dentro van cambiando.

El inmueble pertenece a una empresa y, según el administrador, la propiedad sospecha que existe algún tipo de organización que ayuda a mantener la ocupación.

José Manuel no puede confirmar que haya una red detrás. Se limita a describir el relevo de personas y las dificultades de la empresa para recuperar el piso.

Ese cambio de ocupantes es una de las consecuencias del mercado de llaves. Quien abandona la casa puede entregarla a otra persona, de manera que la vivienda continúa ocupada aunque quienes entraron inicialmente ya no estén.

"O estás metido en ese mundillo o no te das cuenta", resume José Manuel. La aparición de anuncios en redes sociales sería, a su juicio, "otra rama de este mundo de la ocupación".

Las comunidades también soportan parte de las consecuencias. El administrador ha detectado manipulaciones en los cuartos de contadores, enganches en cables y cortocircuitos que obligaron a contratar electricistas.

En viviendas de bancos o fondos, algunas comunidades han llegado a tapiar las puertas para impedir una nueva entrada.

"Antes de tener problemas, ponemos impedimentos para evitar que se vuelva a ocupar", explica.

A partir de ese momento, son los propios vecinos quienes deben permanecer atentos por si alguien intenta derribar el tabique o acceder otra vez al inmueble.

Sin poder legal

José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler, advierte de que en estas operaciones no existe un traspaso legal.

Quien ofrece las llaves carece de cualquier poder de disposición sobre la vivienda.

"Lo que realmente se está transmitiendo es una posesión ilegal de facto", explica.

En algunos casos, añade, el vendedor ni siquiera reside en el inmueble. Puede limitarse a localizar una vivienda vacía, cambiar la cerradura y entregar después las llaves para que otra persona entre.

Según Zurdo, el vendedor podría ser considerado autor directo o cooperador necesario de un delito de usurpación o de allanamiento de morada, dependiendo de las características del caso.

El comprador tampoco podría presentarse como un tercero de buena fe si sabe que la vivienda pertenece a otra persona.

"Conoce que la vivienda ofrecida es de otro y, a pesar de ello, la ocupa", sostiene.

Un mediador y varios ocupantes firman un acuerdo para abandonar voluntariamente una vivienda y evitar que el conflicto llegue a los tribunales. Cedida

La calificación penal cambia según el uso del inmueble. Zurdo diferencia entre la entrada en una vivienda vacía y el acceso a una residencia habitual o vacacional, donde podría existir allanamiento de morada.

También puede concurrir un delito de estafa cuando se cobra por unas llaves mediante engaño o se promete una posesión que el vendedor no puede garantizar.

El relevo de ocupantes añade dificultades a los procedimientos. Cuando las personas identificadas inicialmente se marchan y entran otras, el cambio debe comunicarse al juzgado para evitar alegaciones de indefensión.

Según Zurdo, algunas redes utilizan esta rotación como una táctica para retrasar las notificaciones y entorpecer el lanzamiento.

Estas organizaciones, explica, localizan pisos vacíos, comprueban que no tengan alarmas conectadas, fuerzan los accesos, cambian cerraduras, manipulan los suministros y después comercializan la posesión.

Las redes sociales no han creado ese mercado. Lo han acelerado y expuesto.

En el grupo, la distancia entre quien pide una vivienda y quien ofrece una llave puede reducirse a un mensaje. Ya no hace falta conocer personalmente a alguien que se mueva en ese entorno.

Basta con publicar una solicitud y esperar una respuesta.

El vendedor de los 1.200 euros termina la conversación con una pregunta y una exigencia.

—¿Lo hacemos? Necesito que nos veamos antes y que me des el dinero. Después te entrego las llaves.

No vende una casa. Tampoco ofrece un alquiler. Cobra por facilitar el acceso a una vivienda ajena, aprovechando el tiempo que transcurra hasta que su propietaria descubra lo ocurrido.