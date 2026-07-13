El hijo de Morante de la Puebla, el extremo derecho de la sub'19 y gran promesa de España: "El Betis es el equipo de mi vida"

José Antonio Morante Antúnez tenía dos años cuando su padre, el torero Morante de la Puebla, recibió dos cornadas. Una, en Cádiz, y la otra, en San Sebastián de los Reyes. Era agosto de 2009. Ambas fueron de pronóstico grave.

Morante de la Puebla se recuperó, como lo saben hacer los grandes. Su profesión le ha enseñado que la piel está hecha para cargar con cicatrices y que la muerte también es un camino que se elige.

De eso, Morante Jr., como ha elegido que le llamen en honor a su padre, no tiene mucha memoria. Esas imágenes conforman un episodio aislado que únicamente se puede recordar a través de las noticias que se emitieron.

A medida que fue creciendo, veía en su padre un ejemplo a seguir. En él se reflejaba la gloria, la fama y la disciplina. También aprendió a lidiar con los comentarios y la presión en torno a la muerte de los animales frente a cientos de personas.

Por ello, en su infancia, el joven repetía incansablemente que quería ocupar el trono que su papá dejase cuando se retirara de las faenas.

Pero llegar a ello no sería cuestión de suerte. Tampoco buscaba que fuese una sucesión sin mérito. Entonces, empezó a realizar actividades lúdicas que pudieran aumentar su destreza en diversos ámbitos.

Desde pequeño le gustaba el fútbol. También la natación. En La Puebla del Río, sus amigos le protegían para ir por el camino correcto. Tener un buen entorno es parte fundamental en el éxito: nadie puede llegar a la cima sin una mano en el hombro.

Herida

Su padre pasó cuatro años ileso. Desde las dos cornadas en 2009, Morante de la Puebla seguía consolidando su carrera como uno de los mejores toreros.

Hasta que, nuevamente en agosto, pero ahora de 2013, un toro de Gerardo Ortega le dio una de las cornadas más graves que recibió. Fue en Huesca.

El parte médico no era alentador. Tuvo una hemorragia considerable y un desgarro en el muslo izquierdo. La herida era grave.

Morante Jr. ya rozaba los siete años de edad. Se acuerda a la perfección de ello. “De pequeño, hasta después de la Comunión, quería ser torero. Pero ya te vas dando cuenta de lo que hay”, dice.

“A mi padre le cogió el toro y vi lo que era, la recuperación y todo. Desde ahí me dije que el balón da menos cornadas”, asegura riéndose.

Los recuerdos tienen mucho peso. Sobre todo cuando son traumáticos. Ver a su padre en medio de esa recuperación fue tortuoso: la sangre, el dolor, la angustia y la herida transformándose, nuevamente, en cicatriz.

Desde ese entonces, Morante Jr. empezó a dedicarle más tiempo al fútbol, sin que las faenas dejaran de ser una pasión. Su primer equipo fue el Coria, donde estuvo varios años. De allí han salido leyendas como Rogelio Sosa, para el Betis, y Manolo Ruiz Sosa, en el Sevilla.

Extremo derecho

El joven, que quedó campeón este sábado 11 de julio en el Europeo sub-19 con España, destacó desde muy pequeño por su habilidad con el balón.

Juega como extremo derecho. Es zurdo. La pelota suele ir atada a su pie y la disciplina ha sido clave en su desempeño.

No es alto. Mide apenas 1,73. Pero eso no ha sido un impedimento; incluso, ha ido contra las reglas del fútbol moderno, que piden jugadores físicos, de gran envergadura.

El talento, en muchas ocasiones, pasa a un segundo plano cuando el físico lo compensa. En el caso del canterano es al contrario: su habilidad compensa no ser el jugador más alto del campo.

De esa manera, deslumbrando en la banda derecha, llegó al Betis en el verano de 2022.

Inicialmente firmó un contrato hasta 2026, aunque recientemente le renovaron por dos años más. Es considerado como una de las joyas de la cantera y su debut profesional con el Betis llegó el 22 de enero de este año, en un partido por la Europa League ante el PAOK.

El debut no fue el soñado. Perdieron 2-0 en Grecia. En la vida, todo consiste en saber levantarse. Y eso lo demostró el extremo derecho. Continuó jugando con la cantera y entre todas las competiciones logró más de 20 goles y 10 asistencias.

Eso lo ha puesto en el foco de múltiples equipos. Por eso, este verano se está hablando de una posible cesión al Cádiz o al Córdoba, dos equipos muy interesados en contar con el jugador.

Él no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, en múltiples ocasiones, lugares y entrevistas, siempre ha dicho una frase que resume su pasión: “Quiero seguir en el Betis porque es el equipo de mi vida”.

Esa pasión, ineludiblemente, también proviene de su padre. Por ello, las tablas de la placita de tientas en la Huerta de San Antonio fueron pintadas de verde y blanco. Incluso, el pasado 28 de mayo, en una faena en Las Ventas, el torero se vistió con faja y corbatín verdes.

Morante Jr. se ha convertido en una réplica de su padre. Heredó sus pasiones y la disciplina. Es tal su admiración que, cada uno de sus festejos de gol termina de la misma manera: se planta frente al banderín, con la mirada en alto, y extiende su brazo derecho, para dejar que se mueva con el compás de la brisa mientras un toro imaginario le rodea.