Irán trata de reconstruir las centrales nucleares del país frente a la garantía de "destrucción total" de Trump

La principal preocupación de Estados Unidos con respecto a Irán ha sido en los últimos años acabar con las centrales nucleares de Irán y destruir su capacidad para construir este tipo de armamento. Algo que se ha intensificado estos últimos meses desde el comienzo de la guerra el pasado 28 de febrero.

De hecho, el propio Donald Trump ha dicho este jueves que la guerra es un éxito porque Irán se ha desnuclearizado. Así, según el propio magnate el programa nuclear de los ayatolás ha sido "destruido por completo", en un momento en el que coincide con esos esfuerzos para conseguir llegar a un acuerdo de paz cada vez más incierto.

"Fui allí por una sola razón, que Irán no pueda tener un arma nuclear", ha asegurado Trump esta semana y ha explicado que esto "ya ha ocurrido y nunca tendrán un arma nuclear".

Este punto es crucial para los estadounidenses ya que supone la piedra angular de todo el plan contra la República Islámica y el régimen de los ayatolás.

Así, Trump asegura que "está profundamente enterrado bajo una montaña", por lo que para el presidente estadounidense es imposible que se recupere de esta destrucción.

Un objetivo en el que Estados Unidos lleva años focalizado y que no está dispuesto a abandonar, por eso para la administración Trump es una de sus prioridades continuar monitoreando y verificando que nadie tenga acceso a estas instalaciones, según remarca el propio Trump.

Objetivo antes de la guerra

Aunque Trump no centró el detonante de la Guerra de Irán en acabar con las reservas nucleares que la República Islámica pudiese tener, lo cierto es que siempre ha sido uno de los principales fines de los estadounidenses. Así, los ataques a centrales nucleares de Irán comenzaron en junio de 2025, hace poco más de un año, en la famosa "Operación Martillo de Medianoche".

Así comenzaron los ataques más importantes contra las instalaciones nucleares iraníes.

Estados Unidos ha lanzado ataques a lo largo de este año a instalaciones como Natanz, Isfahán y Fordo, que se usaban para enriquecer uranio y así aumentar las posibilidades de crear combustible nuclear.

De hecho, los últimos ataques de este jueves, según la agencia iraní Mehr fueron sobre distintas áreas de Bushehr, una ciudad en donde se encuentra la única central nuclear que tiene un uso civil en el país.

Aunque después de cada ataque Trump ha asegurado que las instalaciones nucleares "han sido arrasadas", lo cierto es que quedan dañadas gravemente pero no destruidas en su totalidad. Así a lo largo de los meses Trump ha ido realizando explicaciones contradictorias desde que comenzaron los ataques.

Sin embargo, últimamente el presidente estadounidense sí que ha dejado encima de la mesa que quizá no sea necesario obtener el material nuclear de las instalaciones israelíes, ya que pueden vigilarlo desde el espacio e impedir que los iraníes accedan a él.

Intento de reconstruir las instalaciones

Después de los ataques perpetrados durante más de un año a las diferentes centrales nucleares de Irán, y de que Trump haya reiterado en múltiples ocasiones que se ha devastado estas instalaciones, lo cierto es que no ha sido así del todo.

La capacidad armamentística nuclear de Irán se ha visto gravemente afectada pero no ha sido destruida del todo como afirma el magnate estadounidense.

De hecho, según unas imágenes de satélite exclusivas que ha analizado CNN, hay indicios de que el régimen de los ayatolás nunca ha abandonado ese anhelo de construir un arma nuclear.

En estos últimos días según estas imágenes se ha podido ver que Irán está intentando reconstruir las instalaciones nucleares del país afectadas por el conflicto, según CNN.

Sin embargo, que haya habido actividad durante estos últimos días lo que hace es plantear dudas de un posible incumplimiento del memorando firmado con Estados Unidos a finales de este mes de junio.

Así, lejos de poner fin a las hostilidades con Irán el conflicto y las presiones se han vuelto a avivar en mitad de este alto al fuego que se había producido hasta hace unos días.

De hecho, la tensión entre ambos países no para de subir hasta tal punto que Trump ha advertido que hay "1000 misiles apuntando" hacia Irán después de ser informado por parte de Israel de que los iraníes tienen un presunto plan para matarle.