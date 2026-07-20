Los jugadores al congelador, dedos de diablo y “la abuela sin ver el partido”: las cábalas de los argentinos que no funcionaron en la final "agridulce"

"La abuela no puede ver el partido, está encerrada en una habitación", cuenta Delfina Kalfaian apenas diez minutos antes de que empiece la final del Mundial de España contra Argentina.

Esta es la cábala, de la familia de Delfina Kalfaian y Agustín Negre. Estos dos argentinos vinieron a Madrid a vivir hace dos años y, por eso, aunque van con su Argentina natal, tienen el corazón dividido.

Algo que no se atreven a decir muy alto por si trae mala suerte antes de que empiece el partido de la final. Por eso, entre dientes asegura que aunque quiere "que gane Argentina, pero si gana España estamos también contentos", remarca.

Al final, cuenta que su recibimiento en España ha sido muy bueno y que este es ahora su país en el que viven desde hace un par de años y donde esperan quedarse durante muchos más.

Por eso, este partido es difícil para ellos porque se unen lazos y sentimientos que conviven en sus corazones.

Su salón se ha convertido en un lugar de encuentro para familiares y amigos que quieren vivir este momento histórico en unión a miles de kilómetros de su casa con el océano de por medio.

En total, son tres parejas de amigos que viven en Madrid junto con sus hijos los que se reúnen frente a la televisión en casa de Agustín y Delfina. Quince argentinos que sueñan con llevarse la cuarta estrella, aunque el sentimiento de los anfitriones está más dividido.

Expectación ante el comienzo de la final del Mundial. E.E.

Y, es que, a esta final han venido desde Argentina la hermana de Agustín Negre y su madre -la abuela de los tres niños de la pareja- que además de pasar las vacaciones con ellos, aprovechan para ver el partido juntos.

Cábalas y superstición en el ambiente

Todos en pie, abrazados y con las camisetas ataviadas y las banderas adornando toda la casa -otras pintadas en sus caras- entonan el himno nacional de Argentina.

Después se santiguan tres veces y lanzan una mirada al cielo buscando esa protección para que les ayude en el partido que se juega en Nueva Jersey.

A partir de ahí, todo es un juego de superstición, nervios y cábalas que hacen que la tensión se viva en cada minuto del partido en esta casa.

"Con Francia no queríamos volver a encontrarnos", reconoce Kalfaian. Por eso, para ella es "la mejor final que podía haber tocado".

Precisamente por ese sentimiento de jugarlo contra España que ha sido su país de acogida durante estos años y donde tienen su vida y, al final, el país al que les unen fuertes lazos y sentimiento.

A la cábala de la abuela, se suman los dibujos de Felipe -uno de los hijos de este matrimonio- en el que se puede ver la bandera de Argentina y un cartel que reza: "¡Muchachos, ahora quiero ganar la tercera quiero ser campeón mundial!".

Delfina y su hijo Felipe colocando los dibujos en la final. E.E.

Unos dibujos que hizo para el anterior Mundial que ganó Argentina y que ahora sacan para que les dé buena suerte en este partido contra España.

Pero la superstición no se queda ahí, sino que va más allá. Paula -una de las amigas de la familia- pone la mano con los dedos haciendo 'los cuernos del diablo' para repeler así cada ataque de la Selección Española y mandar malas vibraciones.

Así, con cada ataque a puerta que genera tensión repite el gesto y añade las dos manos para mandar "más energías negativas".

Son "muy cabuleros" y cada mitad del partido rotan de sitios en los sofás para tratar de dar buena suerte a la Selección de Argentina.

De hecho, confiesan que tienen los nombres de los jugadores de la Selección Española congelados en el frigorífico "porque si los tienes así, no te pueden hacer nada malo", explican.

"Qué pelotudo, no lo toqués más"

Conforme el partido avanza y la tensión aumenta, también lo hacen los insultos que se deslizan hacia la Selección Española.

Tras las jugadas que ponen en riesgo la portería de Argentina suena un "la puta madre, qué pelotudo está" o un "la concha de tu hermana".

De hecho, la tensión es tal que durante el partido el ambiente está cortante, con suspiros y miradas de angustia. El respiro llega con los descansos que hacen a lo largo del partido y ahí es donde aprovechan para comer algo del picoteo que han preparado.

Unas pausas en las que la tensión no se disipa, tampoco los suspiros, en un partido complicado donde Argentina sufre la presión de España.

Pero las cábalas no desaparecen en ningún momento del partido. La superstición está muy presente.

Cada vez que se tocan los jugadores de ambas selecciones se escucha un: "No lo toqués". Y, es que, piensan que ese contacto físico, ese gesto puede dar mala suerte a Argentina.

Eso sí, los decibelios suben en los gritos de estos 15 argentinos cuando el partido se acerca a su final y consiguen repeler los ataques y los tiros a puerta de la Selección Española.

Y, es que, se acerca el minuto 90 y todavía está todo en juego. Un partido difícil en el que no se dirime nada hasta el final y los nervios están a flor de piel. Así, cada segundo del partido se respira sufrimiento en el salón.

Un "¡Bien carajoooo!" enérgico y estruendoso, resuena con fuerza en el último ataque de España justo antes de que se añadan 30 minutos al partido.

"Jugaron bien"

Cuando quedan poco menos de 6 minutos para el final del partido, el ambiente es tenso y los ánimos han decaído en casa de Delfín y Agustina.

Después de que se anulase el primer gol de España y ver un respiro, todo se ha evaporado con el primer gol en el marcador de Ferrán Torres.

Las caras serias y tristes donde ya no hay tiempo para la ira, tampoco para los nervios y con el ambiente alicaído se viven los últimos tres minutos del final.

"Dale, 'porfa', dale", suplica una de las niñas pequeñas de la casa.

Aunque siguen los nervios a flor de piel y la esperanza de que Argentina pueda empatar el partido y tener opción de ganar la copa.

Una esperanza que la devuelve, por un instante, Leo Messi en el minuto 119 al lanzar la falta y el córner en los últimos instantes del partido.

Pero, después de los dos disparos, el sufrimiento ha vuelto a sentirse en estos argentinos. Una tensión que viven y tratan de gestionar hasta el final del partido.

Un sabor agridulce, con una amarga derrota, aunque con deportividad y orgullo: "Jugaron muy bien los españoles", reconocen.