El matrimonio alemán que aisló a sus hijos durante más de tres años quedará en libertad tras la revisión de su condena

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha acordado la puesta en libertad inmediata del matrimonio alemán que mantuvo aislados a sus tres hijos durante casi tres años y medio en una vivienda situada en las afueras de Oviedo.

El alto tribunal ha revisado la condena impuesta por la Audiencia Provincial, les ha absuelto del delito de maltrato psicológico y ha dejado sin efecto las medidas cautelares que pesaban sobre ambos.

La Audiencia Provincial de Oviedo les condenó el pasado mes de mayo a dos años y cuatro meses de cárcel por un delito de maltrato psicológico habitual en el ámbito familiar, además de otros seis meses por abandono de familia. Sin embargo, les absolvió del delito de detención ilegal.

Además de la pena de prisión, el fallo les retiraba durante tres años y cuatro meses el ejercicio de la patria potestad sobre sus hijos y les prohibía mantener cualquier tipo de comunicación con ellos. Los condenados son un ciudadano alemán de 53 años y una mujer de 48 con doble nacionalidad alemana y estadounidense.

Ahora, el TSJA ha estimado parcialmente el recurso presentado por la defensa y ha revocado la condena por maltrato psicológico, manteniendo únicamente la pena de seis meses de prisión por abandono de familia.

Esta decisión permitirá que ambos abandonen el Centro Penitenciario de Asturias una vez la Sección Segunda de la Audiencia Provincial complete los trámites necesarios para ejecutar la nueva sentencia, según han informado fuentes judiciales a EFE.

Los tres menores —dos hermanos gemelos, que actualmente tienen nueve años, y otro de once— permanecieron aislados en la vivienda familiar entre diciembre de 2021 y abril de 2025. Desde entonces, se encuentran bajo la tutela de los servicios sociales del Principado de Asturias.