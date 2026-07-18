La frontera marítima de Ceuta, un coladero tras impedir el TS las devoluciones en caliente: "Las mafias ya les dan chalecos"

Desde el pasado 8 de julio todo migrante que cruce a nado desde los dos espigones que separan Ceuta o Melilla de Marruecos no podrán ser devueltos 'en caliente', como ha venido haciendo el Gobierno español hasta la fecha.

Esa fecha responde a la entrada en vigor de una sentencia del Supremo. En concreto, la del rechazo del recurso de casación presentado por el Estado para tratar de que fuera legal la devolución inmediata de un ciudadano argelino interceptado en el mar cuando intentaba entrar a nado en Ceuta.

La Abogacía del Estado sostenía que el rechazo en frontera era legal también en estos supuestos y que la frontera marítima podía tratarse igual que la terrestre.

El Tribunal Supremo ha desestimado ese planteamiento y ha fijado doctrina en sentido contrario: el rechazo en frontera no se puede aplicar automáticamente a quienes son interceptados en alta mar.

La Sala de lo Contencioso ha entendido que el rechazo exprés solo vale para quienes intentan entrar superando elementos físicos de contención como por ejemplo, una valla.

Un agente de la Guardia Civil, socorriendo a un inmigrante. Cedida

No para quien es interceptado en el mar mientras nada o que logra llegar a tierra

Además, el tribunal ha señalado que los dispositivos tecnológicos de vigilancia -como cámaras, drones o sensores- no son elementos de contención en sentido jurídico porque no impiden físicamente el cruce. La sentencia confirma lo dictaminado anteriormente por el Juzgado de Ceuta y por el TSJA.

La propia sentencia apunta incluso que, si el Gobierno creara elementos de contención en el mar, podría abrirse otra interpretación futura, pero hoy esa base legal no existe.

Con esta sentencia la doctrina del Supremo pasa a ser obligatoria para casos similares: las personas interceptadas a nado en Ceuta y Melilla deben pasar por el procedimiento ordinario de devolución, con garantías y control administrativo.

Esto afecta especialmente a Ceuta y Melilla, donde existe el temor a que se produzca un efecto llamada.

Solo esta semana unos 150 migrantes, muchos de ellos menores, han tratado de llegar a nado a Ceuta desde Marruecos por los espigones. Unos 300 metros a nado.

La puerta la ha abierto D., el argelino que cruzó a nado el 14 de noviembre de 2024 desde Marruecos hasta Ceuta.

Fue interceptado por la Guardia Civil en el mar mientras trataba de acceder a la costa. Posteriormente, fue devuelto a Marruecos sin haber recibido asistencia letrada ni intérprete. Es decir, sin iniciar el procedimiento ordinario de devolución.

La cuestión jurídica era si esa actuación podía ampararse en la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería, que regula el llamado rechazo en frontera. La conocida como 'devolución en caliente'.

No es el único denunciante.

Un migrante fallecido en su intento de llegar a Ceuta. Cedida

En Ceuta, el grueso de los migrantes que tratan de acceder a la Ciudad Autónoma por los espigones de El Tarajal y Benzú son en su inmensa mayoría marroquíes y argelinos. "Los subsaharianos lo hacen por las vallas", asevera Rachid Sbuni, portavoz de la AUGC en Ceuta.

Desde la garita situada en el espigón se ve la playa marroquí. "Se ve todo. Se ve como se arrojan, de día y de noche". Entonces la Guardia Civil avisa a la Gendarmería, incluso a voces, porque la distancia es muy poca.

La Asociación Unificada de la Guardia Civil considera que con esta sentencia "las mafias, que están al día, va a alentar a todos para que entren por el mar", y que por tanto podría provocar más muertes por ahogamiento.

La inmensa mayoría de ellos no sabe nadar.

Los migrantes cruzan "a nado, con chalecos salvavidas, con flotadores infantiles, con ruedas de camión infladas, con colchonetas...", corriendo un riesgo vital "que también pone en peligro a la Guardia Civil en los rescates".

La niebla

La noche del martes, y aprovechando la semifinal del partido entre España y Francia, más de un centenar de migrantes trataron de llevar a Ceuta desde espigón fronterizo de la bahía sur y la costa del Tarajal.

Fueron interceptados en aguas marroquíes por la Gendarmería y devueltos a playas marroquíes como Castillejos. Todos, menos dos: Yasser y Walid, de 19 años. Salieron desde Castillejos y figuran como desaparecidos.

El día antes lo intentaron otros 50.

"Marruecos está colaborando de forma real y efectiva. Lo que deseamos es que esta colaboración sea continua", subraya Sbuni.

El portavoz de la AUGC lo tiene claro: "Esta sentencia, que evidentemente acatamos como no puede ser de otra manera, va a tener un lado que no se ha pensado. Las mafias van a invitar a los inmigrantes a ponerse un chaleco y dejarse llevar por la corriente, porque es verdad que en algunos casos son solo apenas unos metros".

