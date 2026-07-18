El PSOE de Navarra y Euskadi reivindica la Selección y pide "respeto" en las calles: "Lo vivimos con un orgullo especial"

La presidenta de Navarra, María Chivite, y varios miembros del Partido Socialista de Euskadi han lucido este sábado la camiseta de "La Roja" en varios vídeos difundidos en sus redes sociales para mostrar el apoyo de la selección.

Un gesto simbólico que es toda una declaración de intenciones con respecto al sentir de una parte de ambas sociedades que muestran su rechazo a la Selección Española, como se evidenció en la plaza de toros de Pamplona durante una corrida de toros de San Fermín donde se podía leer "Puta España, puta selección". Un suceso que generó polémica en la plaza de toros y que provocó una reacción de apoyo a la Roja por parte del resto de los asistentes.

Un suceso que no es aislado, ya que cuando empezó el Mundial, militantes de Ernai -las juventudes de Sortu- grabaron un vídeo en sus redes sociales robando camisetas de la Selección para mostrar su rechazo y, en su lugar, pegaban pegatinas en apoyo a su deseo de crear una selección vasca y navarra.

Así, los socialistas han querido marcar su posición y dejar claro su apoyo unánime a la selección española de fútbol y a España.

Una postura que marca distancia frente al sentir de los votantes de partidos independentistas con quienes tienen acuerdos en ambas regiones. En el caso de Navarra, Geroa Bai son socios del ejecutivo de María Chivite y EH Bildu se abstuvo para que pudiese ser investida como presidenta. Mientras que en el caso del País Vasco, es al revés, son los socialistas quienes apoyan al PNV con Imanol Pradales como Lehendakari.

"Una imagen impensable hace años"

La alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, que fue elegida con el apoyo del PNV y el PP ha mostrado su apoyo incondicional a la selección.

"Me gustaría y espero que este domingo podamos disfrutar de un buen ambiente con camisetas, banderas y bufandas de la selección en un clima de normalidad. Una imagen impensable hace unos años", ha sentenciado la socialista.

Etxebarria ha señalado que entiende que haya personas que no vayan con la selección española, pero pide "respeto" para todos aquellos que sí que quieren disfrutar este domingo del partido de la final contra Argentina en las plazas y calles donde colocarán pantallas gigantes para poder seguirlo.

🇪🇸 La final del Mundial se vivirá a tope en #VitoriaGasteiz. ¿Quieres conocer todos los detalles? Te los cuento en este vídeo. ¡Dale al play! ⚽👇

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🇪🇸 Mundialeko finala denak emanda biziko da #VitoriaGasteiz -en. Xehetasun guztiak jakin nahi dituzu? Bideo honetan kontatzen… pic.twitter.com/vlxeyTzZ71 — Maider Etxebarria (@metxebarria_vg) July 17, 2026

Una postura que también han manifestado en un vídeo publicado por la delegada del Gobierno en el País Vasco, Marisol Garmendia, que ha reivindicado "una sociedad unida" y un apoyo a la selección: "¡Vamos España, a por el Mundial!", reivindica la socialista.

Un vídeo en el que ha aparecido compartiendo postura junto a la subdelegada en Guipuzkoa, Noemí López, y la subdelegada en Álava, Mar Dabán, y el subdelegado en Bizkaia, Carlos García.

"Selección diversa y plural"

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha mostrado su apoyo también a la selección luciendo la camiseta, pero en su caso ha aportado otro tinte más político defendiendo los ideales del partido con respecto a la inmigración.

En este sentido, Chivite ha puesto en valor la selección como "reflejo de un país diverso y plural" donde asegura que "la solidaridad colectiva está por encima de las individuales".

Así ha remarcado que la Roja representa "el esfuerzo de una España acogedora, diversa, amable y plural".

Nuestra selección es el reflejo de un país diverso y plural, donde la solidaridad colectiva siempre está por encima de las individualidades.



¡A por la segunda estrella! ⭐️⭐️ pic.twitter.com/VvLklBpPyv — María Chivite / ❤️ (@mavichina) July 18, 2026

Además, ha puesto en valor el sentimiento de este año en Navarra donde asegura que "se está viviendo con un orgullo muy especial, porque es nuestra tierra la que está aportando mucho este año a la selección".

Un guiño al "talento navarro" que hace referencia al jugador Mikel Merino que marcó goles decisivos a Portugal en octavos y a Bélgica en cuartos.