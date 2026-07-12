Las vacaciones del juez Peinado entre los cafés del bar El Castillo y las carreras de sus caballos en Francia: ha ganado 100.000 €

En el bar El Castillo hace más calor que en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, pero eso no impide que este rincón del municipio de La Adrada (Ávila) se haya convertido en el lugar de refugio del juez Juan Carlos Peinado.

El magistrado, que dirige a sus 71 años la instrucción del caso Begoña por el cual investiga a la mujer del presidente del Gobierno, se encuentra desde este lunes de vacaciones. Lejos del ruido mediático que generan algunas de sus decisiones judiciales, como la más reciente: retirar el pasaporte a Begoña Gómez.

En La Adrada, ese ruido solo se escucha de lejos. En esta localidad de menos de 3.000 habitantes, casi frontera con la Comunidad de Madrid y la provincia de Toledo, todo va más despacio.

El bar El Castillo de La Adrada. J. I. M.

Aquí el magistrado se aísla algunos fines de semana en un chalé que se levanta en la falda del pico Los Covachones. Solo la abandona para ver a su familia, natural de esta zona, y para almorzar en el bar El Castillo.

"Viene aquí de vez en cuando. Es de los pocos bares del pueblo donde se deja ver". Lo dicen dos vecinos que toman cerveza y una tosta con ensaladilla rusa en la barra.

"Su hermana vive aquí también. La madre de ambos es adradeña. Su padre no. Quizá sea de Casillas, un municipio vecino, porque el apellido Peinado es de allí".

El juez, cuando vuelve al pueblo, lo hace con esa discreción que le caracteriza. La prueba es que los vecinos, más allá de saludos y conversaciones rápidas, no recuerdan casi nada más que hayan hablado con él.

Solamente comentan que "es de una familia de buena gente" y que viene al pueblo "los fines de semana", aunque tampoco pueden precisar cuándo fue la última vez que se dejó ver por La Adrada: "Hace tiempo ya".

Quien también habla poco, tal vez para ocultar su notable afonía, es el dueño de este acogedor establecimiento hostelero.

"Peinado es de aquí, de La Adrada", sentencia. Pero el comentario genera rápidamente una hilarante discusión con dos de sus clientes habituales que conversaban con EL ESPAÑOL. "Yo leí en internet que es de El Tiemblo", le contradice un cliente mientras saca su teléfono para comprobarlo.

El hostelero lo niega, llama a otro vecino para confirmar su postura. Un tercer comensal les secunda: "Peinado es de aquí de toda la vida, como lo es su madre", justifican.

La conversación concluye sin que nadie se baje de la burra, con un 'tres contra uno' a favor de quienes aseguran que el magistrado es natural del pueblo donde transcurre esta conversación.

Aunque este diario también visitó en abril El Tiemblo, otro municipio abulense que se encuentra a apenas media hora en coche, donde los vecinos confirmaron que Peinado nació allí.

Creció en una familia conocida, en un entorno donde su madre, profundamente creyente, llegó a imaginarlo como sacerdote o matador de toros. "Iba para cura o torero", según explicaron los tembleños entrevistados.

La plaza de toros de El Tiemblo, en Ávila, este miércoles. Julio César R. A.

En La Adrada dicen lo mismo. El debate aquí no es si está justificado retirar el pasaporte a Begoña Gómez, ni si está llegando demasiado lejos con la instrucción. La discusión en este lugar alejado del ajetreo de la capital es otra distinta: si Peinado es un vecino más o si nació en el pueblo de al lado.

Carreras de caballos

Ahora, según explican los adradenses, Peinado no disfruta de sus períodos de descanso en un único lugar. "Tiene un buen chalé en la zona del monte. También caballos de raza pura en un hipódromo de Francia. Es muy aficionado a las carreras".

Esta es una de las grandes pasiones del juez. 'Canalejas' se ha convertido en su caballo ganador: según Equidia, medio especializado en estas competiciones, este animal le permitió obtener unas ganancias de 77.542 euros.

Canalejas, el caballo con el número 7 que es propiedad del juez Peinado, en una captura de una carrera. France Galop

Se trata de un purasangre de tres años que ha obtenido dos victorias y cinco colocaciones [segundo o tercer puesto] en las 10 carreras en las que ha participado.

Pero Canalejas no es el único. El citado portal digital recoge nueve caballos de los que el magistrado es dueño, algunos de los cuales le han granjeado unas ganancias totales de 101.586 euros entre este año y el anterior.

Aunque El Periódico eleva esa cifra hasta los 104.393 euros obtenidos por el juez solo el año pasado con esta afición.

Su otro caballo ganador es 'Espronceda': otro purasangre de tres años que se ha llevado dos victorias [la última en su última carrera el pasado 26 de junio] y tres colocaciones.

Comparte esta afición con su hija, Patricia Peinado, concejal del PP en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, y que también es propietaria de varios de estos animales.

Vacaciones sin descanso

No obstante, hay poco descanso en las vacaciones del magistrado, al menos en los últimos años.

Marbella es otro de sus destinos recurrentes. Escogió sus playas un fin de semana de abril de 2024, en el que se alojó en el Hotel Senator.

Pero en lugar de alejarse de sus responsabilidades profesionales, invirtió buena parte del tiempo en adelantar trabajo.

El juez Juan Carlos Peinado. E.E.

Así lo recoge un artículo de La Razón: Peinado aprovechó para rematar la imputación de Begoña Gómez. De manera que salió poco del hotel: se limitó a quedar con varios amigos y el resto del tiempo lo pasó trabajando.

Por su parte, en La Adrada tampoco encuentra siempre todo el descanso que le gustaría. Su vivienda es objeto de una polémica después de que el activista Fernando Jabonero, también exconcejal del PSOE en el Ayuntamiento de Pastrana, declarase públicamente que "esta edificación está repleta de irregularidades".

Varios medios de comunicación informaron de que, por haber expuesto públicamente estos hechos, el juez le reclama 100.000 euros al activista, 300.000 a El Plural y 50.000 a Cadena Ser por presuntamente haber vulnerado su derecho a la intimidad al dar a conocer información de su vivienda.

Aunque Jabonero, en conversación con este diario, matiza: "Todavía no me ha llegado nada, lo he visto en los periódicos", y mantiene su postura de denuncia contra las presuntas irregularidades que detecta en la vivienda del magistrado.

Vida en Madrid

Ante todo, Peinado es un hombre discreto. Prácticamente toda la información que existe relativa a su biografía, más allá del plano profesional, la han dado a conocer terceras personas.

En Madrid, a escasos meses de su jubilación, sigue llevando una vida sencilla. Además del juzgado, donde más se deja ver es en la Plaza de Toros de Las Ventas.

Pero su vida está a punto de cambiar en apenas unos meses.

La fecha límite para su jubilación está fijada en el 27 de septiembre. Ese día ya no podrá continuar con la instrucción del caso Begoña ni con ningún otro, y tendrá que colgar la toga para siempre.

Dejará tras de sí una trayectoria que será recordada por su investigación a la mujer del presidente del Gobierno. Pero La Adrada y sus caballos en Francia seguirán siendo sus dos refugios.