La sentencia viene a coincidir con la densa niebla que rodea Ceuta en verano y que se acentúa en agosto, y que favorece las entradas de migrantes por mar porque dificulta la visibilidad a la Guardia Civil, pero también minimiza las posibilidades de rescates.

Además, "Con niebla, las embarcaciones de la Gendarmería marroquí no salen, ni tampoco con temporal fuerte".

El portavoz de la AUGC recuerda el dato ofrecido por el propio delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano. En 2025 se rescataron en el área del Estrecho aproximadamente a 10.000 nadadores.

"Si este cambio genera, como me temo, un efecto llamada, ¿qué va a pasar entonces?", se pregunta Sbihi.

De media, según la AUGC "en 2025 se produjo un ahogamiento a la semana". Si aumentan las entradas "pues aumentarán las muertes".

Tras conocer la sentencia la AUGC pidió reunirse con el coronel jefe de Ceuta, José María Jiménez, para trasladarle la gran preocupación que este fallo les genera.

También con la senadora Cristina Díaz (PP). El martes se reunió con el presidente de la Ciudad, Juan Jesús Vivas, y también ha pedido un encuentro con el delegado del Gobierno, agendada para el próximo 27 de julio.

"Lo que queremos son protocolos claros de actuación, además de más recursos materiales y humanos. Nos consta que el Gobierno central está analizando la sentencia, por lo que la pelota está en manos de los políticos".

A su entender, la solución está en manos "de los legisladores", pues "deben modificar la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería".

Un migrante fallecido. Cedida

La Ley, aprobada hace 26 años, concede en esa disposición un régimen especial a Ceuta y a Melilla. Así, ampara las devoluciones a todos aquellos que traten de entrar en España "mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos".

Así, en lugar de que la denominación de frontera incluya la existencia de elementos físicos de contención, "que ponga fronteras a secas".

Considera que "el legislador tal vez no atisbó a ver en aquel momento los problemas que han venido después por el mar o por el aire, porque también intenta entrar gente con parapente".

El fallo del Supremo "ha añadido preocupación a los agentes de la Guardia Civil. Ya de por si estamos sometidos a una importante tensión, y ahora tendremos que ver como gestionamos esta sentencia. Habrá que acatarla, evidentemente, pero no deja de preocuparnos, porque además es firme y no cabe recurso".

La organización insiste en que cualquier modificación del marco legal debe ir acompañada de una definición operativa muy concreta, porque la frontera no se gestiona con interpretaciones abiertas sino con procedimientos inmediatos y seguros.

En la Ciudad Autónoma hay mucha preocupación, también porque el CETI está sobrepasado e incluso hay migrantes que acampan en la puerta porque no hay sitio dentro para ellos.

Garantías

Patricia Fernández, abogada de La Asociación Coordinadora de Barrios para el seguimiento de menores y jóvenes ha sido una de las letradas implicadas en una causa en la que "no buscamos que estos migrantes no se devuelvan, sino que tengan todas las garantías para ser devueltos", cuenta a EL ESPAÑOL.

Entre las acciones de esta asociación destacan importantes litigios estratégicos, como sus recursos legales contra normativas de Extranjería y sus recientes demandas sobre el asilo.

Tienen pendientes otros cuatro casos en el Tribunal Supremo. "Uno de los más dolorosos, el de un yemení que entró en una embarcación".

Se detuvo a los marroquíes que patroneaban la patera, "y se quedaron en Ceuta. Las víctimas eran los migrantes, que fueron devueltos a Marruecos. Como Yemen no acepta devoluciones, fue deportado a Argelia, es decir, abandonado en el desierto. Y luego fue capturado en Túnez, donde lleva cuatro años siendo torturado", asevera la abogada.

"Y con su pasaporte", subraya. Como el de una familia siria "que entró por Chafarinas en 2021. ¿Siria en 2021 no estaba bajo una causa de protección internacional", se pregunta.

Un agente de la Guardia Civil, consolando a un migrante. Cedida

Fernández rechaza que la sentencia del Supremo pueda producir un efecto llamada en los que pretendan entrar a nado por Ceuta y Melilla.

"Es una falacia, porque de facto ya están entrando y su número no deja de crecer. Igual que el número de fallecidos, porque hay cruces que son extremadamente peligrosos. Y si ahora realmente está cooperando Marruecos, cabe recordar que hay un acuerdo de devolución que se puede utilizar".

Hace unos días la Guardia Civil sacó del mar en las costas de Ceuta los cuerpos sin vida de dos jóvenes marroquíes, Mohamed y Adam, que intentaron cruzar a nado desde el vecino país hasta el territorio español y que murieron en la travesía.

Son los últimos de una lista que este año alcanza ya los 21 fallecidos, el mismo número de personas que perdieron la vida en circunstancias similares al cierre de 2024.

En el año 2025 la Benemérita localizó 46 cadáveres de migrantes que no lograron cruzar la frontera. Se trata de la cifra más alta hasta el momento.